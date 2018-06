Vendet që do të mbesin pa rrymë në Kosovë

KEDS ka njoftuar për zonat që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 22.06.2018 do të ndërprehen:

· NS 10/0.4kV Gjon Serreqi(Kodi: 13000010055) prej orës 09:00 – 12:00 dhe13:00-17:00 dhe

· NS 10/0.4kV Herticët (Kodi: 13000010041) prej orës 09:00 – 12:00 dhe13:00-17:00

Këto dy NS-a furnizohen nga Dalja 10kV J21 Kodra e Trimave 21 (Kodi:13000010) (NS 110/10kV Prishtina 5)

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Gjon Sereçi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyqja e konsumatorëve në rrjet te ri.

2.

Më 22.06.2018 do të ndërprehen:

· NS 10/0.4kV Parku (Kodi: 14000002002 ) prej orës 09:00 deri në ora 16:00

dhe

· NS 10/0.4kV Parku Aneksi (Kodi: 14000002001 ) prej orës 09:00 deri në ora16:00

Këto dy NS-a furnizohen nga Dalja10kV Podujeva 2 (Kodi:14000002) ,(NS 220/35/10kV Podujevë)

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Brigadat, Rr.Skënderbeu(Nje pjesë), Rr. Kah Xhamia,

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjetin e ri.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 22.06.2018 në NS 35/10kV Drenas do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gllobari (Kodi: 16021008) prej orës 11:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Gllobari, Vërboci,Tërsteniku,Çikatovë,Gllanasellë dhe Dobrosheci.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive dhe Revizion i L.P 10 kV.

2.Më 22.06.2018 në NS 110/10KV Prishtina 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Nr 36 Hidrofori (Kodi: 11000015) prej orës 10:00 deri në ora14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Hidrofori I/1, Hidrofori I/2,Dugagjini5 ,Dugagjini 6, Rambuje 2, Rambuje 3,Lordi Bajron,El Construction Sh.P.K , Isa Kuqi.

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

3.Më 23.06.2018 në NS 35/10KV Batllava (Kodi:140150) do të ketë ndërprerje totale:

Prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci1 dhe 2,Orllani, Vikendicat,Te Zahir Pajaziti, MAP Burgu i Sigurisë së Lartë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i kthinave, testim i mbrojtjeve dhe verifikimi i heresit te transformatorëve rrymorë.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 22.06.2018 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Pestova Mulliri (Kodi: 73000010) prej orës 10:30 deri në ora12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Mulliri Elektrik 1, Mulliri Elektrik 2-Maxhunaj, Fabrika e Patateve ”Qips”Pestovë, Restorani ” Ura e Gurit ”Maxhunaj, Fabrika e Drurit ” BINI ” Maxhunaj, Fabrika e Seperacijonit Maxhunaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.Më 22.06.2018 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Ibër Lepenci (Kodi: 73000012) prej orës 14:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Iber Lepenc

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele

3.Më 22.06.2018 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Maxhunaj (Kodi: 73000011) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Samadrexha, Cicilia, Sllakovci, Ropica, Vilanci dhe një pjesë e fshatit Maxhunaj

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive dhe Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.Më 22.06.2018 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë, Godanc .

Arsyeja e ndërprerjes: Mirëmbajtje preventive.

5.

Më 21.06.2018 në NS 110/10kV Vushtria 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Qytet e Fshatra (Kodi:73000003) prej orës 14:00 deri në ora15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

Pejë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.Më 22.06.2018 në NS 35/10KV Klina do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Jagoda (Kodi: 52056005) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Fshati Jagodë, Budisallcë, Stublla, Lutogllava, Tersteniku .

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrim i shtyllave.