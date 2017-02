Veseli: Administrata Trump do ta vazhdojë mbështetjen për Kosovën

Administrata e re e SHBA-së në krye me Presidentin Donald Trump do të vazhdojë të mbështesë Kosovën.

Ky ka qenë premtimi që ka marrë kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli nga zyrtarët më të lartë të këtij shteti. Veseli u kërkoi qytetarëve të Kosovës që tu besojnë më shumë institucioneve të vendit ndërkaq partive u kërkoi që të bëhen bashkë kur janë në pyetje interesat e shtetit.

“Po flasim për një moment të veçantë që po e kalojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në periudhën e tranzicionit të lidershipit. Janë hapur shumë dilema se cila do të jetë politika amerikane në botën globale e në veçanti për secilin veç e veç. Ajo çfarë është më me rëndësi për qytetarët tanë është ky mesazh: Donald Trump si President i ri i SHBA-ve do ta përkrahë fuqishëm Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, në forcimin e sovranitetit, shtetit ligjor dhe në të njëjtën kohë të ecjes përpara të Kosovës. Por në anën tjetër janë mesazhet shumë të qarta nga të gjithë zyrtarët amerikanë që i kam takuar se Kosova duhet të marrë përgjegjësitë e veta të cilat i takojnë, të cilat janë detyrat e shtëpisë që kanë të bëjnë me forcimin e shtetit ligjor, forcimin e ekonomisë dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve”, tha Veseli për televizionin publik.