Vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

KEDS ka njoftuar për vendet që do të përballen me reduktime të energjisë elektrike gjatë ditëve në vijim,

Njoftimi i plotë nga KEDS:

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 04.10.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Shiroke (Kodi: 32000005) prej orës 13:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shiroka dhe pjesët periferike të Therandës (rr.Reqani).

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja dhe kalimi i përçuesve në shtyllën e tensionit të lartë.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 04.10.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gjinovci (Kodi: 32000003) prej orës 08:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Topliqani, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca dhe bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, “Graniti”Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit sipas projektit ,,Zgjerim i rrjetit 2017 ” Lot 10.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 04.10.2017 në NS 110/35/10 kV Prizren 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bodrumi (Kodi: 30000014) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Atmaxha, Nasheci I, Nasheci II, Mazreku, Kojusha, Nasheci, Gurshita, Gjonaj I, Gjonaj II, Gjonaj III dhe Zymi.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

2.

Më 04.10.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Kfori-1(Kodi: 31000027) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: KFOR-i Gjerman Prizren.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 04.10.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Korisha(Kodi: 31000010) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda dhe Grupi i Bizneseve.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Më 04.10.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Levisha(Kodi: 31000012) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Levisha, Sporti, Njegoshi, Aradha e Sharrit, Ujësjellësi, Qyteti, Jabllanica dhe Novoselani.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 04.10.2017 , në NS 110/10 kV Peja 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Zahaqi (Kodi:51000010) prej orës 10:00 deri ne ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni një pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshani, Klinqini, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe shtrëngimi i rrjetit, ndërrimi i izolatorëve.

2.

Më 04.10.2017 , në NS 35/10 kV Gurakoci do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Zallqi (Kodi:50052003) prej orës 11:00 deri ne ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gurakoc Musollet, Gurakoc, Prekalle, Trubohoc, Zabllaq, Zallqi, Shalonovice, Osojan, Tupeq, Bllagaq dhe Dreja.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 04.10.2017 , në NS 35/10 kV Gurakoci do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Tomoci(Kodi:50052004) prej orës 12:00 deri ne ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tomoci dhe Reforma Megafruti.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 04.10.2017 në NS 35/10(20)kV Mazgti do të ndërprehet

· Dalja 10 kV Breznica(kodi: 15019009) prej orës 11:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 04.10.2017 në NS 35/10(20)kV Mazgti do të ndërprehet

· Dalja 10 kV Llazareva(kodi: 15019005) prej orës 11:00-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llazareva, Raskova, Bakshia, Millosheva, Babimoci dhe Graca.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i largpërçuesit.

2.

Më 04.10.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV nr.21 Mati(Kodi:11000022) prej orës 11:00-12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin bizneset: Dino, Korab Gashi, Nderimi Sh.P.K., AAC Group, NPSh”Conin”, Alko Group, Lin Projekt, Labi Invest, Naser Maloku, Shtedim 3, Ramiz Thaqi dhe Simoni.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

3.

Më 04.10.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV nr.22 Shaip Kamberi (Kodi:11000005) prej orës 12:00-13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dodona, Parku, Banesat Latif Kryeziu, rr.Bajram Curri, rr.1 Tetori, rr.Shaip Kamberi dhe rr.Robert Gajdiku.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

4.

Më 04.10.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV nr.23 Hotel Iliria (Kodi:11000006) prej orës 13:00-14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. 4 Llullat, pjesa afër Ilirisë, rr. Gustav Majeri dhe Hotel Iliria.

Arsyeja e ndërprerjes: Mbrojtje rele.

5.

Më 04.10.2017 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV j22 Preoci (Kodi:10000001) prej orës 10:00-11:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Preoci, Llapnasella, Lagjja Marigona, Spitali i Zemrës EDA, Medicine Hospital, HIB Petroll, Hotel Emerald, EBC Cosmetic dhe Auto Mekanika.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.

Më 04.10.2017 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV j04 Amortizatoret (Kodi:10000002) prej orës 11:00-12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Amortizatorët.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

7.

