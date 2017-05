Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS ka njoftuar për zonat që do të kenë reduktime të energjisë elektrike gjatë ditëve në vijim.

Komunikata e KEDS:

Prishtinë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 18.05.2017 në NS 35/10kV Mazgit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Brezhnica (Kodi:15019009) prej orës 10:00 deri në orën 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Breznicë, Kozaricë dhe Barilevë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave ne L.P 10 kV.

2.Më 18 05.2017 në NS 35/10 kV Fushë-Kosovë do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bardhi i Madh ( Kodi: 15018018) prej orës 09:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh.

Arsyeja e shkyçjes: Premontimi i shtyllës se betonit 12/1600.

3.Më 18.05.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi: 14000010) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Podujeva pjesërisht dhe fshatrat: Sibofc, Lluzhan, Penuhë, Lupç i Epërm, Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim i trasesë.

4.Më 18.05.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet :

Dalja 10 kV Prugovc (15019008) prejë ores 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Raskova,Bakshia,Mulliri Prugovc,Berishët,Arena rstor,Plashnik Prugovc,Vehbi Pllana privat.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes dhe revizion i daljes

Më 18.05.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet :

5.Dalja 10 kV RTK Bakshi (15019010) prej ores 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : RTK Bakshi

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes dhe revizion i daljes

6.Më 18 05.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Lumi i madh ( Kodi: 15019006) prej orës 13:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë) dhe Prilluzha.

Arsyeja e ndërprerjes: Testim i mbrojtjes dhe revizion i daljes

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Me 18.05.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet :

Dalja 10 kV Shtrobullova (Kodi:16021004) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe 15:00 deri ne ora 18:00.

Gjate kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten:Shtrubullovë, , Krajkovë, Domanek, Baicë, Tërdevc, Obri.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e Konzollave dhe përquesit nën LP ekzistues 10 kV, nga kompania G3 Inxhiniering.

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 18.05.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të shkyçet :

Dalja 10 kV Mushtishti (32000002) prejë ores 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Sopi , Savrovë , Bukosh , Vraniq , Dvaran , Popolan , Maqitevë , Dolloc , Mushtisht , Baqevc Nita Shirokë , Fab.Tekstilit , Parketeria Sopi .

Arsyeja e ndërprerjes: Bartja e rrjetit ne shtylla të reja të TM dhe pastrim i trasesë

2.Më 18.05.2017 në NS 110/10 kV Prizren 3 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Kurilla (31000011) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Adem Jashari, Brigada 125, Qazim Berisha, Haxhi Zeka, Beteja e Llapushnikut, Azem Shkrreli, Bojniku, Agim Shala, Mevlana, Istriotët, Bedri Pejani, Kurilla, Sherif Agë Turtulla, Lulzim Rexhepi, Islam Spahiu, Ramadan Qejku, Epirotët, Mehdi Bardhi, Musha Shehzade, Shkëlzen Dragaj, Mehmetqik, Ahmet Krasniqi, Refki Shala, Hysen Rexhiq, Kasimbeg, Dragoman, Sylejman Drini, Jonuz Emra, Selman Riza, Hafiz Ismail Haki, Nijazi Alishani, Ali Pashë Elbasani, Vatrat Shqiptare, Enver Haradinaj, Sharri dhe Zona e Pashtriku.

Arsyeja e ndërprerjes: Bartja e rrjetit ne shtylla të reja të TM .

Peja

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Me 18.05.2017 në NS 110/10 kV Istog (Burimi) do të shkyçet :

Dalja 10 kV Vrella (Kodi: 54000002) prej ores 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Cerrcë , Lubozhdë , Vrellë , Stupe .

Arsyeja e ndërprerjes: Nderrimi i dy ndarsave te TM dhe pastrimi i linjës.

2.Me 18.05.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të shkyçet:

Dalja 10 kV Isniqi (53000008) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Ahmetgjekajt. Tishukajt. Mehmetaj, Mulajt, Kuklec, Osadautaj.Tahirsylaj, Rexhametaj dhe Osmanajt.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes.

3.Me 18.05.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të shkyçet:

Dalja 10 kV Lluka (Kodi:53000009) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Lluka e eperrme dhe Lluka Muqajt.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes.

4.Me 18.05.2017 në NS 110/10 kV Deçani do të shkyçet:

Dalja 10 kV ARC (Kodi: 53000010) prejë ores 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : ARC , Policia , Gurethyesi , Qyteti i Deqanit .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes.

5.Me 18.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV 7_2 (Kodi: 51000016) prej ores 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet , pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:TS 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, Xhamia e Kuqe .

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

6.Më 18.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bankosi (Kodi:51000017) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bankosi 1/1, Bankosi I, TS VI, TS II, Gjihad Deçani, Bankosi II.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele.

7.Më 18.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Zahaqi(Kodi:51000010) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjeës e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit, Rosujat.

Arsyeja e nderprerjes: Revizionim, kontrollim dhe shtrëngim i QS dhe dhe QP ne TMRr

8.Më 18.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2, do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dugagjini ( Kodi:51000011) prej orës 12:00 deri ne ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtypshkronja Dugagjini dhe Hotel dugagjini.

