Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS ka njoftuar për zonat që do të mbesin pa energji elektrike gjatë ditëve në vijim.

Lexo komunikatën:

Peja

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 10.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Kastrati (Kodi:51000007) prej orës 12:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni, Sedefi.

Arsyeja e nderprerjes: Kyqje e TS-it te ri.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Peja II do të shkyçet:

Dalja 10 kV Rugova(Kodi:50051006) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2, Bregu Kuqisht.

Arsyeja e nderprerjes: Pastrimi i trasese, riparimi i ndasave 10kV.

2.Më 10.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Loxha (Kodi:51000008) prej orës 09:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Loxha Qerhane, Loxha3, Loxha2, Graboc, Loxha1, Loxha e reja,Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci I Ulët, Raushiq xhamija, Raushiqi ri, Raushiq, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Strellci Ulët, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likaj, Raushiq Kulla

Arsyeja e nderprerjes: Ndrrimi i ormanit TU.

3.Më 10.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dardania 2 (Kodi:51000004) prej orës 11:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: pompa e benzines Raushiq.Tregu Raushiq.Jasiqi2.Jasiqi1.Banja.Mulliri jusaj.Molika kontroll tek.Jakup Beqaj.Asfallti.Ideal vokshi.Te billepoja.Dardanija2.Dardanija1.Dardanija7.Dardanija4 .

Arsyeja e nderprerjes: Revizion.

4.Më 10.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Lumi i bardhe (Kodi:51000005) prej orës 12:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ibrahim Haxhite, Lumbardhi.

Arsyeja e nderprerjes: Revizion.

5.Më 10.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Kombinati(Kodi:51000006) prej orës 13:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: F.L.K.”Shala Company” Sh.P.K. Milazim Shala,

Arsyeja e nderprerjes: Revizion.

6.Më 10.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bankosi (Kodi:51000017) prej orës 14:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bankosi 1/1, Bankosi I, TS VI, TS II, Gjihad Deçani, Bankosi II.

Arsyeja e nderprerjes: Revizion.

7.Më 11.05.2017 në NS 110/10 kV Istogu do të shkyçet:

Dalja 10 kV Onixi (Kodi:54000003) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Durrave Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushe Xhamija, Dobrusha e Mesme, Te Drejtorija, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banje, Lagja e Re Banje, Banje Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagja, Delibeg .

Arsyeja e nderprerjes: Pastrimi I trasese dhe ndrrimi I styllave te betonit TM.

8.Më 11.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Kastrati (Kodi:51000007) prej orës 11:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni, Sedefi.

Arsyeja e nderprerjes: Revizion.

9.Më 11.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Loxha (Kodi:51000008) prej orës 12:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Loxha Qerhane, Loxha3, Loxha2, Graboc, Loxha1, Loxha e reja,Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt, Strellci I Ulët, Raushiq xhamija, Raushiqi ri, Raushiq, Molika, Gazmend Shabanaj, Zagerma, Lubeniq, Strellci Ulët, Lufajt, Sali Likaj, Raushiq Mahalla, Likaj, Raushiq Kulla.

Arsyeja e nderprerjes: Revizion.

10.Më 11.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Utva (Kodi:51000009) prej orës 13:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Utva 1, Utva 2, “Kosova Wood Co”L.L.C., Kombinati 2, restaurant Kosova Steel Shpk.

Arsyeja e nderprerjes: Revizion

11.Më 11.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Sh. e kultures (Kodi:51000018) prej orës 14:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtepia e kulturës, Jarina, Agro Kukaj, Banesat Standardi 2.

Arsyeja e nderprerjes: Revizion

Gjakova

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Xerxa do të shkyçet:

Dalja 10 kV Xerxa(Kodi:80080010) prej orës 16:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin :Xërxa, kryesisht konsumatorë komercial – biznese.

Arsyeja e nderprerjes: lëshimin e transformatorit te ri ne rrjet.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të shkyçet:

Dalja 10 kV Beci(Kodi:80080010) prej orës 10:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, Rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot, Trakaniq.

Arsyeja e nderprerjes: pastrim trase.

2.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Xerxa do të shkyçet:

Dalja 10 kV Fortesa (Kodi:82081009) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërk, Sopniq.

Arsyeja e nderprerjes: Demontimi I Shtylles drurit në atë të betonit në LP10kV afër Xhamis

3.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dragobili (Kodi:82082006) prej orës 08:00-11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), Rr.557 Bedri Berisha (1 konsumatorë), fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë, Shkozë.

