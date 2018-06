Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim.

Prishtinë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 14.06.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet

· Dalja 10 kV Fshatrat 1 (Kodi: 14000009) prej orës 09:00 deri në ora 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Sekiraqa, Poteret, Qershijat, Kamerollët, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Kunushefc 1 dhe 2. Burice, Gllamnik, Llapashticë e ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i Trafos

2.

Më 14.06.2018 në TS 35/10kV Fushë Kosova II do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Pozhegu (Kodi: 15018016) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:PTK-ja dhe Banesat e Pozhegut.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi i TR 10(20)/0.4 [kV].

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.06.2018 në TS 220/35/10(20)kV Podujeva do të ndërprehet

· Dalja 10 kV Livadica (Kodi: 14000011) prej orës 11:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin lokalitetet: Dumnicë, Shtedim, Mirovc, Livadicë dhe Dogana.

Arsyeja e ndërprerjes: Miërmbajtje preventive e daljeve 10 kV.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 14.06.2018 në TS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet.

· LP. 35 kV Silkapori (Kodi: 400450) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:apori, X- Fort. Renova, Dauti Comerc, Kivo.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga Bechtel & Enka.

Më 14.06.2018 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Fshatrat- Magure (Kodi: 41048002) prej orës 08:00 deri në ora12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin lokalitetet: Magure, Medvevc, Dobraj;, Rreze, Blinajë, Qylage, Poturovc, Torine, Poturovc, Gllanicë.

Arsyeja e ndërprerjes: Promontimi i shtyllave, ndërrimi i izolatorëve dhe shtrëngimi i përçuesve.

2.

Më 14.06.2018 në TS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet

· Dalja 10 kV Fshatrat -Voskopoja (Kodi: 40043001) prej orës 10:00 deri në ora 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Voskopoja,Trupaj,Trimor, Bicaj (Biqevc),Pallosh (Biqevc),Nikaj, Tushaj – Soponica, Malsi (Malzez), Vatë, Nikaj dhe biznese private.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele, Trafo Fusha 35 [kV] – 1

3.

Më 14.06.2018 në TS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet

· Dalja 10 kV Pylltaria (Kodi: 40043004) prej orës 12:00 deri në ora 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesinlokalitetet: Kërbliq dhe Leskovicë, Drenusha, Rakoci, Sanatoria, Llanishta, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi, Lagjja e re.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtim i mbrojtjes rele, Trafo Fusha 35 [kV] -2

Gjilan

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 14.06.2018 në TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet

· Dalja 10 kV Muqiverci (Kodi: 62000011) prej orës 10:00 deri në ora 12:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës dhe montimi i ndarësit me shkarkues.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.06.2018 në TS 110/20(10) kV Kamenica do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Ropotova (Kodi: 62000014) prej orës 11:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Bozhec, Busavatë dhe Miganoc.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Pejë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.06.2018 në TS 35/10kV Gurrakoci do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Dobrusha (Kodi: 50052001) prej orës 07:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Prekall, Dobrush, Kashic, Dobrusha epërme, Staradran, Elshan, Berisha, Mavraj, Llugat e poshtme, dhe e epërme, Ruhot.

Arsyeja e ndërprerjes: Vazhdimi i punimeve në projekte.

2.

Më 14.06.2018 në TS 35/10kV Peja II do të ndërprehet

· Dalja 10 kV Dalja IV (Kodi: 50051004) prej orës 11:00 deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:V.Bashkimi, 17 Nentori, Shurdhmemecët.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe revizionimi i sistemeve matëse.

3.

Më 14.06.2018 në TS 35/10kV Peja II do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2, Bregu Kuqisht.

Arsyeja e ndërprerjes: Kontrollimi dhe revizionimi i sistemeve matëse.

