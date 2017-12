Vendet që mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

Festat e fundvitit në Kosovës mbahen më qirinj, pasi ka reduktime të shumta gjithandej Kosovës.

KEDS-i përmes një njoftimi për media ka bërë të ditur se gjatë ditëve në vazhdim do të ketë ndalje të rrymës në disa zona të Kosovës, transmeton lajmi.net.

Sipas KEDS-it, shkak për ndale të rryme është KOSTT-i dhe mirëmbajtejet e caktuata në vende të ndryshme.

Njoftimi i plotë:

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 27.12.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Opterusha (Kodi:82000010) prej orës 08:00-11:00 dhe prej orës 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca dhe Zoçishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave.

2.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dragobili (Kodi:82082006) prej orës 09:00-12:00 dhe prej orës 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca dhe Zoçishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 28.12.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ura e Terzive (Kodi:81000004) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan, (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullim i ormanit TU komplet në TS Pnish.

Arsyeja: Ngritja e shtyllave.

Peja

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 27.12.2017 në NS 110/10 kV Klina do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi:52000002) prej orës 08:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e madhe, Ranoc, Berkov dhe Rudicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të përçuesit.

2.

Më 27.12.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Strellci(Kodi:53000004) prej orës 09:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Isniqi, Lebushi, Strellc i Epërm dhe Strellc i Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve ne ngritjen e kabllove.

3.

Më 27.12.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërprehet:

NS 10/0.4 kV Dardania 1(Kodi:51000004001) prej orës 09:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e TS Dardania 1.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdim i punimeve ne ngritjen e kabllove.

Mirëmbajte të planifikuar

1

Më 28.12.2017 në NS 35/10 kV Gurakoci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zallqi (Kodi:50052003) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gurakoc Musollet, Gurakoc, Prekalle, Trubohoc, Zabllaq, Zallqi, Shalonovice, Osojan, Tupeq, Bllagaq dhe Drejë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të tensionit të lartë.

Prishtina

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 28.12.2017 në NS 35/10 kV F.Kosova do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Vragolia(Kodi:15018007) prej orës 09:00 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vragoli, Miradi e Ulët (një pjesë), Batusa, Henci, Lagja 29 dhe Pompen FAM GAS.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje e TS Metalka Major D.O.O .

2.

Më 28.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 3 do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr. 18(Kodi:12000012) prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Arbëria, Fidanishtja 1, Uliksi, Pompa Oti, F. E tepihëve Gjini, TS shtylle Arberia, Fidanishtja 2, Titan Betoni , Akea Arberi, Sylejman Islami, As projekt, Rr. Ahmet Krasniqi, prroni i njelmët, Petroll company, Mini Max, Mentor Beqiri dhe Besnik Isa Mustafa”Makcar”L.L.C

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçje e TSB “Reka Comerc”.

3.

Më 28.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 7 do te ndërprehet:

NS 10/0.4 kV Fabrika e kasetave 3(Kodi:19000039092) prej orës 12:00 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konsumatorët e TS Fabrika e Kasetave 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i transformatorit.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 28.12.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Livadica (Kodi:14000011) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP të 10 kV.

2.

Më 28.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Llukari (Kodi:13000004) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llukar, Makovc, Sinidol .

Arsyeja e ndërprerjes: Aftësim i ndarësit.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 28.12.2017 në NS 35/10 kV Shterpca do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shterpca 2(Kodi:40044002) prej orës 10:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra e Shtërpcës.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i TS-it me fuqi 630 kVA.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 28.12.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Banka(Kodi:40040001) prej orës 10:00 deri në orën 14:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Dëshmorët e Kombit, Spitalit; rr.12 Qershori (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i panelit në TS Banka.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bankosi(Kodi:30032002) prej orës 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tabahane, UNMIK-u, KKPZ, Shtefën Gjeçovi, Haxhi Ymeri dhe Selajdin Braha.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

2.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lakuriqi III(Kodi:30032004) prej orës 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lakuriqi III.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

3.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Komuna(Kodi:30032005) prej orës 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Komuna.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

4.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Skenderbeu(Kodi:30032006) prej orës 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Skënderbeu, Ortakolli III, Ortakolli VI 1, Drini Company, Qendra tregtare, Lakuriqi III.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

