Vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vazhdim

KEDS-i përmes një njoftimi për media, bënë të ditur se gjatë ditëve në vazhdim disa vende në Kosovë do të mbesin pa rrymë.

Sipas KEDS-it, këto ndërprerje do të ndodhin për shkak të mirëmbajtjes së rrjetit, transmeton lajmi.net.

Njoftime, 12 tetor 2017

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 14.10.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shkabaj (Kodi: 15019002) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkabaj, Mazgit një pjesë, Obiliq nje pjese, Reforma dhe Al Petrol.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10kV.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 16.10.2017 në NS 35/10 kV Drenas do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Vasileva (Kodi: 1602106) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pokleku, Vasileva, Sefë Hasi-Ferma e lopëve, Rexhep Cërrvadiku.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10kV.

2.

Më 16.10.2017 në TC Kosova A do të ndërprehet:

Lp 35kV TC Kosova A-Drenas (Kodi:160210 ) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Te Soliterat,Posta,Te shtëpia e shëndetit,Muratori 2000, Kullla com,Shtëpiza 2(Rukolli), Drenas (një pjesë), Lagjja e Feroniklit, Çikatovë e Vjetër (TS Morinët), Drenas (një pjesë) dhe Qendra Zejtare Lokalet, Shtrubullovë,, Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc, Obri, Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterki, Llukovci, Pokleku,Vasileva,Sefë Hasi-Ferma e lopëve,Rexhep Cërrvadiku, Poklek i ri, Korretica e ulet, Komoran Bashota, Komoran, Mulliri Komoran, Banesat Poklek, Hib Petrol Zabel, Gllobari, Vërboci,Tërsteniku,Çikatovë,Gllanasellë dhe Dobrosheci, Shkolla e mesme,Korotica,Sankovci,FushticaFlorim Kurrumeli Gllanaselle. Trasingu, Gurethyesi Lladrovci, Korretica e Epërme (një pjesë) dhe Agani, Gurthyesi kalaja e Drenices

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trases ne Lp 35 kV.

3.

Më 16.10.2017 në NS 35/10 kV Prishtina III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qyteza Pejton 2 (Kodi: 10011001) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteza Pejton 2, Shkolla fillore Faik Konica, Hajvalia, Kolonia Ramiz Sadiku, Edith Durham 2 dhe Faik Konica 2.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

4.

Më 16.10.2017 në NS 35/10 kV Prishtina III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Përparimi (Kodi: 10011002) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zona industriale Fushë- Kosovë, Tregu me shumicë, KFOR-i hungarez, Spitali Medikus dhe Betonjerka.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

5.

Më 16.10.2017 në NS 35/10 kV Prishtina III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Radio Kosova (Kodi: 10011003) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Radio Kosova, TVK 2, Bankosi- Qeveria, Kuvendi, Ipeshkvia e Kosovës, Nazim Gafurri dhe Enti Statistikor.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

6.

Më 16.10.2017 në NS 35/10 kV Prishtina III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fakulteti Filozofik (Kodi: 10011004) prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fakulteti Filozofik 2, Rektorati, Fakulteti Ekonomik 1, Fakulteti Ekonomik 2, Sylejman Vokshi 1, Sylejman Vokshi 2 dhe Sylejman Vokshi 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 14.10.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Velezha (Kodi: 31000030) prej orës 10:00 deri ne ora 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparc, Novake, Velezha, Sërbicë e epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetica, afariste: Mullini Rexhep Ukaj, Firma Vesel Rexhaj, Fabrika e lëngjeve Novak.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV Velezha.

2.

Më 14.10.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi: 32000002) prej orës 11:00 deri ne ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: – Ngritja e shtyllave të TM në Dubravë- projekti TS Dubrava 6.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.10.2017 në NS 35/10 kV HC Dikanca do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Brodi (Kodi: 30037003) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshati Brod dhe bizneset: N.P.T “Kuk Comerc”(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikancë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

2.

Më 16.10.2017 në NS 35/10 kV Dragash do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Restelica (Kodi: 30036002) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lubovishtë, Kukjan, Vranishtë, Restelicë, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok dhe Orqushë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

3.

Më 16.10.2017 në NS 35/10 kV Theranda (Kodi: 320390) do të ketë ndërprerje totale prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qendra Zejtare II, rrugët: Skënderbeu, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, Ismail Qemali, Lidhja Prizrenit, Uinston Çerçili, Kenan Halimi, Garibaldi, Mulla Nura, Reshtani, Theranda (një pjesë), Lagjja Bajraktari, Reshtani 1 dhe Reshtani 3.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjeve rele në hyrjen 35kV dhe trafofushat 35kV dhe 10kV.

4.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 14.10.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gjinovci (Kodi: 32000003) prej orës 08:00 deri ne ora 09:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Topliqan, Gjinoc, Sallagrazhdë, Grejkoc, Gelacë dhe bizneset: N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, “Graniti”Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë dhe Selim Muharremi.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e përçuesit, sipas projektit ,,Zgjerim i rrjetit 2017 ” Lot 10.

2.

Më 15.10.2017 në NS 35/10 kV Prizren IV do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bajram Curri (Kodi: 30033008) prej orës 10:00 deri në ora 13:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Kukësi, Xhevat Berisha, Sali Bytyqi, Mbreti Pleurat, Bajram Curri, Ëiliam Ëoker. Afariste:”Afioni”, Etem-Trade”, “EULEX”, “Kuk-Komerc”, “Sharri Beton” dhe “Sharri Pllast”.

Arsyeja e ndërprerjes: Lidhja e përçuesve të tensionit të lartë për furnizimin e NS 10/0.4kV, KFOR-i Turk.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.10.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 10:30 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë, Godancë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave të rrjetit me tension 10kV.