Arsyeja e nderprerjes: perforcimi I shtyllave ne segmantin per Kervasari.

4.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të shkyçet:

Dalja 10 kV Mulliri (Kodi:80080030) prej orës 11:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Rroni Fer SH.P.K- Labinot Kamberi, D.I.E.Durakut 2, Mulliri, Feralli, depo e Agimit.

Arsyeja e nderprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të shkyçet:

Hyrja 35 kV 1/1 Gjakova 1 (Kodi:800800) prej orës 11:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike nuk do te mbetet asnjë konsumatorë.

Arsyeja e nderprerjes: Testimi i mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

5.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dobroshi (Kodi:80080007) prej orës 10:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten fshatrat: Batushë, Berjah, Brovinë, Rr.Dedë Gjon Luli (një pjesë), Dobrosh, Hereç, Rr.Lekë Dukagjini, Molliq, Nivokaz, Osek Hilë(një pjesë), Pacaj, Rr.Pashko Vasa, Skivjan (një pjesë), Stubëll.

Arsyeja e nderprerjes: Pastrim traseje.

6.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Cermjani (Kodi:80080012) prej orës 10:00-16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel, Zhdrellë.

Arsyeja e nderprerjes: TS Bardhaniq-Riparimi komplet I OUT-Ndrimi I bazave te siguresave,ndrimi I nderpresave,shqyrtimi I vajit te TR-it,Shtimi I vaji dhe pastrimi I TS-it.

7.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Carralluka (Kodi:82082001) prej orës 12:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten : Rr.603 Adem Jashari (një pjesë), Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumatorë), Rr.606 Pavarësia (1 konsumatorë), Rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumatorë), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë, Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja e nderprerjes: TS 5 Drenoc-Revizion komplet I TS-it-Pastrimi I TS-it;kontrollimi I vajit te TR-it;ndrimi I bazave te damtuara 10kV;kontrollimi I nderpresave TU;ndrimi I perqueseve te damtuar

8.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të shkyçet:

Hyrja 35 kV 1/2 Gjakova 1 (Kodi:800800) prej orës 11:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike nuk do te mbetet asnjë konsumatorë.

Arsyeja e nderprerjes: Testimi i mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

9.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të shkyçet:

Tr. 35 kV TR-1 Gjakova 1 (Kodi:800800) prej orës 11:00-13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike nuk do te mbetet asnjë konsumatorë.

Arsyeja e nderprerjes: Testimi i mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

10.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Gjakova III do të shkyçet:

Dalja 10 kV Nertili (Kodi:81084033) prej orës 11:00-12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Qendra tregtare Nertili, Rr.Rruga e UÇK-së, Rr.Rruga Tirana, Rr.Wesley Clark.

Arsyeja e nderprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele

11.Më 10.05.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të shkyçet:

Dalja 10 kV Pataqani (Kodi:82000001) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten fshatrat: Bratotin, Drenoc, Nushpal, Pastasellë, Pataçan i Epërm, Pataçan i Poshtërm, Senoc, Varjak, Zatriç.

Arsyeja e nderprerjes: Pastrim i trases.

12.Më 11.05.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të shkyçet:

Dalja 10 kV Opterusha(Kodi:82000010) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca, Zoçishtë.

Arsyeja e nderprerjes: Pastrim i trases

13.Më 12.05.2017 në NS 110/35/10 kV Rahoveci do të shkyçet:

Dalja 10 kV Shkoza(Kodi:82000009) prej orës 10:00-14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten fshatrat: CONDOR SH.P.K., ” KOSOVA-PACK ” SH.P.K., MULLIRI NPT”VETONI”,ODS-METAL, ” GENDER ” SH.P.K., N.T.SH,,PISTA”, Rr.486 Xhelal Hajda-Toni, Rr.497 Shkelzen Krasniqi, Rr.498 Xhevat e Alajdin Elshani.

Arsyeja e nderprerjes: Pastrim i trases

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Me 10.05.2017 në NS 35/10 kV Magure do të shkyçet :

Dalja 10 kV Drenica(41048001) prej orës 09:00 -12:00 dhe nga ora 15:00-18:00.

Gjate kohes sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbesin fshatrat: Pjesë e Rrezez( Leletiqit),Mirenë,Fushticë e Epërme,Fushticë e Ulët,Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmire.