5.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lakuriqi I(Kodi:30032011) prej orës 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lakuriqi I dhe Lakuriqi V.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

6.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qlirimi i popullit(Kodi:30032013) prej orës 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtëpia e kulturës, Bujar Godeni, Çlirimi i popullit, Sporti, Lulishtja dhe Komiteti.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

7.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lakuriqi IV(Kodi:30032014) prej orës 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lakuriqi IV.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

8.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Famipa(Kodi:30033002) prej orës 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Famipa.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

9.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Trejtorja(Kodi:30033003) prej orës 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ben–Af-i, Him Group dhe Globali.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

10.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shkolla normale(Kodi:30033004) prej orës 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Tusus 1, Lagjja Tusus 2, Lagjja Tusus 3, Lagjja Tusus 4, Lagjja Tusus 5, Shkolla Normale, KFOR-i turk dhe Lagjja e Trimave.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

11.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bizmuti(Kodi:30033005) prej orës 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: IBPK “Prizreni”, “Shtypshkronja e re”(ETC) dhe Siprint Shtypshkronja”.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

12.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Metaliku(Kodi:30033006) prej orës 15:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Metaliku.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

13.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bajram Curri(Kodi:30033008) prej orës 12:30-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rrugët:Kukësi,Xhevat Berisha,Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat,Bajram Curri,Ëiliam Ëalker.Afariste:”Afioni”,Etem-Trade”,”EULEX”,”Kuk-Komerc”,”Sharri Beton”,”Sharri Pllast

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matese.

14.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qendra teknike(Kodi:30033009) prej orës 12:30-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra teknike, Hoqa mahalla, Tususi I dhe IV, Koshare.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

15.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Tabahane(Kodi:30033010) prej orës 12:30-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ismet Jashari-Kumanova, Anton Pashku, Mentor Krasniqi Vatrat Shqiptare, Shën Albani, Lazër Lumezi, Shën Jeronimi, Pal Paluca, Hysen Rexhepi, Nuhi Elezi, Themistokli Gërmenji, Asllan Berisha, Teodor Haxhi Filipi, Marin Barleti, Bujtinat, Iljaz Kuka, Adnan Krasniqi, Aleksander Flemingu, Papa Gjon Pali II, Anton Çeta, Petro Nini Luarasi, At Gjergj Fishta,Odhise Paskali, Esat Haskuka, Xhavit Bajraktari, Indrit Cara Kavaja, Azem Hajdari, Behari, Sheshi Shadervan, Halil Berisha, Lekë Dugagjini.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

16.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zjarrefiksat(Kodi:30033011) prej orës 12:30-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ismet Jashari-Kumanova, Anton Pashku, Mentor Krasniqi Vatrat Shqiptare, Shën Albani, Lazër Stacioni i autobusëve, Jeronim de Rada, Reneluar Tahiri, Adriatiku, Zjarrefiksat, Shtrumfat.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

17.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Motel Prizreni(Kodi:30033013) prej orës 12:30-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Spitali i qytetit, Motel Prizreni.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

18.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Tjegullorja(Kodi:30034002) prej orës 12:30-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tjegullorja.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

19.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hasi 2(Kodi:30034003) prej orës 12:30-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda, Bregdrini, Lukia, Romaj, Kuzhnini, Dedaj, Kabashi dhe Rizam Holding

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

20.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Komuna Mamushe(Kodi:30034005) prej orës 12:30-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Sërbica e Ulët I, Serbica e Ulët II, Lagjja Medvec dhe Pompat e Ujit.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

21.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hasi 1(Kodi:30034007) prej orës 12:30-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Hasi 1.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

22.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pirana(Kodi:30034008) prej orës 10:15-12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë fshati Piranë

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

23.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Grupi i biznesit(Kodi:30034009) prej orës 10:15-12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Agim Elshani, B. Hasani, Egzoni, Rizam Fabrik, Rizami Holding, Drini Com, Seperacioni Ukaj, Kag, Fatoni, Alba Constraction dhe Kasum Hajdaraj.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

24.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Randobrava(Kodi:30034010) prej orës 10:15-12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Randobravë, Retije e Ulët, Retije e Epërme

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matese.

