Vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

KEDS-i njofton të gjithë konsumatorët e energjisë elektrike se gjatë ditëve në vijim nuk do të ketë rrymë në disa zona të Kosovës.

Sipas KEDS-it kjo ndalje e rrymës do të bëhet për mirëmbajtje të rrjetit, transmeton lajmi.net.

Njoftimi i plotë:

Njoftimet 12 dhjetor 2017

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Brezhnice (Kodi:15019009) prej orës 10:00 deri në orën 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të tensionit të mesëm.

2.

Më 13.12.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do te ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Breznic -Ahmetaj(Kodi:15019009104) prej orës 14:00 deri në orën 16:00.

TS 10/0.4 kV Breznic-Haxhovit(Kodi:15019009102) prej orës 14:00 deri në orën 16:00.

TS 10/0.4 kV Shkolla Brezhnic(Kodi:15019009177) prej orës 14:00 deri në orën 16:00.

TS 10/0.4 kV Breznic-Maxhunt(Kodi:15019009104) prej orës 14:00 deri në orën 16:00.

TS 10/0.4 kV Breznic-koskovit(Kodi:15019009104) prej orës 14:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Konsumatorët që furnizohen nga këto trafo.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave të TM.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Drenas do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Orllati (Kodi:16021005) prej orës 11:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterki dhe Llukovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

2.

Më 14.12.2017 në NS 110/35/10 kV Palaj do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Qyteti(Obiliq) (Kodi:18024002) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: qyteti i Obiliqit (një pjesë), Mazgiti i Epërm, Mazgiti i Ulët, rr. Magjistrale Prishtinë- Mitrovice, Subotiq dhr Kijac.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i trafos nga 400 kVA ne 630 kVA.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 14.12.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zhupa –Degezimi per Lubinje (Kodi:31000026) prej orës 09:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubinja e Epërme, Lubinja e Ulët, Gornja-Sella, Mushnikova, TS Prevalla, Hotel Sharri dhe TS Sat Styro.

Arsyeja e ndërprerjes: Bartja e rrjetit në largpërçuesin e ri.

2.

Më 14.12.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zhupa –Degezimi per Reqan (Kodi:31000026) prej orës 13:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Manastericë, Llokvicë, Neprogoshte dhe Reqan.

Arsyeja e ndërprerjes: Bartja e rrjetit në largpërçuesin e ri.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Transformatori T1 nga ana 35 kV (Kodi:300390) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kësaj kohe asnjë konsumator nuk do te mbetet pa furnizim me energji elektrike: Rr. Skënderbeu, Qendra Zejtare II, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, Ismail Qemali, Lidhja Prizrenit, Vinston Qerqili, Kenan Halimi, Garibaldi, Mulla Nura , Reshtan, Therandë (një pjesë), Lagjja Bajraktari, Reshtani 1 dhe Reshtani 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Theranda (Kodi:32039003) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Skënderbeu, Qendra Zejtare II, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, Ismail Qemali, Lidhja Prizrenit, Vinston Qerqili, Kenan Halimi, Garibaldi dhe Mulla Nura.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Reshtani (Kodi:32039006) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reshtan, Therande (një pjesë), Lagjeja Bajraktari, Reshtani 1 dhe Reshtani 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shala (Kodi:71074001) prej orës 11:00-11:20 dhe prej orës 15:30-15:50

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit 0.4 kV në Vidishiq.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Malishevë (Kodi:82082004) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.535 Prof.Hamdi Berisha, rr.554 Viliam Voker, rr.601 Sheshi i Dëshmorëve, rr.602 Gjergj Kastrioti – Skendërbeu, rr.603 Adem Jashari, rr.604 Imer Krasniqi, rr.605 Rilindja Kombëtare, rr.606 Pavarësia, rr.608 Hamdi Berisha, rr.610 Hizri Mazreku, rr.611 Jahir Mazreku, rr.612 Viliam Voker, fshatrat: Burim, Carallukë (një pjesë), Dardania, Gërmiz, Lubizhdë (1 konsumator) dhe Seniku (1 konsumator).

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele.

2.

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bellanica (Kodi:82082005) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik dhe Temeqinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele.

3.

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dragobili (Kodi:82082006) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.557 Bedri Berisha (1 konsumator) dhe fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele

4.

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Malishevë do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Banje (Kodi:82082008) prej orës 14:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.602 Gjergj Kastrioti – Skënderbeu dhe fshatrat: Banjë, Bellanicë dhe Gajrak.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes rele.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.12.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërprehet.

Dalja 10 kV Kastrati (Kodi: 51000007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Dobërdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllave të tensionit të lartë dhe montim i ndarësit 10 kV.

2.

Më 14.12.2017 në NS 110/10 kV Istog do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Onix-i (Kodi:54000003) prej orës 10:00 – 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Durravë Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushe Xhamia, Dobrusha e Mesme, Te Drejtorija, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banjë, Lagjja e Re Banjë, Banjë Minoritetet, Onixi, Kulla dhe Lagjja Delibeg.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllës së thyer në tensionin e lartë 10 kV.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Nga dt. 14 – 23.12.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Caraleva (Kodi: 41046004) prej orës 09:00 -09:15 dhe prej ores 16:00 -16:15

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta e Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanishta, Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Erpoëer.

2.

Nga data 14 – 23.12.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Reqak II-Selatini( Kodi:410460040048) prej orës 09:00 – 16:00

TS 10/0.4 kV Reqak III-Mahalla e E.( Kodi:410460040049) prej orës 09:00 – 16:00

TS 10/0.4 kV Reqak IV-Haxhi Sefa( Kodi:410460040050) prej orës 09:00 – 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: banorët cilët furnizohen nga këta trafostacione.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Erpoëer.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Emin Duraku (Kodi: 40040002) prej orës 10:00 -10:30 dhe prej ores 15:30 -16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rruga Emin Duraku, Gjon Sereqi, objektet banesor Inxhinieringu, Hjarush Beqiri, Vizioni (Qerdhja), Naser Hetemi, Xhemaj Ferati, Seli Palushi.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi I Ormanit në TS TS “Xh.Sereqi ”

2.

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Xhon Sereqi 3-Syla (Kodi: 40040002022) prej orës 10:00 deri ne ora16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: banorët që furnizohen nga ky trafostacion.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit në TS TS “Xh.Sereqi”.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.12.2017 në NS 35/10 kV Gjilani 1 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Malisheva (Kodi:60060018) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Malisheva.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i ndarësit linjor në Capar.