Arsyeja e nderprerjes: Vendosja e Konzollave dhe përquesit nën LP ekzistues 10 kV, nga kompania G3 Inxhiniering

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Me 11.05.2017 në NS 110/35/10 kV Ferizaj do të shkyçet :

Dalja 10 kV Fshatrat – Dardani(40000002) prej ores 09:30 deri ne ora 15:30.

Gjate kohes sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Fshati i Vjeter, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj, Zllatari.

Arsyeja e nderprerjes: pastrimi i trasës në LP 10 kV.

2.Me 12.05.2017 në NS 35/10 kV Kaçaniku do të shkyçet :

Dalja 10 kV Bobi(40043002)prej ores 9:30 deri ne ora 15:30.

Gjate kohes sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do te mbeten: Kotlina, Laqi, Bushi, Pusteniku, .

Arsyeja e nderprerjes: pastrimi i trasës në LP 10 kV.

Prishtina

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 10.05.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV nr.27 Normalja (Kodi:15018008) prej orës 13:00 deri në orën 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Laberia, Rr.Ilirida, Bota Sot, gjimnazi “Gjin Gazulli”, Sofalia, Villa Germia, Pishina Germia, AUK.

Arsyeja e nderprerjes: kryerjes së punëve sipas projektit të Lot 1 – Prishtina, 2016 Faza I-rë, në Sofali.

2.Më 12.05.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV nr.27 Normalja (Kodi:15018008) prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr.Laberia, Rr.Ilirida, Bota Sot, gjimnazi “Gjin Gazulli”, Sofalia, Villa Germia, Pishina Germia, AUK.

Arsyeja e nderprerjes: kryerjes së punëve sipas projektit të Lot 1 – Prishtina, 2016 Faza I-rë, në Sofali.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Fushe Kosova do të shkyçet:

Dalja 10 kV Albana (Kodi:15018008) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mesbardhi I,Mesbardhi II,Bardh i Vogel,Albana e Vogel,Sllatine e vogel II,Albana e madhe te Shaljanet,FSK .

Arsyeja e nderprerjes: Vendosja e ndarsit ne TSSH.

2.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të shkyçet:

Dalja 10 kV Breznica (Kodi:15019009) prej orës 10:00-15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Breznica, Kozarica dhe Barileva.

Arsyeja e nderprerjes: Vendosja e ndaresit ne TSSH..

3.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Mazgiti do të shkyçet:

Dalja 10 kV Shkabaj (Kodi:15019002) prej orës 08:30-12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkabaj, Mazgit nje pjese, Obiliq nje pjese, Reforma, Al Petrol .

Arsyeja e nderprerjes: Fsh. Shkabaj, kalimi I linjave 0.4 KV nga shtylla e drurit ne shtyllen e betonit 12/1000.

4.Më 10.05.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Fshatrat 2 (Kodi:14000010) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Podujeva pjesërisht dhe fshatrat:Sibofc,Lluzhan,Penuhë,Lupç i Epërm,Llugë, Majac dhe Popovë.

Arsyeja e nderprerjes :Nderrimi i ormanit Ne TS 10/0.4 kV.

5.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Badovci do të shkyçet:

Dalja 10 kV Hajvalia (Kodi:10014002) prej orës 09:30 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hajvalia

Arsyeja e nderprerjes: Vendosja e shtyllave 12m ne Hajvali.

6.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Fushe Kosova do të shkyçet:

Dalja 10 kV Fushe Kosova 1 (Kodi:15018006) prej orës 09:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Nakarada, Dardhishta, Lismiri, lagjja Tërnavët.

Arsyeja e nderprerjes: Vendosja e shtyllave te betonit per shtyllat nr 9 dhe nr 11.

7.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Parku i biznesit do të shkyçet:

Ardhja 35 kV nga Feronikeli (Kodi:160230) prej orës 11:00 – 11:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik, Kleqk e re , Shtrubullove, Zabel i ulet, Zabel te shkolla, Vukovc, Llapushnik Gashet, Poterk, Komorani, Komoran lagjeja e Koperatives, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabel i larte, Ujesjellsi Prishtina Komoran, Vukovc (nje pjese), Llapushnik (nje pjese) parku I, Parku II.