Më 04.10.2017 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV j18 Energoinvesti (Kodi:10000003) prej orës 12:00-13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: A.Dervisholli, Migros, Eulex, Shpend Shala, Meridiani, Energoinvest Energom dhe Ardarea.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

8.

Më 04.10.2017 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV j14 Jumco (Kodi:10000004) prej orës 13:00-14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Viadukti, Albi Com, Herta Commerc, Betonjerka-Tregtia, Scan Color, Pacollet Mabetex, 100% Desing dhe TSB e depos.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

9.

Më 04.10.2017 në NS 110/35/10 kV Prishtina 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV j10 Perparimi (Kodi:10000005) prej orës 14:00-15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: KFOR-i Hungarez, Spitali Medikus, Tregu me Shumicë dhe Betonjerka,

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 04.10.2017 në NS 35/10 kV Kllokoti do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kllokoti (Kodi:61065004) prej orës 10:30-16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kllokot, Radivojcë, Budrikë, Remnik dhe Xhylekarë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i shtyllës së tensionit të lartë.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 04.10.2017 në TS 35/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Raq-Moglica (Kodi:81083017) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shote Galica dhe fshatrat: Brekoc, Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionimi i LP 10 kV (ndërrimi i izolatorëve, shtyllave, përçuesve, pastrim traseje).

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 04.10.2017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Kieva (Kodi:82082007) prej orës 09:00-12:00 dhe prej ores 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçicë, Polluzhë dhe Stapanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e përçuesve për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova.

2.

Më 04.10.2017 në TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Denji (Kodi:82081007) prej orës 09:00-12:00 dhe prej ores 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë dhe Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e përçusve për projektin “Zgjerimi dhe Përforcimi i Rrjetit 2017“, LOT 7 Gjakova.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 05.10.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të shkyçet:

Dalja 10 kV Varoshi( Kodi :40042005) prej orës 10:00 deri ne ora 16:00 .

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi, Rakaj dhe Topojan-Greme.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave në LP10 kV Varoshi fshati Rakaj.

2.

Më 04.10.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10kV Doganaj (Kodi: 40042004) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Doganaj, Zaskok, Pleshinë e Ulët dhe e Epërme, Dubravë, Fabrikë e Ujit Pleshinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të mesëm.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 04.10.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bablaku (Kodi: 41000001) prej orës 10:00 deri 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Terrni, Bablaku, Rubovci, Kojska, Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC, Gerlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova, Universium Babushi i Ri, Surqina, Cërrnilla, Mirashi i Ri dhe Mirashi.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje, revizion i LP ndërrim i izolatorëve.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 04.10.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gaqka (Kodi: 40042002) prej orës 09:00-12:00 dhe nga ora 15:00-18:00.

Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Greme, Gaçka, Burrniku, Izhanci, Kashtanjeva, Bajnica, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizneset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i shtyllave të vjetra ekzistuese.

2.

Më 04.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

· TS 35/10kV Silkapori (Kodi 400450) prej orës 12:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Silkapori, X- Fort, Renova, Dauti comerc dhe Kivo.

Arsyeja e ndërprerjes: Pas rregullimit të prishjes në kabllon e stabilimentit –TS-35/0.4 kV-Bektell-Enka Baza e asfaltit-Komogllavë duhet të bëhet kyçja e kabllos së stabilimentit dhe LP 35 kV.

Mitrovica

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 04.10.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Poleti (Kodi: 73000007) prej orës 11:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja e Sitnicës, Barakat, Sahiti 2, TSB Vushtex dhe TS Nr. 8.

Arsyeja e ndërprerjes: Zhvendosja e trafostacionit 10/0.4kV Barakat 73000007007.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Me 04.10.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ternavci (Kodi: 74000012) prej orës 10:00 deri 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klina e Mesme, Klina e Epërme, Klina e Ulët, Tërnavci dhe Kuçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe ndërrimi i ormanit 0.4 kV.

