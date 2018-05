“Veprimet e fundit të Serbisë skenarë të Vuçiqit, edhe BE pjesë e tyre”

Veprimet e fundit të Serbisë, e cila ndaloi pjesëmarrjen e karateistëve kosovarë në Kampionatin Evropian dhe ndalimi i tre deputetëve të Kosovës, për pjesëmarrje në konferencën “Përmes idesë së BE-së drejt paqes dhe zhvillimit”, sipas analistit politik Belul Beqaj janë në kundërshtim me idenë për normalizim të raporteve.

Beqaj për lajmi.net ka thënë se këto veprime të Serbisë janë veprime nacionaliste.

“Veprimet e fundit të Serbisë nuk shkojnë drejt normalizimit të raporteve por janë argumente kontradiktore të cilat gjoja se procesin e normalizimit të raporteve Kosovë Serbi e vendosin në një kontekst anakronik, pra posaçërisht ndalesat e fundit tregojnë sa janë pikëpamjet vendimmarrëse të Serbisë të ndotura me nacionalizëm dhe në kundërshtim me idenë për normalizimin e raporteve me Kosovën”, është shprehur Beqaj.

Ai ka vlerësuar se këto veprime janë skenarë të presidentit serb Aleksandar Vuçiq, i cili me krijimin e klimës agresive po përgatitë terenin që serbët të pranojnë çfarëdo zgjidhje për Kosovën.

“Në këtë kuptim konsideroj se posaçërisht Vuçiqi po dëshiron që duke krijuar klimën e ashpërsimit në Serbi ta përgatisë në njërën anë terrenin që Serbia dhe serbët të pranojnë çfarëdo zgjidhje me Kosovën ndonëse ashpërsimi i raporteve do të ketë probleme për sigurinë e Serbisë dhe serbëve, dhe në anën tjetër tensione të cilat Serbia nuk mund t’i përballojë nga Bashkësia Ndërkombëtare”, ka thënë Beqaj.

Shteti i Serbisë, të mërkurën ua ka ndaluar hyrjen në serbi karateistëve të Kosovës për të marr pjesë në Kampionatin Evropian, i cili do të mbahet në Novi-Sad.

Me vendim të autoriteteve serbe, u është pamundësuar pjesëmarrja në konferencën “Përmes idesë së BE-së drejt paqes dhe zhvillimit”, tre deputetëve kosovarë, Vjosa Osamnit, Blerta Deliut dhe Ilir Dedës.

Për këto veprime të Serbisë, Beqaj nuk e përjashton mundësinë që dhe Bashkimi Evropian të ketë gisht.

Ai ka thënë se përgjegjësia e BE-së si lehtësues i dialogut, nuk mund të amnistohet nëse dështon procesi i normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë.

“Nuk e përjashtoj mundësin që pjesë e një skenari të tillë nuk është edhe Bashkimi Evropian”.

“BE të jemi korret nuk është garantues por lehtësues i normalizimit të raporteve por gjithsesi nuk amnestohet përgjegjësia për arsye se dështimi i normalizimit të procese do të thotë edhe dështim i politikës së jashtme të BE-së karshi një proces i të cilin ata e kanë konsideruar si të jashtëzakonshëm në këtë kuptim pra sa është përgjegjësia e Serbisë ndoshta është edhe ma e madhe atyre që janë ndërmjetësues në Serbinë në njërën anë ta përdor retorikën normalizuese në tjetrën veprimet i ka në drejtim të kundërt karshi procesit të normalizimit dhe standardeve vlerave të cilat i pret Bashkimit Evropian nga Serbia”, ka thënë Beqaj.

Zyrtarë të institucioneve të Kosovës kanë dënuar veprimet e djeshme të Serbisë. Ata kanë thënë se sjelljet e Serbisë nuk kontribuojnë në normalizimit të raporteve, duke i bërë thirrje që Serbia të heq dorë nga idetë nacionaliste.

Serbia kohë më parë kishte pamundësuar pjesëmarrjen edhe në Kampionatin Evropian hendbollistëve të Kosovës./Lajmi.net/