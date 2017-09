Vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

Komunikata e plotë nga KEDS

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 29.09.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Plemetini (Kodi 15019003) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Plemetin, Hamidi, Bivolak, Gllavotin, Bivolak, Strovc, Zhilivodë, Bequk dhe Milloshevë (një pjesë).

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

2.

Më 29.09.2017 në NS 220/35/10(20)kV Podujevë do të ndërprehet:

· LP 35 kV Podujeve – Koliq (Kodi 140160) prej orës 10:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë në LP 35 kV.

3.

Më 29.09.2017 në Palaj 35-kV do të ndërprehet:

· Lp 10 kV Palaj (Kodi 18024001) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi, Bivolak te Berishët, Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitullaë, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 29.09.2017 në Palaj 35-kV do të ndërprehet:

· LP 10 kV Qyteti (Obiliq) (Kodi 18024002) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteti Obiliq (nje pjese), Mazgit i eperm, Mazgit i ulet, Rr. Magjistrale Prishtine Mitrovice, Subotiq, Kijac .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 29.09.2017 në Palaj 35-kV do të ndërprehet:

· LP 10 kV Fidanishte (Kodi 18024003) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fidanishte, Fidanishte Kastriot, Hashanët Kastiot, Elektro Monti dhe Palaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.

Më 29.09.2017 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

· Dalja 10Kv. j19 Kodra e Trimave 8 (Kodi 13000016) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave- një pjesë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit energjetik-rritja e fuqisë, ne NS 10/0.4 kV Kodra e Trimave-8.

7.

Më 29-30.09.2017 në TS 35/10kV Fushë- Kosova II do të ndërprehet:

· TS 10/04kV. Hekurudha (Kodi 15018003024) prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Te Hekurudha.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos ABC 4×70 dhe kyçja e konsumatorëve.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

· TS 35/10kV Ferizaj I (Kodi 400400) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vëllezërit Gërvalla, Magjistralja Prishtinë-Shkup ( pjesa prej urës deri te HIB Petroli), 28 Nëntori, Astrit Bytyqi, Haki Braha, Emin Duraku (një pjesë), rr. e Talinovcit dhe Lagjja e Re, rr. Dëshmorët e Kombit, rr. Spitali, rr.12 Qershori (një pjesë), rr. Emin Duraku, Gjon Sereqi, objektet banesore Inxhinieringu, Hajrush Beqiri, Vizioni (Çerdhja), Naser Hetemi, Xhemaj Ferati, Seli Palushi, rr.12.Qershori (një pjesë), rr.Dëshmorët e Kombit (një pjesë), rr.Skënderbeu dhe rr.Sejdi Sejdiu.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçanik.

2.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

· TS 35/10kV Ferizaj II (Kodi 400410) prej orës 11:00 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ferizaji një pjesë, Talinovci i Muhaxherëve, Sazlia, Papaz, Pojata, Rahovica, Softaj, Fusha e Madhe. rr.Prizreni, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosina, Slivova, Dremjaku dhe bizniset private. rr. “G.Terbeshi”,Talinovci i Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe i Muhaxherëve dhe Bizniset private. Policia, Prokuroria, Viva Fresh, ETC, ndërtesa e TMK-së, Kazerma, Mineksi, FSK TS i ri, IRK-ja, Fitorja dhe Fabrika e bukës.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçanik dhe ndërrimi i TMRR-ve.

3.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

· TS 35/10kV Ferizaj III (Kodi 400420) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Enver Topalli, Dëshmorët e Kombit, Regjep Bislimi, Greme, Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnicë, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizniset private, Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private, Doganaj, Zaskok, Pleshina e Ulët dhe e Epërme, Dubravë, Fabrika e Ujit Pleshinë, Varoshi, Gërlica, Komogllava, Rakaj dhe bizniset private. Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçanik.

4.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

· TS 35/10kV Kaçaniku (Kodi 400430) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Voskopoja,Trupaj,Trimor, Bicaj (Biqevc), Palloshi (Biqevc), Nikaj, Tushaj – Soponica, Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj dhe biznise private, Bobi, Ivaja, Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku, Strazha,

Lagjja Dushkaja, Stacioni Hekurudhor, Stacioni i Autobuseve, Sheshi Ismajl Raka qendër, P-8.

Kërbliq dhe Leskovicë, Drenusha, Rakoci, Sanatoria, Llanishta, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi, Lagje e re. rr. Emin Duraku, rr e UÇK-së, lagjja Ramadan Agushi, Vakufi, Shtëpia e mallrave, Teqja, Policia dhe Kuvendi Komunal. Fabrika “Lepenci”Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçaniku.

5.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

· TS 35/10kV Shtërpca (Kodi 400440) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e qyetit -Komuna, Ambulanta, Shtëpia e mallrave. Qendra e Shtërpcës, Hotel Breza dhe Junior, Vikendicat, Jazhinca, Sevce, Verbishtica dhe bizniset private, një pjesë e Shtërrpcës te Shkolla, OSBE-ja, Biti e Ulët, Biti e Epërme, Shushiqë, Palojë, Gotovushë, Drekoci, Viqë, Firaj dhe Brod, TS Repititori, TS Shkolla Skijimit, TS Kulla, TS Hotel Molika, Pilana, Farma dhe Gllogu.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçanik.

6.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

· Bechtel Enka (Kodi 400441) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bechtel Enka.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërimit të ndërpresit në daljen 35 kV Kaçanik.

7.

Më 01.10.2017 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

· TS 35/10kV Silkapori (Kodi 400450) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Silkapori, X- Fort. Renova, Dauti comerc dhe Kivo.

Arsyeja e ndërprerjes: Për shkak të ndërrimit të ndërprerësit në daljen 35 kV Kaçanik.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 29.09.2017 në TS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Drejtimi “Pylltaria” (Kodi 40043004) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kërbliq, Leskovicë, Drenushë, Rakoi, Sanator, Llanishtë, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi, Lagje e re.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe ndërrim shtyllash.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 29.09.2017 në TS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

· TS. 10/04 kV Shkoza II (Kodi 82082006026) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: fshati Shkozë.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja/ngritja e shtyllave te TM ne projektin TS Shkoza II.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 29.09.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Ponosheci (Kodi 80080006) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionimi i LP 10 kV (ndërrimi i shtyllave, izolatorëve, përçuesve etj.)

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 29.09.2017 në TS 110/35/10 kV Rrafshina do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Binqa (Kodi 61067008) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Mogillë, Kabash, Rafshinë, Bozovik, Shoshar dhe Debelldejë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe ndërrim i shtyllave.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 29.09.2017 në TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Turiqefci (Kodi 74000006) prej orës 10:30 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llausha, Rakinica, Kopiliq i Epërm, Kllodernica, Turiqefci, Buroja, Vojniku, Izbica, Ozrimi, Kopiliqi i Ulët dhe Açareva.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 28.09.2017 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet:

· LP 35kV Gurrakoci (Kodi 500520) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prekallë, Dobrushë, Kashicë, Dobrusha Epërme, Staradran, Elshan, Berishë, Mavraj, Llugat e Poshtme dhe të Epërme, Ruhot, Gurakoc, Gurakoc Kulla, Gurakoc 35 i vjetër, Gurakoc Musollët, Gurakoc, Prekallë, Trubohoc, Zabllaq, Zallq, Shalonovic, Osojan, Tupeq, Bllagaq, Drejë, Tomoci dhe Fadofili.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 29.09.2017 në 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Juniku (Kodi 53000007) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polanë, Pobergjë, Prilep, Rastavicë, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq dhe Gjocaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje, montimi i ndarësit dhe ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.