Vendet që do të mbesin pa rrymë

KEDS me anë të një komunikate ka njoftuar për vendet që do të mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vazhdim.

Lexo komunikatën:

Prishtinë

1.

Më 10.09.2017 në Magure do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drenicës prej orës 09:00-12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Rrezez( Leletiqit),Mirenë,Fushticë e Epërme,Fushticë e Ulët,Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmire.

Më 11.09.2017 dhe 12.09.2017 në NS 35/10 KV Mazgit do të ndërprehet:

0.4 kV Bakshi (Kodi 15019008068) prej orës 09:00-11:00 dhe 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bakshia.

1.

Më 11.09.2017 në Koliqi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Koliq-Ballaban prej orës 10:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koliqi, Ballabani dhe Nishevci.

2.

Më 11.09.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 21.Arberia 5 prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Arbëria (një pjesë)

3.

Më 11.09.2017 në NS 110/10(20)kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 22. Remonti kabllovik prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Remonti, Rruga UQK-se (nje pjese), Jakove Xoxa, Meto Bajraktari .

4.

Më 11.09.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr.23Luboteni prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Luboteni(Rambuje), Prizreni, Parku, M.Muhaxhereve, Pompat (park)

5.

Më 12.09.2017 në Drenas do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Gllobari prej orës 10:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gllobari, Vërboci,Tërsteniku,Çikatovë,Gllanasellë dhe Dobrosheci.

6.

Më 12.09.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 24. blloku III prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Blloku 3, Albi comerce, Buqaj, Furra Sheki, te Ariu, pompa e benzines, EBC, Konushevci

7.

Më 12.09.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 26. IMN Kosova prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Objekti Ramiz Sadiku

8.

Më 12.09.2017 në Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 27.Fab e tjegullave prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Tjegullorja

Ferizaj

1.

Më 11.09.2017 në NS 110/35/10 KV Lipjan do të ndërprehet:

Dalja 10 kV “Kraishta prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rufci I Ri,Rufci I Vjetër,Hallaqi I Vogël,Hallaqi I Madh, Ribar i Vogel, Ribar i Madh,Zllakuqan,Kraishta,Bujani, Bregu I Zi,Godanci I Epërm, dheVarigoci. Kraishta .

2.

Më 12.09.2017 në NS 110/35/10kV Bibaj do të ndërprehet:

Dalja 10 kV L.P. Komogllava prej orës 10:00 deri në orën 16:00

Gjakovë

1.

Më 11.09.2017 në NS 35/10 KV Ferizaj II do të ndërprehet:

Trafofusha 35/10 kV T-2 prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e dy daljeve 10 kV :

Dalja 10 kV Betoni(kodi:40041002), Rr.”Prizrenit”, Saraishta, Lloshkobare, Llojza, Kosinë, Slivova, Dremjak dhe bizniset private.

Dalja 10 kV Kosovapetrolli(kodi:40041003), Rr.”G.Terbeshi”, Talinovci i Jerlive, Muhovci, Prelezi i Jerlive dhe i Muhagjerëve dhe Bizniset private.

Më 12.09.2017 në NS 35/10 KV Ferizaj II do të ndërprehet:

Trafofusha 35/10 kV T-1 prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin konsumatorët e dy daljeve 10 kV :

Dalja 10 kV Sillosi Ferizaji një pjesë, Talinovci I Muhaxherëve, Sazlia, Papaz, Pojata, Rahovica, Softaj, Fusha e Madhe.

Dalja 10 kV Ujevara Rr. Nerodimes, Ujvara, Frigoriferi, Barakat.

Arsyeja e ndërprerjes: Riparim i transformatorit energjetik.

2.

Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV “Cermjani prej orës 10:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: fshatrat: Bardhaniq, Bare e Madhe, Bec, Bërdosana, Cermjan, Doblibarë, Gërgoc, Jabllanicë, Kodrali, Krlan, Meqe, Netiç, Rashkoc, Vraniq, Zhabel, Zhdrellë.

2.

