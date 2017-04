Vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

KEDS ka njoftuar për zonat që do të mbesin pa energji elektrike gjatë ditëve në vazhdim.

Lexo komunikatën e KEDS:

Prishtina

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 27.04.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet:

Dalja 10 kV J9 Llukari (Kodi: 13000004) prej orës 09:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llukar, Makovc dhe Sinidoll.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e largpërçuesit.

2.Më 27.04.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Orllati (Kodi: 16021005) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterki dhe Llukovci.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i ndarësit linjor.

3.Më 27.04.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Shtrubullova (Kodi: 16021004) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullovë, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc dhe Obri.

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i ndarësit linjor.

5.Më 27.04.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Livadica (Kodi: 14000011) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dumnica, Shtedimja, Mirovci, Livadica dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: premontimi i shtyllave në largpëçuesin 10 kV.

6.Më 27.04.2017 në NS 35/10 kV Kolqi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Keqekolla – Hajkobilla (Kodi: 14016004) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Keqekollë, Prapashticë, Hajkobillë, Dabishevc dhe Mutivodë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e ndarësit në largpërçuesii 10 kV.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 26.04.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Trasingu (Kodi: 16021010) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Trasingu, Gurethyesi Lladrovci, Korretica e Epërme (një pjesë) dhe Agani

Arsyeja e ndërprerjes: montimi i shtyllës dhe energjizimi i transformatorit.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.Më 26.04.2017 në NS 35/10 kV Batllava do të ketë shkyçje totale prej orës 08:00 deri në orën 08:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga, Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci 1 dhe 2, Orllani, Vikendicat,Te Zahir Pajaziti, Ujësjellësi rajonal “Batllava” , MAP Burgu i Sigurisë së Lartë.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-i.

Më 27.04.2017 në NS 35/10 kV Batllava do të ketë shkyçje totale prej orës 15:00 deri në orën 15:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga, Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci1 dhe 2,Orllani, Vikendicat,Te Zahir Pajaziti, Ujësjellësi rajonal “Batllava” dhe MAP Burgu i Sigurisë së Lartë.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-i.

2.Më 26.04.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ketë shkyçje totale prej orës 08:00 deri në orën 08:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Grashtica, Radasheci, Koliqi, Ballabani dhe Nishevci, Sharbani, TS Sharbani, TS Alshiqët, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë), Keqekolla, Prapashtica, Hajkobilla, Dabishevci dhe Mutivoda.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-i.

3.Më 27.04.2017 në NS 35/10 kV Koliqi do të ketë shkyçje totale prej orës 15:00 deri në orën 15:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Grashtica, Radasheci, Koliqi, Ballabani dhe Nishevci, Sharbani, TS Sharbani, TS Alshiqët, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë), Keqekolla, Prapashtica, Hajkobilla, Dabishevci dhe Mutivoda.

Arsyeja e ndërprerjes: punime nga KOSTT-i.

Peja

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 27.04.2017 në NS 35/10 kV Gurakoci do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dobrusha (Kodi: 50052001) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prekallë, Dobrushë, Kashicë, Dobrushë e Epërme, Staradran, Elshan, Berishë, Mavraj, Llugat e Poshtme dhe të Epërme dhe Ruhoti.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i shtyllave të dëmtuara dhe pastrimi i trasesë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 27.04.2017 në NS 35/10 kV Klina do të shkyçet:

Dalja 10 kV Volljaku (Kodi: 52056002) prej orës 13:30 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: nje pjesë e fshatit Polc, Fabrika e shtyllave, Koperativa bujqësore, Pompa e benzinës, Guri i Zi dhe Xehrorja e Boksit “Kosova”

Arsyeja e ndërprerjes: premontimi i shtyllave në largpërçuesin 10 kV.

2.Më 27.04.2017 në NS 35/10 kV Klina do të shkyçet:

Dalja 10 kV Klina lll (Kodi: 52056001) prej orës 14:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Simoni, Sheshi Nëna Terezë, Sheshi Faruk Elezi dhe rr.Abedin Rexha.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e ndarësit.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.Më 27.04.2017 në TS 110/10 kV Deçani do të ketë shkyçje totale prej orës 14:00 deri në orën 14:15.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Deçani – qyteti, Deçan -KEDS-i, Deçan -Policia, Deçan Gjimnazi, Ramosaj, Hazeraj, TMK-ja, Demhasaj, Carrabreg, Isniq, Lebushë, Strellci i Epër, Strellci i Ulët, Lluka e Epërme, Llukë- Gecaj, Pozhari, Gllogjain, Shaptej, Lumbardhi, Isniqi, Ratisha, Gramaqeli, Mazniku, Lloqani, Dranoci, Sllupi, Vokshi, Polana, Poberxha, Prilepi, Rastavic, Baballoqi, LA Ramadani, Juniku, Jasiqi, Gjocaj, Gramaqeli, Belegu, Baballoqi, Dubrava, Irzniqi, Ledinat, Prokolluku, Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjitë, Buqani, Lluka e Epërme 1 dhe Muçaj- Llukë.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 27.04.2017 në NS 35/10 kV Kaçanik do të shkyçet:

Dalja 10 kV Kaçanik i Vjetër (Kodi: 40043007) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.

Arsyeja e ndërprerjes: dislokimi i largpërçuesit 10 kV.

2.Më 27.04.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të shkyçet:

Dalja 10 kV QMI l (Kodi: 41000011) prej orës 10:30 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atlantik Grup, Univerziteti Fama, Solid, Buqaj SH.P.K, Potera, Baki Automobil, Viva Fresh dhe Hospital Kosova.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e transformatorëve.

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 27.04.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash) do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bellobrodi (Kodi:30036008) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellobrad, Brut, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe Sharrit, Zgatari dhe Zym i Sharrit.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 12 m, LOT 10.

2.Më 27.04.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:

Dalja 10 kV Hoqa e Qytetit (Kodi: 30035005) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec, Muradem, Lubiqevë, Leskovec, Kobajë, Jeshkovë, Hoqë e Qytetit, Grazhdanik dhe Billushë.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

Mitrovica

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 26,27.04.2017 në NS 10 kV Ekstra do të shkyçet:

Dalja 10/04 kV Begaj (Kodi: 73000006009) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: fshati Begaj.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave.