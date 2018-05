Veseli dhe shefat e grupeve parlamentare ia “falin” Xhavit Halitit, por…

Pas kërkesës së LDK-së për përjashtimin e Xhavit Haliti nga seanca, kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli ka zhvilluar një konsultim të shkurtër me shefat e grupeve parlamentare.

Në fund është marrë vendim që Haliti të mos përjashtohet nga seanca e sotme.

Veseli në fjalën e tij ka falënderuar grupet parlamentare për këtë vendim.

Kryeparlamentari tutje ka theksuar se sjelljet e tilla janë të papranueshme.

“Ta harrojmë këtë situatë. Sjelljet janë të papranueshme qoftë gjuha fyese, apo sjellja e aq më tepër që mund të jetë cenuese. Është e papranueshme. Ky është reagimi jonë. Falënderoj shefat e grupeve”, theksoi Veseli, shkruan lajmi.net.

Xhavit Haliti dhe Arben Gashi një ditë më herët u fjalosën me gjuhë të ashpër duke u sharë e sot u përleshen. Veseli duke shprehur mirënjohje për mirëkuptimin e grupeve parlamentare dhe ka thënë se kjo nuk do të tolerohet më. Veseli tha se debatet politike me gjuhë të tillë por edhe personale duhet të mos përsëriten më në Kuvend.

Ndryshe gjithë kjo situatë u krijua pas një përplasje fizike ndërmjet Xhavit Haliti dhe Arben Gashit. /Lajmi.net/