Arsyeja e nderprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

8.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Parku i biznesit do të shkyçet:

Ardhja 35 kV nga NS 35/10 kV Magure (Kodi:160230) prej orës 12:00 – 12:10

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik, Kleqk e re , Shtrubullove, Zabel i ulet, Zabel te shkolla, Vukovc, Llapushnik Gashet, Poterk, Komorani, Komoran lagjeja e Koperatives, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabel i larte, Ujesjellsi Prishtina Komoran, Vukovc (nje pjese), Llapushnik (nje pjese) parku I, Parku II.

Arsyeja e nderprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

9.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Arllati (Kodi:16021005) prej orës 10:00 – 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Zabeli i Ulët, një pjesë e Llapushnikut, Poterki, Llukovci.

Arsyeja e nderprerjes: Pastrimi i trases ne Lp 10 kV.

10.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Parku i biznesit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Komorani (Kodi:16023007) prej orës 13:00 – 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Komorani, Komoran lagjeja e Koperatives, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabel i larte, Ujesjellsi Prishtina Komoran, Vukovc (nje pjese), Llapushnik (nje pjese) .

Arsyeja e nderprerjes: Pastrimi i trases ne Lp 10 kV.

11.Më 11.05.2017 në NS 220/35/10 kV Podujeva do të shkyçet:

Dalja 10 kV Ballovci (Kodi:14000008) prej orës 10:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkishi, Lladofci, Sveqel,Dumoshi,Shajkovci,Surdulli,Hertica,Drazhnje,Rakenica,Turuqica.

Arsyeja e nderprerjes : Vendosja e shtyllave ne LP 10 kV.

12.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Drenasi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Gllobari (Kodi:16021005) prej orës 10:00 – 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci, Tërsteniku, Çikatovë, Gllanasellë dhe Dobrosheci.

Arsyeja e nderprerjes: Pastrimi i trases ne Lp 10 kV.

13.

Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Parku i biznesit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Arllati-Llapushniku (Kodi:16023003) prej orës 11:00 – 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik, Kleqk e re .

Arsyeja e nderprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

14.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Parku i biznesit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Parku i biznesit I (Kodi:16023001) prej orës 12:00 – 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: MTI- parku i bizneseve TS 5.

Arsyeja e nderprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

15.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Parku i biznesit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Parku i biznesit II (Kodi:16023002) prej orës 13:00 – 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: MTI- parku i bizneseve TS 1, TS3, TS4.

Arsyeja e nderprerjes: Testimi I mbrojtjes rele,kyçjës-Çkyjes,si dhe revizion I kthines etj

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash) do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bellobradi (Kodi: 30036008) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre,Kosavë,Pllajnik,Shajne,Xërxe e sharrit,Zgatar,Zym I sharrit,Afariste:ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala .

Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllave dhe terheqja e perçuesit ne kuader te projektet.

2.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash) do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bellobradi (Kodi: 30036008) prej orës 09:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre,Kosavë,Pllajnik,Shajne,Xërxe e sharrit,Zgatar,Zym I sharrit,Afariste:ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala .

Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllave dhe terheqja e perçuesit ne kuader te projektet

3.Më 13.05.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash) do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bellobradi (Kodi: 30036008) prej orës 09:00-10:00 dhe nga ora 16:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre,Kosavë,Pllajnik,Shajne,Xërxe e sharrit,Zgatar,Zym I sharrit,Afariste:ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala .

Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllave dhe terheqja e perçuesit ne kuader te projektet

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:

Dalja 10 kV Hoqa e qytetit (Kodi: 30035005) prej orës 10:00 -14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhur, Vlashnjë, Poslishtë, Nashec,Muradem,Lubiqevë,Leskovec,Kobajë,Jeshkovë,Hoqë e Qytetit, Grazhdanik, Billushë, Afariste:Resturant “Keshtjella”,”Pompa Benxines Zhuri”,Betonjera “Vellazrit e Bashkuar”, Billushë “Pompa e Ujit”,Vlashna “Fanaj Petroll”.

Arsyeja e ndërprerjes: Nderrimi i SHTM dhe vendosja e ndaresit linjor – degezimi per Leskovec dhe pastrim trase

2.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash) do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bellobradi (Kodi: 30036008) prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre,Kosavë,Pllajnik,Shajne,Xërxe e sharrit,Zgatar,Zym I sharrit,Afariste:ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim, kontrollimi dhe shterngimi I QS dhe QP ne TMRr 10kV.

3.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Sharr (Dragash) do të shkyçet:

Dalja 10 kV Rapqa (Kodi: 30036009) prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rapqa e ulet, Rapqa e epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci ult, Krsteci nalt, Rrenci,Ferma TS- Berham Jonuzi,TS- Qendra Petroll,Buqe, Pllavë, TS-Ujsjellsi Brezne.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim, kontrollimi dhe shterngimi I QS dhe QP ne TMRr 10kV.