2.

Më 15.10.2017 në NS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shala (Kodi: 71074001) prej orës 10:30 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja dhe Selaci.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV.

3.

Më 15.10.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ibër lepenci (Kodi: 71075012) prej orës 09:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave 10kV.

4.

Më 16.10.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor (Kodi: 73000004) prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtitarica, Dalaku, Akrashtica, Pantina, Bukoshi, Taraxha, Liqej, Balinca, Oshlani, Duboci, Galica, Beçiqi dhe Brusniku.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

Pejë.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 16.10.2017 në NS 110/10 kV Deçan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Juniku (Kodi: 53000007) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq dhe Gjocaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë dhe shtrëngimi i rrjetit, ndërrimi i izolatorëve.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 14.10.2017 në NS 35/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Raq- Moglicë (Kodi: 81083017) prej orës 16:00 deri në orën 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shote Galica dhe fshatrat: Brekoc, Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i tokëzimeve të shtyllave të tensionit të lartë.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 16.10.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ponosheci (Kodi: 80080006) prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Babaj Bokës, Dallashaj, Devë, Duzhnjë, Gusk, Jahoc, Korenicë, Madanaj, Mejë, Morinë, Nec, Orize, Ponoshec, Popoc, Ramoc, Rracaj, Rrypaj, Sheremet, Shishman dhe Smolicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionimi i LP 10 kV (ndërrimi i izolatorëve, shtyllave, përçuesve dhe pastrimi i trasesë).

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

2.

Më 15.10.2017 në NS 110/10 kV Gjakova II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 26 (Kodi: 81000006) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Dalja 10 kV Nr 27 (Kodi: 81000007) prej orës 11:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Aleksandër Moisiu, Anton Çeta, Azem Hajdari, Bashkim Idrizi, Besim Bistrazhini (një pjesë), Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Elena Gjika, Faik Konica, Gjergj Fishta, Hasan Prishtina, Hysni Dobruna (një pjesë), Korab Binxhiu, Migjeni, Nimon Ferizi, Orize, Londra, Uashingtoni, Skendërbeu, Yjet e Erenikut, Yll Morina, Domenik Përgegaj, Drenica, Minatori, Shote Galica, Spitali Regjional i Gjakovës dhe 4 konsumatorët komercialë – biznese dhe fshatrat: Brekoc, Moglicë, Goden, Jahoc, Prush, Raçë, Vogovë dhe Zhub.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ndarësit të dëmtuar në daljen 10 kV Gjakova 1.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 14 dhe 15.10.2017do të ndërprehet NS 10/0.4kV Fatmiri(Kodi:40042003041 ) i cili furnizohet nga Dalja 10kV Jezerci(Kodi: 40042003 ) (NS 35/10 kV Ferizaj III) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Gjergj Fishta, Muharrem Shemsedini dhe Murat Murati.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në TS 10/0.4kV Fatmiri.

2.

Më 14.10.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Maksiti (Kodi: 41046006) prej orës 12:00 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Fabrika Maksiti Putz.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë, ndërrimi i shtyllave të TM.

3.

Më 14.10.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Doganaj (Kodi: 40042004) prej orës 09:00 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Doganaj, Zaskok, Pleshinë e Ulët dhe e Epërme, Dubravë dhe Fabrika e ujit Pleshine.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave të TM.

4.

Më 14.10.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rexhep Bislimi (Kodi: 40000003) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Rexhep Bislimi, Hasan Prishtina, Pylltaria, rr. e Varoshit dhe Kisha Katolike.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllos për kompleksin banesor.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 14.10.2017në NS 35/10 kV Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenica(Kodi:41048001) prej orës 10:00 deri ne ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezezit ( Leletiqit), Mirena, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoci Baincë, Shala dhe Krojmiri.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion, ndërrimi i shtyllave.

2.

Më 15 dhe 16.10.2017 në Komoran do të ndërprehet një pjesë e Daljes 10kV Drenica (41048001 )( NS 35/10 kV Magure) prej orës 08:00 deri ne ora 11:00, si dhe nga ora 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kishnareka dhe Nekovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ngritja e shtyllave.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 16.10.2017 në NS 35/10 kV Shtërrpca do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi Shtërrpca 2 (Kodi: 40044002) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesët: Qendra e Shtërrpcës.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave të TM.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 14.10.2017 në 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kllokoti (Kodi: 61065004) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 si dhe nga ora 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kllokoti, Radivojca, Budrika, Remniku dhe Skifteraj.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në kuadër të projektit LOT 11 2017, nënprojekti Kllokot.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 16.10.2017 në NS 110/35/10 kV Gjilan III do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Përlepnica (Kodi: 60062002) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Përlepnica ( Progres, Tafa, Pro Eng, Remi, Kosova Komerc, Kafeneja Bunar, Evropa, Sera) T.S. Privat Kmetovc (Kabi, Planeti, Kamenolom), T.S Repetitor, Kmetovci, Përlepnica, Kosaca dhe Silova – Muhaxheri.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë dhe ndërrimi i shtyllave.

2.

Më 14.10.2017 në NS 110/35/10 kV Gjilan III do të ndërprehet:

LP 35 kV Artana (Kodi:600240) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kolonija e Vjetër, Kolonija e Minatorëve, Tullari, Jasenoviku, Qeranovik, Bostoni, Turiqevci, Vllasalia, Izvori, Koznica, Svarqaku, Prekoci, Manishinca, Zebinca, Vuqaku, Llabjani, Llajshevci, Dragovci, Kukavica, Gulmivoda, Bunjakët dhe Miniera 6 kV.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit në NS 35/10 kV Artanë 2.5 MVA, në vend të tij do të vendoset 4 MVA.