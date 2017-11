Vendet që do të mbesin pa energji elektrike

KEDS ka njoftuar për vendet të cilat do të mbesin pa energji elektrike për shkak të punimeve.

Njoftimi i plotë:

Prishtina

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.11.2017 në TS 220/35/10kV Podujeva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fshatrat 1 (Kodi: 14000009) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sekiraqa, Poterët, Qershijat, Kamerollët, Sekiraqa 1, Sekiraqa 2, Sekiraqa 3, Burica, Gllamnik dhe Llapashtica e Ulët.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 17.11.2017 në TS 110/10kV Prishtina lll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 30 Tirana (Kodi: 12000021) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtëpia e Shëndetit, Ministria e Shërbimeve Publike, Qendra, Bankosi dhe Kuvendi.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

2.

Më 17.11.2017 në TS 110/10kV Prishtina lll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 31 Mark Isaku (Kodi: 12000022) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bahollët dhe Tophanja, Meto Bajraktari, Bicurri, Art konstruksion,”BH-Home” Shpk Mentor Pllana-Dardania.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

3.

Më 17.11.2017 në TS 110/10kV Prishtina lll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 32 SH.K.SH (Kodi: 12000023) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyteza Pejton, qendra (një pjesë) dhe Remonti.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 17.11.2017 në TS 110/10kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV J9 Llukari (Kodi: 13000004) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës15:00 deri në orën 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llukar, Makovc dhe Sinidolli.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit të ri.

Prizreni

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.11.2017 në TS 35/10kV Dragashi do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rapqa (Kodi: 30036009) prej orës 10:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rapça e Ulët, Rapça e Epërme, Fabrika Meka, Brezne, Krsteci iUlët, Kërsteci i Naltë, Rrenci, Ferma TS- Berham Jonuzi,TS- Qendra Petroll, Buqe, Pllava dhe TS-Ujësjellësi Brezne.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 17.11.2017 në TS 110/35/10kV Theranda do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Shvepsi (Kodi: 32000013) prej orës 11:30 deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ben Af, Solid Shpk, Graniti, Stomatologjia, Seti, Bizneset dhe Ntp Shala Gas.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime në rrjet.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.11.2017 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Drejtimi I Konjuhit (Kodi: 41000005) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lipjani (njëpjesë), Konjuha, një pjesë e Banullës, Bizneset përgjatë magjistrales Prishtine – Ferizaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i LP 10 kV , ndërrimi i shtyllave dhe izolatorëve.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 17.11.2017 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Jezerci (Kodi: 40042003) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Manastirc, Nerodime e Ulët dhe e Epërme, Balaj, Jezerc dhe bizniset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit.

2.

Më 17.11.2017 në TS 35/10kV Kaçaniku do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Pylltaria (Kodi: 40043004) prej orës 14:00 deri në ora 17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kërbliq dhe Leskovicë, Drenusha, Rakoci, Sanatoria, Llanishta, Gjurgjedelli, Runjeva, Hekurudha, Kisi, Lagjja e Re.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e transformatorit.

Gjakova

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 17.11.2017 në TS 110/35/10kV Rahoveci do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Komuna (Kodi: 82000008) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr.486 Xhelal Hajda-Toni, rr.487 UÇK-së, rr.488 Mizair Isma, rr.490 Gëzim Hamza-Piktori, rr.491 Vëllezrit Frashëri, rr.494 Bekim Sylka, rr.495 Dëshmorët e Pashtrikut, rr.496 Mexhit Mustafa, rr.498 Xhevat e Alajdin Elshani, rr.500 28 Nëntori, rr.513 Sheh Hilmi Maliqi, rr.514 Bajram Veliu, rr.515 Islam Krasniqi, rr.516 Vëllezërit Haradinaj, rr.520 Halil Thaqi, Rr.521 Viktimat e Marsit, rr.522 Jahja Danuza, rr.523 Halil Hamza, rr.524 Kuvendi i Lezhës, rr.528 Fitim e Enver Duraku dhe rr.557 Bedri Berisha.

Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi dhe shtimi i vajit në TS 10/0.4 kV.

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 17.11.2017 në TS 35/10kV Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Skivjani (Kodi: 80080009) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe orej orës15:00 deri në ora 18:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjani.

Arsyeja e ndërprerjes: Zgjerimi edhe përforcimi i rrjetit.

2.

Më 17.11.2017 në TS 35/10kV Gjakova lll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Elektrokosova (Kodi: 81084020) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Ali Pashë Tepelena, Armand Pier Pailand, Fan Stilian Noli,Ferhat Binishi, Ismail Qemali, Marin Barleti, Mbretëresha Teuta, Musa Zajmi, Naum Veqilhargji, Nënë Tereza dhe Selman Riza.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e kthinave dhe e ndarësit.

Peja

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 17.11.2017 në TS 35/10kV Peja ll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Rugova (Kodi: 50051006) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rugova: Llazi, Shtupeqi i Madh, Llotove, Pepaj, Koshutan, Shkrel, Bogë, Stankaj, Hagjaj, Kuqisht 1, Drelaj 2 dhe Bregu Kuqishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllave edhe shtrirja e përçuesit.

Gjilani

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 17.11.2017 në NS 110/10 kV Gjilan 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Ferma (Kodi: 63000011) prej orës 11:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Cernicë, Livoqi i Epërm, Marefc, Gumnishtë, Vrapqiq dhe Dea.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e NS10/0.4kV Livoq i Epërme si pjesë e projektit Capex 2017 LOT5.

Mitrovica

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 17.11.2017 në NS 35/10 kV Mitrovica ll do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fidanishtja (Kodi: 71075003) prej orës 09:00 deri në orën 12:00 dhe prej orës 14:00deri në ora 17:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Lagjja Fidanishtë.

Arsyeja e ndërprerjes: Montimi i konzollave, izolatorëve dhe shtrirja e përçuesve.