4.Më 10.05.2017 në NS 35/10 kV Dragashi do të shkyçet:

Dalja 10 kV Rematex (Kodi: 30036010) prej orës 13:00 -14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rematex.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim, kontrollimi dhe shterngimi I QS dhe QP ne TMRr 10kV.

5.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të shkyçet:

Dalja 10 kV Mamusha(Kodi: 30034005) prej orës 10:00 -14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbica e ulet I, Serbica e ulet II, Lagjeja Medvec, Pompat e Ujit .

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim trase.

6.Më 11.05.2017 në NS 110/35/10 kV Therandado të shkyçet:

Dalja 10 kV Studenqani(Kodi: 32000018) prej orës 10:00 -13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Studenqan, Doberdelan,Samadraxhë, Motel Illyria,Gurëthyesi ENISI,Celi AG,Sejdi Binaku,Flori Kopshtar, Fab.Plastikës Gani Sallauka.Pompat e ujit:Studenqan,Doberdelan,Samadraxhë .

Arsyeja e ndërprerjes: Bartja rjetit ne shtylla te reja te TM.

7.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:

Dalja 10 kV Ujesjellesi (Kodi: 30035002) prej orës 11:00 -12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ujsjellësi ,Laxhja Omajve dhe Ademaj ne Zhur.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim ,Kotrollimi dhe shterngimi I QS dhe QP ne TMRr 10kV.

8.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:

Dalja 10 kV Zhuri (Kodi: 30035003) prej orës 12:00 -13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Zhuri, Shkoza, Dobrushtë, Milaj,Gorozhubi,Planeja,Vërmica .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim ,Kotrollimi dhe shterngimi I QS dhe QP ne TMRr 10kV.

9.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Zhuri do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bektel enka (Kodi: 30035004) prej orës 13:00 -14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kampi Bektel-Enka.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim, kotrollimi dhe shterngimi i QS dhe QP ne TMRr 10kV.

Mitrovica

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 10.05.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qytet dhe fshatra (Kodi: 73000003) prej orës 12:00 -14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjykata e re, Kazerma 1, Zuqakë, Kosova Petrol, Sllatinë, Debërllukë 1, Debërllukë 2, Bajskë 1, Srekonica, Pasoma, Tërllabuq dhe Pompat Sllatinë.

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi I trafostacionit

2.Më 10.05.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor (Kodi: 73000004) prej orës 09:00 -14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtitarica, Dalaku, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balinc, Oshlan, Duboc, Galice, Beçiq, Brusnik.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave 9m betoni.

3.Më 10.05.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 10:00 -16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë, Godanc .

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trases.

4.Më 11.05.2017 në NS 110/10 kV Vushtria 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor (Kodi: 73000004) prej orës 09:00 -14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtitarica, Dalaku, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balinc, Oshlan, Duboc, Galice, Beçiq, Brusnik.

Arsyeja e ndërprerjes: Riparimi i trafostacionit.

5.Më 11.05.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Likovci (Kodi: 74000001) prej orës 10:00 -16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i Ri, Rezallë,Tushil, Rezallë e Re, Likofci, Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trases.

6.Më 11.05.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qyteti 1 (Kodi: 74000009) prej orës 09:00 -14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja “Qyteti I”.TS Spitali,TS Barrnatorja,TS Shaban Jashar, TS Rukolli 6, TS Te 110kv.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllav 9m betoni dhe kabull ABC.

Gjilani

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.Më 10.05.2017 në NS 110/10 kV Kamenica do të shkyçet:

Dalja 10 kV Muqiverci (Kodi: 62000011) prej orës 11:00 -15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berivojcë, Qarrakofcë, Dajkovc, Shipashnica e Ulët, Muçivërc, Rogoçicë, Novosella, Karaçeva e Ulët dhe e Epërme .

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trases-ndrrim shtyllave T.L.

2.Më 11.05.2017 në NS 35/10 kV Artana do të shkyçet:

Dalja 10 kV Bunjaket (Kodi: 60024002) prej orës 11:00 -15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bunjaket, flotacioni, miniera te pompat, Kllokoqt, Vakovc, Gerbesh, miniera horizonti 5 dhe horizonti 6.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trases-ndrrim shtyllave T.L