Arsyeja e nderprerjes: Revizionim, kontrollim dhe shtrëngim i QS dhe dhe QP ne TMRr

9.Më 18.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2, do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dardania 3( Kodi:51000012) prej orës 13:00 deri ne ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Dardanija8, Dardanija5, Kolonija te keku

Arsyeja e nderprerjes: Revizionim, kontrollim dhe shtrëngim i QS dhe QP ne TMRr

10.Më 18.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Sh. e kultures (Kodi:51000018) prej orës 10:00 deri ne ora 11:00 dhe prej ores 13:00 deri ne ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtepia e kulturës, Jarina, Agro Kukaj, Banesat Standardi 2.

Arsyeja e nderprerjes: Punime

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 18.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qerdhja e fëmijëve (Kodi: 51000003) prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet: Rr.TMK-së nga Shtëpia e mallrave deri te Universiteti Haxhi Zeka,Qerdhja e fëmijëve, banesat e pensionerëve,Lagja rreth Kullës së Pashës,banesat Selman Uka.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyqja e konsumatorit “Arben Cekaj” Pejë. Punime nga firma V3-Ing.

Gjakova

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 18.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Cermjani (Kodi:80080012) prej ores 11:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel, Zhdrellë.Gurthyes seperacioni Hajdar Podrimja,Restorant Gasper Nushi,Seperacioni Smajl Feta.

Arsyeja e ndërprerjes:Nderrimi i ormanit te T.U ne TS Bordosan.

2.Me 18.05.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ketë shkyçet :

Dalja 10 kV Bellanica (Kodi : 82082005) prej orës 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik, Temeqinë. ” EM-FIX ” SH.P.K. Naim Kastrati, ,,LLAMARIN PUNUES” Sali Z. Hoxha, GURËTHYES ,,EUROFAMIS” SH.A. Fatmir Bytyqi, N.P.T.”METI-AZ” Ahmet Zulfaj, SHPK ” Lumi “.

Arsyeja e ndërprerjes:Pastrim dhe kontrollimi i vajit ne TS javor.

3.Më 18.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Spitali (Kodi : 81083028) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin :Spitali Rexhional i Gjakovës, Afrim Muhaxhiri, B6 3220614 Spitali Isa Grezda, B6A MPB-POLICE Stacioni Policor Gjakovë, Ilir Beqiri, N.SH. ” FATI-IM ” Afrim Muhaxhiri

Arsyeja e ndërprerjes:Testim i mbrojtjes dhe revizion i daljes

4.Më 18.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Thertorja(Kodi : 81083029) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin :, N.P.T. “GERBERLAND” SH.P.K. Rifat Thaqi

Arsyeja e ndërprerjes:Testim i mbrojtjes dhe revizion i daljes

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Me 18.05.2017 në NS 35/10 kV Ferizaji II do të shkyçet :

Dalja 10 kV Drejtimi i Sillosit (Kodi:40041001) prej orës 09:30 deri në orën 15:30

Gjate kohes sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Ferizaji një pjesë,Talinovci I Muhaxherëve,Sazlia,Papaz,Pojata,Rahovica,Softaj,Fusha e Madhe.

Arsyeja e nderprerjes: Pastrim traseje.

2.Me 18.05.2017 në NS 35/10 kV Shtime do të shkyqet ;

Dalja 10kV Koshare (Kodi :41046005) prej ores 08:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohes sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji do të mbesin: Kosharja ,Gllavica , laxhja Lubovc .

Arsyeja e nderprerjes :Vendosja e bazave te siguresave të TM ,leshusve katodik ,dhe rregullimi I një shtylle TM.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 18,19,20,22 dhe 23.05.2017 në NS 35/10 kV Magure do të shkyçet:

Dalja 10 kV Drenicës (41048001) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 15:00 deri ne ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: pjesë e Rrezez ( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmiri.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime ne rrjet. Punime nga firma SonarKosova.

2.Me 18.05.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjani do të shkyçet :

Dalja 10 kV Baza e asfaltit (41000005) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 14:00 deri ne ora 17:00

Gjate kohes sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin: Topliqani, Gracka e vogel, Gracka e vjeter,si dhe konsumatorët komercial te ksaj dalje 10kV.

Arsyeja e nderprerjes: Punime ne rrjet

Gjilan

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 18.05.2017 në NS 110/10 kV Kamenica do të shkyqet:

Dalja 10 kV Hogoshti (62000004) prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:

Hogoshtë, Shipashnicë, Poliqkë dhe Xhyrishevcë.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim shtyllave të tensionit të lartë dhe pastrim I trasese.

Mitrovice

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Me datë 18.05.2017 në NS 35/10kV Mitrovica 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Koshtova(Kodi:71075005) prej orës 10:00 deri ne ora 16:00

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do te mbesin fshatrat: Vinarcë e Ulët, Vinarcë e Epërme, Gushafcë, Koshtovë, Koprivë, Broboniqi dhe Gradevci.

Arsyeja e shkyçjes: Vendosja e shtyllave 10kV.