KEDS njofton për vendet që do të mbesin pa rrymë në ditët në vazhdim.

Prishtinë

Mirëmbajtje të planifikuar

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 23.01.2017 në NS 35/10kV Besia do të shkyçet:

Dalja 10 kV Batllava (14015001) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga.

Arsyeja e shkyçjes: energjizimi i TSSH i ri 10(20) kV 250 kVA Lagjja e Boshnjakëve në kuadër të projektit LOT 2 Podujeva nënprojekti Batllavë.

2.

Më 24.01.2017 në NS 35/10kV Prishtina 3 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Rilindja-Pallati i shtypit (10011012) prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: Pallati I Shtypit Rilindja.

Arsyeja e shkyçjes: kyçja e e konsumatorit princ caffe house shpk si dalje e posaçme në trafostacionin pallati i mediave.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më datë 24.01.2017 në NS 35/10kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Gllobari ( Kodi: 16021008) prej orës 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Gllobar te shkollva, Tërrsteniku, Gurthyesi Kalisi, Vërbovci, TS Ipko dhe TS Vala.

Arsyeja e shkyçjes: vendosja dhe promontimi shtyllave.

2.

Më 23.01.2017 në NS 35/10kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Gllobari ( Kodi: 16021008) prej orës 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Gllobari te shkolla, Tërrsteniku, Gurthyesi Kalisi, Vërbovc , TS Ipko dhe TS Vala.

Arsyeja e shkyçjes: vendosja dhe promontimi shtyllave.

3.

Më 23.01.2017 në NS 35/10kV Badovci do të shkyçet:

Dalja 10 kV Hajvalia ( Kodi: 10014002) prej orës 08:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hajvalia

Arsyeja e shkyçjes: vendosja e dy konzollave metalike, vendosja e 12 izolatorve VHD 20 kV dhe kalimi i përçuesve në shtylla të betonit.

4.

Më 23.01.2017 në NS 110/10kV Prishtina 3 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Nr.5 Xhemajl Ibishi( Kodi: 12000001) prej orës 09:00 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Xhemajil Ibishi, Ministria e Shëndetësisë dhe Dragodani (një pjesë).

Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i dy setave të kokave të kabllove në hyrje dhe dalje në NS Xhemajl Ibishi 2.

5.

Më 23.01.2017 në NS 110/10kV Prishtina 5 do të shkyçet:

Dalja 10 kV j9 Llukar ( Kodi: 13000004) prej orës 10:30 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llukar, Makovc dhe Sinidoll.

Arsyeja e shkyçjes: vendosja e izolatorëve dhe premontimi i shtyllave në LP10 kV.

6.

Më 23.01.2017 në NS 220/35/10kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Podujeva 5 ( Kodi: 14000005) prej orës 10:30 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti, Polonica, Lagjja Hoxheviq dhe Ballovci.

Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i kabllove në NS10/0,4 kV Bujakët.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Me 22.01.2017 ne NS 110/10 kV Prishtina 2 , KOSTT-i do te beje kalimin e ngarkesës se TR3 ne TR1. Manipulimi do te kryhet prej orës 01:00-01:10.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do te mbesin daljet 10 kV : nr.15, nr. 16, nr.19,nr.21, nr.22, nr.23, nr.24, nr.25, nr.26, nr.27, nr.28, nr.29, nr.30 dhe nr.31(Rr.Ilaz Agushi, Blloku i parë i banesave, Gjimnazi, Shkolla Teknike, Kasollat, rr. Haxhi Zeka, Ilirida 1, Ilirida 2, Ilirida 4, Novosellët, rr. Çamëria, rr. Nazim Gafurri, rr. Antigona Fazliu, Enti Statistikor, Dodona, Parku, Banesat Latif Kryeziu, rr. Bajram Curri, rr.1 Tetori, rr. Shaip Kamberi, rr. Robert Gajdiku, rr. 4 Llullat, Afër Ilirisë, rr. Gustav Majer, Hotel Ilira, Diletacioni, rr. Sylejman Vokshi, 4 Llullat, Tuak Bashçja, Vreshtat, Kasollat, Kolovica e Re, Kolovica e Vjetër, Xh.Ibishi, Tophanja, pjesa afër Tjegullores dhe rr. Vushtrria, rr. Labëria, rr.Ilirida, Bota Sot, gjimnazi “Gjin Gazulli”, Sofalia, Villa Gërmia, Pishina Gërmia, AUK, Taslixhja, Blloku I Banesave, Muzeu, rr. A.Rrustemi, Varrezat e Jahudive, Rezervoarët, Matiqani dhe Zllatari.

Arsyeja e shkyçjes: kryqëzimi i kabllove 10 kV te TR3.

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 23.01.2017 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të shkyçet

Dalja 10KV Betonjera ( Kodi: 30000004), prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Votra, Ortakolli 1, Oratkolli 2, Ben Aff, Lux Dekor dhe Ortakoll II.

Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i shtyllave dhe bartja rrjetit në shtyllat e reja të tensionit të mesëm.

2.

Më 24.01.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të shkyçet

Dalja 10KV Kullat ( Kodi: 31000001), prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do te mbeten rrugët: Adem Jashari, Zara, Behajdin Allaqi, Pellazgët, Fadil Rifati, Abdyl Beqiri, Ulpiana, Skënder Rexhepi, Tefik Çanga, Marie Kraja, Faredin Hoti, Aleks Buda, Sarajeva, Vjosa, Shkodra, Ukë Bytyqi, Alajdin Rrahmanaj, Akili, Elena Gjika, Beteja e Kabashit, Ahmet Prishtina, Flamuri, Avdi Shala, Mahir Domi, Martirët e Kabashit, Sef Kosharja, Rozafa, Selver Maqkaj, Shaip Zurnaxhiu, Risani, Sahit Tixhaj, Rrustë Kabashi, Ali Pashë Tepelena, Bajroni, Ali Ibra, Dervish Hima, Durrësi, Garibaldi, Hamzë Ukaj, Kolë Jakova, Tamil Shala, Bashkim Sukaj, Nëna Terezë, Fadil Ferati, Sami Koka dhe Sheshi i UÇK-së.

Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i shtyllave dhe bartja rrjetit në shtyllat e reja të tensionit të mesëm.

Peja

Mirëmbajte të planifikuar

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 23.01.2017 në NS 110/10kV Klina do të shkyçet:

Dalja 10 kV Klinavci (Kodi: 52000002) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Klinavc, Gjurgjevik i Vogël, Kërnicë, Shtupel, Bingjë, Grapc, Leskoc, Krushevë e Vogël, Radulloc, Pataqan, Zllakuqan, Krushevë e Madhe, Ranoc, Berkov dhe Rudica.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i 4 shtyllave TM dhe izolatorëve VHD.

2.

Më 24.01.2017 në NS 110/35/10kV Peja 1 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Vitomirica (Kodi: 50000010) prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Katuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5 dhe Dubova e Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllës së TL dhe bartja e rrjetit.

Gjilani

Mirëmbajte të planifikuar

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 23.01.2017 në NS 110/35/10 kV Vitia do të shkyçet:

Dalja 10 kV Germova ( Kodi : 61067003) nga ora 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gërmove, Gërmova e Ulët, Sodovinë, Pompa Lindi, Mobilieria, Plastika, Remniku i ri, Goshicëe Kulla, Vërban.

Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i ndarësit linjor dhe i shtyllave TM dhe izolatorëve.

2.

Më 24.01.2017 në NS 35/10 kV Gjilani III do të shkyçet:

Dalja 10 kV Perlepnica ( Kodi : 60062002) nga ora 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Prelepnica (Progres, Tafa, Pro Eng, Remi, Kosova Komerc, Kafana Bunar, Evropa, sera), T.S. Privat Kmetovac (Kabi, Planeti, Kamenolom), T.S Repetitor – Zeleni Vrh, Kmetovci, Prelepnica, Kosaca I Silova – Muhaxheri

Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë në Dobëerçan.

Gjakova

Mirëmbajte të planifikuar

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 23.01.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ketë shkyçet:

Dalja 10kV Ura e Terzive( Kodi: 81000004) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhader, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.

Arsyeja e shkyçjes: montimi i ndarësit linjor në TS – Pnish dhe revizionimi I ormanit TU, TS-Ujzi 3 revizionimi I oramnit TU (ndërrimi I nërpresave, bazamenteve siguresave TU), kontrollimi-shtimi I trafovajit, pastrimi i hapsirës jashtë dhe mbreda TS-it.

2.

Më 23.01.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të ketë shkyçet:

Dalja 10 kV Opterusha ( Kodi :82000001) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca dhe Zoçishtë.

Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi bazameteve Primare në TS Opterushë III.

3.

Më 23.01.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ketë shkyçet:

Dalja 10 kV Mirusha(kodi:82082002) prej orës 08:00-11:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Rr.603 Adem Jashari (1 konsumatorë), Rr.Imer Krasniqi (7 konsumatorë), Rr.605 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), Rr.606 Pavarësia (1 konsumatorë), fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë), Turjakë.

Arsyeja e shkyçjes: revizionimi i rrjetit 10kV Segmenti për TS Mrasor, ndërrimi i shtyllës në TM10kV.

4.

Më 24.01.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ketë shkyçet:

Dalja 10 kV Mirusha(kodi:82082002) prej orës 08:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.603 Adem Jashari (1 konsumatorë), rr.Imer Krasniqi (7 konsumatorë), rr.605 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), rr. 606 Pavarësia (1 konsumatorë), fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë) Turjakë.

Arsyeja e shkyçjes: kalimi i përçuesve nga shtyllat e vjetra në shtylla të reja të betonit.

5.

Më 24.01.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ketë shkyçet:

Dalja 10 kV Ponosheci(kodi:80080006) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orizë, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e shkyçjes: ndërrimi i ndarësit linjor dhe riparimi I TM në TS Madanaj 2, TS – Kulla Meje revizionimi I oramnit TU (ndërrimi I nërpresave, bazamenteve të siguresave TU), kontrollimi-shtimi I trafovajit, pastrimi I hapësirës jashët dhe mbreda trafostacionit.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 23.01.2017 në NS 110/35/10kV Lipjani do të shkyçet:

Dalja 10 kV Konjuhu ( Kodi :41000004) nga ora 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lipjan (një pjesë), Konjuh, një pjesë e Banullës, Bizneset përgjatë magjistrales Prishtinë – Ferizaj.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e një shtyllë të betonit 12/1000.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 24.01.2017 në NS 110/35/10kV Ferizaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Drejtimi i fshatrave ( Kodi :40000002) nga ora 09:30 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj dhe Zllatari.

Arsyeja e ndërprerjes: bartja e përçuesit nga shtyllat e vjetra në të reja të tensionit të mesëm në Zllatar.

Mitrovica

Mirëmbajte të planifikuar

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 23.01.2017 në NS 35/10kV Mitrovica II do të shkyçet:

Dalja 10 kV Iber Lepenci ( Kodi :71075012) nga ora 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 10kV.

2.

Më 24.01.2017 në NS 110/10kV Vushtria 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor ( Kodi :73000004) nga ora 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Shtitarica, Dalaku, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balinc, Oshlan, Duboc, Galice, Beçiq, Brusnik.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 10kV.