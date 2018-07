Vendet që nuk do të kenë rrymë

KEDS njofton se në disa vende të Kosovës nuk do të ketë energji elektrike. Ja cilat janë ato:

Më 23.07.2018 në NS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gllobari (Kodi: 16021008) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci, Tërsteniku, Çikatova, Gllanasella dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive e daljes 10 kV.

2.

Më 20.07.2018 në NS 35/10kV Podujeva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Eurobllok (Kodi: 14000016) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euroblloku, NTP “Mullisi”, “Vëllazërimi”, “Laberioni”, Elkos Grup, Fabrika e Ambalazhit Plastik.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shkarkuesve të mbitensionit dhe energjizimi i kabllove në LP 10 kV.

3.

Më 21.07.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

TS.10/04 kV. Nexhmi Llumnica (Kodi: 13000005080) prej orës 9:00-11:00 si dhe 13:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

4.

Më 21.07.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

TS.10/04 kV. Kodra e trimave 11 (Kodi: 13000005031) prej orës 9:00-11:00 si dhe 13:00-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimin e rrjetit ekzistues.

5.

Më 21.07.2018 në NS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· NS 10/04kV Herticët (Kodi: 13000010041) prej orës 09:00-12:00 si dhe 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lagjja Herticët.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve në rrjet të ri.

6.

Më 21.07.2018 në NS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· NS 10/04kV Gjon Serreqi (Kodi: 13000010055) prej orës 09:00-12:00 si dhe 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr. Gjon Serreqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve në rrjet të ri.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 20.07.2018 në NS 35/10kV Drenasi do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Poklelu i Ri (Kodi: 16021007) prej orës 14:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:

Pokleku i Ri, Korretica e Ulët, Komoran Bashota, Komoran, Mulliri Komoran, Banesat Poklek, Hib Petroli Zabel.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkaqe sigurie.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 23.07.2018 në NS 35/10 kV Gjakova ll do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Raqë-Moglicë (Kodi: 81083017) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Domenik Përgegaj, rr.Drenica, rr.Minatori, rr. Shote Galica, fshatrat: Brekoc, Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10kV.

2.

