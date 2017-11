Veseli: Mitrovica do të bëhet me Qendrën e Inovacionit, bizneseve s’do ju mungojë më përkrahja

Kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, bashkë me kandidaten për Kryetare të Mitrovicës, Valdete Idrizi, të shoqëruar edhe nga Ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, kanë prezantuar projektin për ndërtimin e Qendrës së Inovacionit në Mitrovicë.

Veseli ka thënë se potenciali i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për rritjen e produktivitetit dhe krijimin e vendeve të punës në Mitrovicë është i lartë, duke u bazuar në strukturën aktuale të ekonomisë, e cila karakterizohet me pjesëmarrje në mbi 90 për qind të tyre.

Ai ka thënë se hapja e Qendrës së Inovacionit në Mitrovicë tashmë është punë e kryer dhe ajo do të shërbejë si mundësi e mirë për shumë të rinj, që t’i zhvillojnë idetë e tyre me qasje proaktive drejt zhvillimit të ndërmarrjeve inovative.

“Para disa muajsh kam premtuar se ndërmarrësit do të kenë trajtim të veçantë prej shtetit dhe këtë gjë jemi duke e bërë. Atyre do ua ofrojmë të gjitha mundësitë që t’i zhvillojnë dhe jetësojnë idetë e tyre inovative. Mitrovica do të jetë njëra ndër komunat prijëse ku do të hapet qendra e invacionit dhe ndërmarrësisë, krahas komunave thera si Prizreni, Ferizaj, Peja e Prishtina por edhe komuna tjera”, ka thënë Veseli.

Ai shtoi se kryetarja e ardhshme e Mitrovicës, Valdete Idrizi është e përgatitur me plane konkrete të zhvillimit ekonomik të Mitrovicës dhe bashkëpunimi i saj me qendrën e inovacionit dhe ndërmarrësisë si dhe ideatorët e rinj dhe bizneset aktuale të Mitrovicës.

Edhe Ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, tha se në koordinim me kryetaren e ardhshme të Mitrovicës, Valdete Idrizi, do të stimulojnë aktivitetet inovative në Mitrovicë, të cilat do të jenë të lidhura ngushtë më ndërmarrësinë dhe me fushat e tjera të ekonomisë, duke ndikuar drejtpërdrejtë në rritje të punësimit, rritjen e konkurrueshmërisë dhe rrjedhimisht rritjen e sektorit privat, veçanërisht tek të rinjtë dhe gratë.

Ai ka konfirmuar se Mitrovica do ta ketë Qendrën Inovacionit dhe Ndërmarrësisë nga fillimi i vitit të ardhshëm.

Ndërsa, kandidatja për Kryetare të Mitrovicës, Valdete Idrizi, ka thënë se në këtë Qendër të Inovacionit dhe Ndërmarrësisë do të përkrahen të rinjtë në zhvillimin e ideve të tyre që nga faza e parainkubimit, inkubimit dhe deri në fazën kur të jenë të gatshëm të përballen me ekonominë dhe të bëhen të gatshëm dhe të qasshëm tek bankat për mbështetje financiare.

Idrizi ka thënë se Mitrovica do të përfitojë shumë nga fondi për inovacion dhe ndërmarrësi prej 9.5 milionë euro i Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë.

Ajo ka premtuar se do t’i përkrahë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme me fokus në eksportet e tyre, me synim punësimin e të rinjve dhe ngritjen e kapaciteteve, duke siguruar zhvillim ekonomik.

Kandidatja për Kryetare të Mitrovicës, Valdete Idrizi, ka treguar se fondet për inovacion dhe ndërmarrësi do të financojnë startup-et, rritjen e kapaciteteve, konkurrueshmërinë dhe diversifikimin për bizneset ekzistuese dhe zhvillimin e hulumtimin përmes programeve të veçanta për trajnime, zhvillim të konceptit të marketingut, standardizim dhe certifikime, për t’i bërë bizneset e Mitrovicës konkurruese edhe në tregjet e jashtme.