Më 12.09.2017 në NS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV “Qendra prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: fshatrat: Rr.Abedin Tërbeshi, Rr.Ali Ibra, Rr.Ferhat Binishi (një pjesë), Rr.Ismail Qemali, Rr.Marin Barleti, Rr.Mazllum Lakuci, Rr.Mbretëresha Teuta, Rr.Nënë Tereza, Rr.Përmet Vula (një pjesë), Rr.Petro Nini Luarasi, Rr.Rruga Tirana, Rr.Skënderbeu (një pjesë), Rr.Tefik Çanga, Rr.Vëllezrit Frashëri.

3.

Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fortesa prej orës 9:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: fshatratBellacërk, Sopniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Demontimi I shtylles drurit ne atë te betonit afer TS II Sapniq

4.

Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Mirusha prej orës 8:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: fshatrat: Rr.603 Adem Jashari (1 konsumatorë), Rr.Imer Krasniqi (7 konsumatorë), Rr.605 Hamdi Berisha (1 konsumatorë), Rr.606 Pavarësia (1 konsumatorë), fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë), Turjakë.

Gjilan

1.

Më 11.09.2017 në NS 35/10 kV Gjilani I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Malisheva prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Malisheva.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim trase dhe ndrrim shtyllave

2.

Më 12.09.2017 në NS 110/10 kV Gjilani 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Bresalci prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bresalci, Koretishta, Poneshi, Parallova, Vërbica e Zhegovcit, Kishna Polja, Sllakovci, Zhegovci.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim trase dhe ndrrim shtyllave.

Mitrovicë

1.

Më 11.09.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ujësjellësi i Ri prej orës 10:00 deri në orën 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Nje pjes te Laxhes Shipol dhe Fabriken e Ujët

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion

2.

Më 11.09.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Tjegullorja prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fabrika e Bllokave

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion

3.

Më 11.09.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sollana prej orës 12:00 deri në orën 13:00

4.

Më 11.09.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Stadioni prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja “Migjeni”, Lagjja “Stadioni”, Zhabar i Ulët, rrugët: Ymer Berisha, Rexhep Dedia, Hajr Haxhia, Mursel Boletini, Ali Gaxha, Safet Boletini, Xhevat Isufi dhe Sherif Tërrstena.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion

5.

Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ujësjellësi i Vjetër prej orës 10:00 deri në orën 11:00

6.

Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ilirida prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rr Mujë Hasani,Rr Berdi Hasanaj,Rr Musa Hoti,Rr Muj Krasniqi,Rr Shaban Polluzha,Rr Rifat Vidishiqi,Rr Jakup Ceraja,Rr Parisi,Rr Sabedin Prekazi,Rr Remzi Durmishi,Rr Eset Ymeri,Rr Maxhistrala Adriatiku .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion

7.

Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ibër-Lepenci prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hakif Bislimi, Kemajl Loshi, Shaip Kalludra, Ali Fejzullahu, Shaban Idrizi, Elmaz Peci, Hoxhë Hasan Tasini, Gani Hajra dhe fshatrat: Zhabar i Ulët dhe i Epërm, Shipol dhe Lushtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion

8.

Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Lagjja e Romëve prej orës 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Romet 1, 2, 3, Qerdhja, Remo Com, Bashkimi, Lin Project .

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion

9.

Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Qendra prej orës 14:00 deri në orën 15:00

Më 11.09.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shipoli prej orës 9:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Shipol.Fshati Vaganic , Fshati Vernic , Fshati Pirq

Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimi I Trafostacionit nga kompania G3 Inxhiniering

Personi përgjegjës për shkyçje dhe kyçje Ekrem Musaj

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 12.09.2017 në Peja 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Zahaqi prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyshk, Pavlan, Zahaq, një pjeës e Llabjanit, Deponia, Ramuni nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit, Rosujat..

1.

Më 11.09.2017 në Deqani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Juniku prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lloqan, Dranoc, Sllup, Voksh, Polana, Poberxh, Prilep, Rastavic, Baballoq, LA Ramadani, Junik, Jasiq, Gjocaj .

2.

Më 11.09.2017 në Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Burgu prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Burgu (SH.N.P) Dhe Graniti Ismet Loshaj

3.

Më 11.09.2017 në Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV FSK-ja prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: FSK-ja

4.

Më 12.09.2017 në Deqani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ledina prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gramaqeli, Belegu,Baballoqi,Dubrava,Irzniqi,Ledinat,Prokolluku

5.