Më 22.07.2018 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ketë ndërprerje totale, nga ora 06:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.Abedin Tërbeshi, rr.Ali Pashë Tepelena, rr. Armand Pier Pailad, rr.Bajram Daklani, rr.Besim Bistrazhini (1 konsumatorë), rr.Bujar Syla, rr. Çamëria, rr.Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), rr.Edit Durham, rr.Elton Zherka (një pjesë), rr.Haki Taha, Rr.Halit Asllani, Rr.Isa Boletini, Rr.Ismail Qemali, rr.Jeronim Derada, rr.Marie Shllaku, rr.Musa Zajmi, rr.Nënë Tereza, rr.Qazim Bakalli, rr.Rruga Tirana, rr.Sadedin Shehu, rr.Shaban Gola, rr.Skënderbeu, Rr.Tefik Çanga, rr.Xheladin Hana, rr.Yll Morina. rr.Abedin Tërbeshi, rr.Ali Ibra, rr.Ferhat Binishi (një pjesë), rr.Ismail Qemali, rr.Marin Barleti, rr.Mazllum Lakuci, rr.Mbretëresha Teuta, rr.Nënë Tereza, rr.Përmet Vula (një pjesë), rr.Petro Nini Luarasi, rr.Abdurrahim Buza, rr.Aleksandër Moisiu, rr.Anton Qeta, rr.Asim Vokshi, rr.Avni Rrustemi, rr.Bashkim Idrizi, rr.Dëshmorët e Lirisë, Rr.Faik Konica, rr.Gjergj Fis hta, Rr.Ilir Soba, rr.Isa Grezda, rr.Kongresi i Manastirit, rr.Korab Binxhiu (një pjesë), rr.Lidhja e Prizrenit, rr.Mic Sokoli, rr.Migjeni, rr.Orize, rr.Rruga Londra, rr.Rruga Vashingtoni, rr.Yket e Erenikut, rr.Ymer Prizreni, fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq, Ujëz. Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmull, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë, Smaq (një pjesë), Rrezinë (një pjesë), rr. Skënderbeu (një pjesë), rr.Zidi Sadik Agës, Zona Industriale – dalje që përfshin konsumatorët komercial; rr.Aleksandër Moisiu, rr.Anton Qeta, rr.Azem Hajdari, rr.Bashkim Idrizi, rr.Besim Bistrazhini (një pjesë), rr.Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), rr.Elena Gjika, Rr.Faik Konica, rr.Gjergj Fishta, rr.Hasan Prishtina, rr.Hysni Dobruna (një pjesë), rr.Korab Binxhiu, rr.Migjeni, rr.Nimon Ferizi, rr.Orize, rr.Rruga Londra, Rr.Rruga Vashingtoni, rr.Skendërbeu, rr.Yjet e Erenikut, rr. Yll Morina. Brekoc, rr.Domenik Përgegaj, rr.Drenica, rr.Minatori, Rr.Shote Galica, fshatrat: Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë, Zhub. Spitali Rexhional i Gjakovës dhe 4 konsumatorë komercial – biznese. rr. Fehmi Agani, rr.Ibrahim Fehmiu, rr.Rruga e UÇK-së, Rr.Sadik Pozhegu, rr.Sadik Stavileci. rr.Rruga Tirana. rr.Bajram Curri, rr.Dërgut Vokshi, rr.Ismail Qemali, rr.Marin Barleti (një pjesë), rr.Nënë Tereza, rr.Pjetër Budi, rr.Rruga e UÇK-së, rr.Sadik Pozhegu, rr.Sadik Stavileci, rr.Skënderbeu, rr.Sylejmon Vokshi.

Arsyeja e ndërprerjes: Instalimi i sistemit SCADA në NS.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 23.07.2018 në NS 35/10kV Shupkovci do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Shala (Kodi:71074001) prej orës 11:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tuneli i Parë, Kutllofic, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave 10kV.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 23.07.2018 në NS 35/10KV Klina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Zajmi (Kodi: 52056004) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Videjë, Polc, Zajm, Drenoc, Pjetërq, Dugajevë, Bokshiq, Grabanicë, Dollovë, Qeskovë, Kpuz, Volljakd dhe Sferkë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë dhe pastrimi i trasesë.

2.

Më 21.07.2018 në NS 110/10KV Klina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Klinavci (Kodi:52000002) prej orës 09:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkovë dhe Rudica.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i kokave kabllovike dhe shtrirja e përçuesit.

3.

Më 20.07.2018 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

NS 10/0.4kV Lebushë e Madhe (Kodi:53000004010)

NS 10/0.4kV Lebushë e Vogël (Kodi: 53000004006)

prej orës 09:00 deri 12:00 dhe 14:00 deri 17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lebusha.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të kabllove të reja dhe vendosje të ormanëve.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 21.07.2018 në NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 0.4kV nga TS.10/04 kV: TS 6 – Lipjan (Kodi: 41000006153) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr.Zylfije Gashi.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të reja të tensionit të ulët.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 21.07.2018 në NS 35/10kV Ferizaji ll do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Drejtimi I Sillosit (Kodi: 40041004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e

Ferizaji, Talinovci i Muhaxherëve, Sazlia, Papazi, Pojata, Rahovica, Softaj dhe Fusha e Madhe.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i kabllit në Projektin “Dislokimi LP 35kV &10kV -rr.”Driton Islami”, Ferizaj.

2.

Më 21.07.2018 në NS 35/10kV Ferizaji ll do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Kosovapetrolli (Kodi: 40041003) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:

rr.”G.Terbeshi”,Talinovci i Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe i Muhagjerëve dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i kabllit në Projektin “Dislokimi LP 35kV &10kV -rr.”Driton Islami”, Ferizaj.