Vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

Në disa lokacione do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike gjatë ditëve në vijim, njofton komunikata nga KEDS:

Në komunikatën e plotë mund të informoheni se ku do të ndodhin këto ndërprerje:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 12.10.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Sharbani (Kodi:14016003) nga ora 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sharbani, Halabaku, Dyzi, Tërnava, Vanovci dhe Bellopoja.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

2.

Me 12.10.2017 në NS 35/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Tjertorja, Un.Kosovateks (Kodi: 1001011) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Objekti i ish- Tjerrtores.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

3.

Më 12.10.2017 në NS 35/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV IPKO (Kodi: 1001012) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: IPKO.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

4.

Me 12.10.2017 në NS 35/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Batllava (Kodi: 1001013) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesën: Drejtoria Batllava.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

5.

Me 12.10.2017 në NS 35/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Exclusivi (Kodi: 1001014) prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Banesat e Eksklusivit,”Trio construction”, Exclusive Designe 1 dhe 2, Europrinty dhe Nartel SH.P.K.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

6.

Me 12.10.2017 në NS 35/10 kV Badovc do të ndërprehet:

· L.P 35 kV Badovc-Artane ( Kodi: 600240) prej orës 10:00 deri ne ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Asnjë konsumator s’do të mbetet pa furnizim me energji elektrike.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në LP 35 kV.

Mitrovicë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 12.10.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Martiraj (Kodi: 73000009) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bahri Kuqi, Bajram Imeri, Gojbule, Studime, Sfaraqak, Skromë, Bozhlan, Gumnishte dhe Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 12.10.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

· TS 10/0.4 kV TSSHB 2Maji-Nr 2 (Kodi: 73000006035) prej orës 09:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rruga 2 Maji, një pjesë e fshatit studime.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga firma Eling.

Pejë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 12.10.2017 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ledinat (Kodi 53000001) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava, Irzniqi, Ledinat dhe Prokolluku.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe shtrëngim i rrjetit dhe ndërrim i izolatorëve.

2.

Më 12.10.2017 në NS 35/10kV Peja 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Puhovci ( Kodi:50051009) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kisha Katolike, Ambullanca Stomatologjike, Dukagjini 1, TS 5 dhe Dukagjini 2.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 12.10.2017 në NS 35/10kV Peja 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gjimnazi ( Kodi:50051014) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Gjimnazi Bedri Pejani.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 12.10.2017 në NS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

· TS 10/0.4 kV Strellc I ulte Lufaj (Kodi :53000004025) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Mahalla Lufaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizim i TSSH i ri 160kVA dhe pastrimi i shtyllës ekzistuese, punimi i 6 kokave kabllovike.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 12.10.2017 në NS 110/10 kV Gjakova ll do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bistrazhini (Kodi:81000005) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bistrazhin, Damjan (një pjesë), Dol, Fshaj (një pjesë), Gërqinë, Kusar, Kushavec (një pjesë), Lipovec, Marmullë, Marash, Pjetërshan, Raç (një pjesë), Ramamat, Rrezinë dhe Smaq (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 12.10.2017 në NS 35/10 kV Xerxa do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Podrumi (Kodi:82081008) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë (një pjesë), Berjakë dhe Sapniq (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Drejtimi i shtyllës së betonit 12/1000 afër Restaurant Arlindit.

3.

Më 12.10.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bellanica (Kodi:82082005) prej orës 08:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviçë, Lubizhdë, Lluzhnicë, Ngucat, Senik dhe Temeqinë.

Arsyeja e ndërprerjes: TS 1 Temeqinë- revizion komplet i TS-it-Pastrimi I TS-it; kontrollimi i vajit të transformatorit, ndërrimi i bazave të dëmtuara 10kV; kontrollimi i ndërprerësve të tensionit të ulët dhe ndërrimi i përçuesve të dëmtuar.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 12.10.2017 në NS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Sllovia (Kodi 41000003) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Dobratin, Gushtericë e Poshtme, Livagjë, Sllovi, Smallushë, Çollapek, Gllavicë dhe Marevc.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i largpërçuesit dhe pastrami i trasesë.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 12.10.2017 në NS 35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Begunca (Kodi:61067010) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Beguncë, Lubishtë, Shosharë, Letnicë, Vernakollë dhe Lagjja Arifaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.

Prizren

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 12.10.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Budakova (Kodi: 32000008) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Çadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II dhe Budakova.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 12.10.2017 në NS 110/35/10 kV Therandë do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shvepsi (Kodi:32000013) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Benafi Shirokë, Solidi SH.P.K., Graniti, Seti – Comerc dhe NTP Kolgeci.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 12.10.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Budakova (Kodi: 32000008) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqina I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II dhe Budakova.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele

4.

Më 12.10.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Studenqani (Kodi 32000018) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Studenqan, Dobërdelan, Samadraxhë, Motel Illyria, Gurëthyesi ENISI, Celi AG, Sejdi Binaku, Flori Kopshtar, Fabrika e Plastikës Gani Sallauka, Pompat e ujit: Studenqan, Dobërdelan dhe Samadraxhë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 12.10.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Korisha(Kodi: 31000010) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda dhe Grupi i Bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja/ngritja e shtyllave të tensionit të mesëm në projektin TS Korishë-Prizren.

2.

Më 11.10.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gjinovci (Kodi: 32000003) prej orës 08:00 deri ne ora 09:00 dhe prej ores 15:00 deri ne ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoc, Sallagrazhdë, Grejkoc, Gelacë dhe bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, “Graniti”Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë, Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit, sipas projektit ,,Zgjerim i rrjetit 2017 ” Lot 10.

3.

Më 11.10.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gjinovci një degëzim (Kodi: 32000003) prej orës 08:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berishët Gjinovc, Qendra Gjinovc, Hajdarajt Gjinovc, Haxhijaj- Gjinovc, Kisha Sallagrazhdë, Sallagrazha 1, Sallagrazhda, Sallagrazhda -Vatajt, Sallagrazhda Qendra, Gur thesi Baqevc, Grejkovci 1, 2, 3, 4 dhe 5.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit, sipas projektit ,,Zgjerim i rrjetit 2017 ” Lot