Prizren

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

· Më 14.06.2018 në NS 110/35/10kV Theranda do të ketë ndërprerje totale: (Kodi: 320) prej orës 10:00 – 10:05 si dhe nga ora 11:25-11:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Rr. Skënderbeu, Qendra Zejtare II, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, Ismail Qemali, Lidhja e Prizrenit, Vinston Qerqili, Kenan Halimi, Garibaldi, Mulla Nura , Reshtan, Therandë Lagjja Bajraktari, Reshtani 1, Reshtani 3 , Ben Af, Solid Shpk, Graniti, Stomatologjia, Seti, Bizneset, Ntp Shala Gas, Ballkani I,Ballkani II,Ballkani III, Viva Fresh, ETC., Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II, Budakova , Peqan,Sllapuzhan, Bllacë, Duhel, Nishor,Kosterrc,Breshanc, Semetisht, Gurrthyesi Destani Peqan,N.T.P.Kroni Bllacë.Pompat e benzinës Bes co., Leshan, Tërrnjë, Neprebishtë, Mamushë, Zojzë, Medvec, Sërbicë e Ulët, afariste: Mulliri Rizam, Mulliri i Ri, Mulliri Xhevdet Mazrreku, Shiroka, Topliqan, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, “Graniti”Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë, Selim Muharremi, Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i kthinave 10 kV ekzistuese.

2.

· Më 14.06.2018 në NS 110/35/10kV Theranda do të ketë ndërprerje (Kodi: 320) prej orës 10:05 deri në ora 11:25

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Rr. Skënderbeu, Qendra Zejtare II, Nëna Terezë, Derveni, Migjeni, Enver Bytyqi, Hajdin Berisha, Xhavit Syla, Endrit Kavaja, Ismail Qemali, Lidhja Prizrenit, Vinston Qerqili, Kenan Halimi, Garibaldi, Mulla Nura , Reshtan, Therande Lagjeja Bajraktari, Reshtani 1, Reshtani 3 , Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II, Budakova , Peqan,Sllapuzhan, Bllacë, Duhel,Nishor,Kosterrc,Breshanc,Semetisht,Gurthyesi Destani Peqan,N.T.P.Kroni Bllace.Pompat e benzinës Bes co., Leshan, Tërrnjë, Neprebishtë, Mamushë, Zojzë, Medvec, Sërbicë e Ulët, afariste: Mulliri Rizam, Mulliri I Ri, Mulliri Xhevdet Mazrreku, Shiroka, Topliqan, Gjinoci, Sallagrazhda, Grejkoci, Gelaca. bizneset:N.T.S Leshan, Mishtorja BENI Shirokë, Geni Com OIL, NB Petroll, “Graniti”Bajram Lumi, Mermer Hasan Muharremi, Iseferi, Tafaj Elektrik, Pishina Dafina, Spahia Petroll, Mermeri-Sallagrazhdë, Selim Muharremi, Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi i kthinave 10 kV ekzistuese.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 14.06.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Peqani (Kodi: 32000007) prej orës 08:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Peqan,Sllapuzhan, Bllacë, Duhël, Nishor, Kosterrc, Breshanc, Semetisht, Gurrthyesi Destani Peqan, N.T.P.Kroni Bllace.Pompat e benzinës Bes co.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllës.

2.

Më 14.06.2018 në TS 35/10 kV Prizreni IV do të ndërprehet

· Dalja 10 kV Motel Prizreni (Kodi: 30033013) prej orës 10:00 deri në ora11:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Spitali

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

3.

Më 14.06.2018 në TS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet.

· Dalja 10 kV Mushtishti (Kodi: 32000002 ) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Sopija I, Sopija II, Dubrava, Mushtishti, Savrova, Bukoshi, Vraniqi dhe Baqevci.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërimi i GM kontrolluese në TS Vraniqi.

4.

Më 13.06.2018 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet

· TS.10/04 kV FARMAKOSI (Kodi: 31000016006 ) prej orës 08:00-12:00 si dhe nga ora 13:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet:Farmakosi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e konsumatorëve

5.

Më 14.06.2018 në TS 110/10kV Prizreni 3do të ndërprehet.

· TS.10/04 kV Farmakosi (Kodi: 31000016006 ) prej orës 08:00 deri ne ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbetet:Farmakosi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e komsumatorëve.