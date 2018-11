Veprimi i çuditshëm i Mourinhos kur United siguroi fitoren

Manchester United ka vuajtur për të shënuar fitoren e radhës në Ligën e Kampionëve.

‘Djajtë e Kuq’ kanë arritur që në ‘Old Trafford’ të mposhtin vetëm 1:0 zviceranët e Young Boys.

Golin e fitores United e shënoi në minutën e 91’-të të takimit, me anë të mesfushorit Fellaini.

Ky gol i vonshëm, i dha fund vuajtjes së United dhe Jose Mourinhos përgjatë 90 minutave të kësaj ndeshje.

Madje ky i fundit nuk arriti të përmbahet, duke bërë një gjest të pazakontë./Lajmi.net/

FIFA: FINE HIM!!!

UEFA: It’s not that big of a deal, guys.

FIFA: I SAID FINE HIM!!

— Red Devils Daily (@RedDevilsDaily) November 27, 2018