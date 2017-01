Vendos Gjykata, ja sa vite burg për ish-kryebashkiakun e Dibrës i përfshirë në skandalin seksual

Gjykata e Krimeve të Rënda dënon me 2.8 vite burg Shukri Xhelilin, ish-kryebashkiakun e Dibrës i përfshirë në skandalin seksual, video e të cilit doli në media pak kohë më parë, në të cilën ai u pa me zë e me figurë teksa i kërkonte favore seksuale një vajze në këmbim të një vendi pune.

Gjykata vendosi t’i heqë edhe për 5 vite të drejtën për funksione publike Xhelilit.

Ish-kryebashkiaku i Dibrës Xhelili u dënua për akuzën e shpërdorimit të detyrës./Panorama