Më 12.09.2017 në Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Istog Qendra prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: te KEDS-i, Shtëpia e mallrave, Istog Blinda ABB, rruga e re- Vehbi Jahaj, banesat- Gani Dreshaj, Shefqet Kabashi, NT Banana, Shtëpia e kulturës.

6.

Më 12.09.2017 në Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Devolli Group prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Devolli Group

7.

Më 11.09.2017 në Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Dubrava-Rakoshi prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dubravë, Kovragë, Serbobran, Llukac i thatë, Veriq, Kërrninë, Padalishtë, Shushicë, Rakosh, Uqë, Suhogerll, Cerkolez .

Arsyeja e ndërprerjes: Ndrim i shtyllave te thyera si dhe riparim i linjes te T.L. degzimi i ka imeraj F.Padalishte

Prizren

1.

Më 10.09.2017 në NS 110/35/10 kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Studenqani TS. TS 10(20)/0.4kV te Bunari prej orës 9:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Studenqan,Doberdelan,Samadraxhë, Motel Illyria,Gurëthyesi ENISI,Celi AG,Sejdi Binaku,Flori Kopshtar,Fab.Plastikës Gani Sallauka.Pompat e ujit:Studenqan,Doberdelan,Samadraxhë .

1.

Më 11.09.2017 në Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Budakova prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pishina Solid, Reqani I, Reqani II, Dragaqine I, Qadraku I, Pompat e Ujit Mohlan, Greiqevci I, Buzhala I, Budakova II, Budakova .

2.

Më 11.09.2017 në NS 35/10 kV Dragash do të ndërprehet:

Hyrja 35KV prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubovishte, Kukjan, Vranishte,Restelica, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok, Orqushë, rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, “Shtëpia e Kulturës”, Radio Sharri, Policia, Kuvendi Komunal, Gjimnazi,Shkolla fillore.Ambullanta mjeksisë familjate,Gjykata, Zjarrfiksat, Afariste: HIT Flores, Zgatari Komerc, Fshatrat : Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe, Afariste : N.P.T “Mulliri” Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk, Restoran Opoja, Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne,Xërxe e sharrit,Zgatar,Zym I sharrit,Afariste:ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala, Rapqa e ulet, Rapqa e epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci ult, Krsteci nalt, Rrenci,Ferma TS- Berham Jonuzi,TS- Qendra Petroll,Buqe, Pllavë, TS-Ujsjellsi Brezne, Rematex.

3.

Më 11.09.2017 në NS 35/10 kV Dragash do të ndërprehet:

Dalja 35KV prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubovishte, Kukjan, Vranishte,Restelica, Mlikë, Glloboqicë, Krushevë, Zlipotok, Orqushë, rr. e Dëshmorëve, rr. e Restelicës, rr. e Brodit, rr. e Radeshës, afariste: KFORI, Motel Meka, “Shtëpia e Kulturës”, Radio Sharri, Policia, Kuvendi Komunal, Gjimnazi,Shkolla fillore.Ambullanta mjeksisë familjate,Gjykata, Zjarrfiksat, Afariste: HIT Flores, Zgatari Komerc, Fshatrat : Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhe, Afariste : N.P.T “Mulliri” Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk, Restoran Opoja, Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne,Xërxe e sharrit,Zgatar,Zym I sharrit,Afariste:ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala, Rapqa e ulet, Rapqa e epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci ult, Krsteci nalt, Rrenci,Ferma TS- Berham Jonuzi,TS- Qendra Petroll,Buqe, Pllavë, TS-Ujsjellsi Brezne, Rematex.

4.

Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Komuna Mamusha prej orës 10:00 deri në orën 14:00

kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Mamusha, Rizam Mulliri, Riza Holding, Serbica e ulet I, Serbica e ulet II, Lagjeja Medvec, Pompat e Ujit .

5.

Më 12.09.2017 në Dikanca do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Brodi prej orës 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshati Brod dhe afariste:N.P.T “Kuk Comerc”(Motel Argjena), TS- IPKO Brod, TS- Penda HC Dikance.

6.

Më 12.09.2017 në NS 35/10 kV Dikanca do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Radesha prej orës 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Fshatrat: Baqkë, Dikancë, Leshtan, Radesh .

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi I Mbrojtjes rele.