25.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dalja e Krushes(Kodi:30034011) prej orës 10:15-12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Seperacioni. “10Maji”, Seperacioni. “Agimi”, Sep. “Isa Rexhepi”, Seperacioni. “Arbëria”, Seperacioni. “Kag-Asfallt” dhe N.P.T “Soni-Com”.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

26.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ujësjellësi(Kodi:30035002) prej orës 10:15-12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ujësjellësi, Lagjjet e Omajve dhe Ademajve në Zhur.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

27.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zhuri(Kodi:30035003) prej orës 10:15-12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhuri, Shkoza, Dobrushta,Milaj, Gorozhubi, Planeja dhe Vërmica.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

28.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Hoqa e qytetit(Kodi:30035005) prej orës 10:15-12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë. Nashec,Muradem,Lubiqevë,Leskovec,Kobajë,Jeshkovë,Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë, Afariste:Resturant “Keshtjella”,”Pompa Benxines Zhuri”,Betonjera “Vellazrit e Bashkuar”, Billushë “Pompa e Ujit”,Vlashna “Fanaj Petroll”.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matese.

29.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Poslishta(Kodi:30035006) prej orës 10:15-12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe Muradema.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

30.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dogana(Kodi:30035007) prej orës 10:15-12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dogana, Gurethyesi Tahiri, Restaurant Gurra, Rest. Mifa Bell, Vermica 3, Rest. Vermica, Restorant Universi, Shkoza 1 dhe Shkoza 2.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

31.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dobrusht-Gorozhub(Kodi:30035008) prej orës 10:15-12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gorozhubi, Mile,Plane dhe një pjesë e Zhurit.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

32.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Sharri do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sharri II(Kodi:30036003) prej orës 10:15-12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. e Dëshmorëve, rr. Restelicës, rr. Brodit, rr. Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, “Shtëpia e Kulturës”, Radio Sharri dhe Policia.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matese.

33.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Sharri do të ndërprehet

Dalja 10 kV Sharri I(Kodi:30036005) prej orës 10:15-12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kuvendi Komunal, Gjimnazi,Shkolla fillore, Ambullanta mjeksisë familjare, Gjykata, Zjarrfiksat, Afariste: HIT Flores dhe Zgatari Komerc.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

34.

Më 27.12.2017 në NS 35/10 kV Dikanca do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Brodi(Kodi:30037003) prej orës 10:15-12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshati Brod dhe bizneset: N.P.T “Kuk Comerc”(Motel Argjena), TS- IPKO Brod dhe TS- Penda HC Dikancë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i grupeve matëse.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 28.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjinovci-vetëm degëzimi i Gjinocit(Kodi:31000010) prej orës 09:00-13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Gjinoc, Sallagrazhde dhe Grejkoc.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime sipas projektit “Zgjerimi i rrjetit 2017” Lot 10.

3.

Më 27.12.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Studenqani(Kodi:32000018) prej orës 11:00-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studenqan,Dobërdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosje e shtyllave dhe lëshimi i trafostacionit të ri.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 28.12.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Korisha(Kodi:31000010) prej orës 09:30-11:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda dhe Grupi i Bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i GM kontrolluese në TS Edi-Com.

Mitrovica

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 27, 28.12.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Martiraj(Kodi:73000009) prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 14:00-17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bahri Kuqi, Bajram Imeri, Gojbule, Studime, Sfaraqak, Skrome, Bozhlan, Gumnishte dhe Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e TSSh se re në Begaj.

2.

Më 27,28.12.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mulliri standart(Kodi:73000010) prej orës 08:00-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Elektrik 1, Mulliri Elektrik 2-Maxhunaj, Fabrika e Patateve ”Qips”Pestovë, Restorani ” Ura e Gurit ”Maxhunaj, Fabrika e Drurit ” BINI ” Maxhunaj dhe Fabrika e Seperacijonit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave te dëmtuara.

Gjilani

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

28.12.2017 në NS 35/10 kV Artana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Slivova (Kodi:60024003) prej orës 11:00-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bostoni, Turiqevci, Vllasali, Izvori, Koznica, Svarqaku, Prekoci, Manishinca, Zebinca, Vuqaku, Llabjani, Llajshevci, Dragovci, Kukavica dhe Gulmivoda.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 27,28,29,30.12.2017 në NS 110/10 kV Kamenica do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV TS Koretin te Xhamia (Kodi:62000017164) prej orës 10:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e TS Koretin te Xhamia.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në projektin Koretin te Xhamia.