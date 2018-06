Vërshimet në Prishtinë, Abrashi akuzon Ahmetin për keqmenaxhim, papërgjegjësi e korrupsion!

Ish-kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës Arban Abrashi, ka akuzuar qeverinë aktuale të kësaj komune për keqmenaxhim, papërgjegjësi e korrupsion pas bllokadës të shaktuar në kryeqytet si rezultat i vërshimeve atmosferike.

Abrashi, akuzon drejtuesit e komunës së nuk i kanë mirëmbajtur që 4 vite rrugët që sot u bllokuan si pasojë e reshjeve të mëdha të shiut.

“Mirëmbajtja ditore e sezonale është detyrim ligjor. Problemet nuk zgjidhen me ankesa kronike e me ndërhyrje politike, por me punë e angazhim”, ka thënë ai përmes një reagimi në “Facebook”./Lajmi.net/