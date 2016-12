Vendimi i parë i kryetarit Lladrovci është punësimi i kësaj bukuroshe seksi asistenete të tij personale (Foto)

Kryetari Komunës së Drenasit Ramiz Lladrovci, dje ka dhënë betimin si kryetar i kësaj komune.

Duket se Lladrovci, ka nisur menjëherë punën për të kompeltuar stafin e tij të ngushtë.

Edhe në zgjedhjet e tij Lladrovci është treguar mjaft me shije, pasi si asistente në zyren e tij ka zgjedhur Enkela Demajn, një vajzë e cila me profesion është juriste por që ngjanë shumë me modelet e njohura.

Magazina.al ka mësuar se Enkela me vendim të kryetarit, ka nisur nga sot punën e saj si asistente në zyren e Ramiz Lladrovcit.

Në fotografitë e Enkelës në rrjetet sociale, shihet se ajo i kshton një rëndësi të madhe pamjës së saj, ndërsa një arsye më të fort në këtë drejtim do ta ketë nga tani e tutje me punën e re.