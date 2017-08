Vendet që do të mbesin pa energji elektrike

KEDS ka njoftuar për vendet që do të kenë ndërprerje të energjisë elektrike gjatë ditëve në vijim

Edhe gjatë ditëve të ardhshme në shume pjesë të vendit do të ketë ndërprerje të energjisë

Komunikata e plotë nga KEDS:

Ferizaj

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 11.08.2017 në NS 35/10kV Lipjan do të shkyçet:

· Dalja 10 kV Suadolli (Kodi:41047002) prej orës 09:30 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Lagjen e Re dhe fshatrat: Suhadoll-Skullan, Leinë, Radevë, Skullan dhe Llugë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i largpërçuesit.

2.

Më 11.08.2017 në NS 35/10kV Kaçanik do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Qyteti( Kodi:40043005) nga ora 10:00 deri në ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: Emin Duraku, UÇK, lagjja Ramadan Agushi, Vakufi, Shtëpia e mallrave, PK dhe kah teqja Policia dhe Kuvendi Komunal.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes.

3.

Më 11.08.2017 në NS 35/10kV Kaçanik do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Lepenci( Kodi:40043006) nga ora 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Fabrika “Lepenci”

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes.

4.

Më 11.08.2017 në NS 35/10kV Kaçanik do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Kaqaniku i Vjeter( Kodi:40043007) nga ora 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Doganaj, Duraj, Kaçanik i Vjetër, Stagovë, Begracë dhe Elezaj.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizion i daljes.

Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 11.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 1 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Beci (Kodi:80080010) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bec, Janosh, Lugbunar, rr.Mark Malota, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Pashë, Palabardhë, Qerim, Sopot dhe Trakaniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Rregullimi i shtyllës së tensionit të mesëm në Dobrigjë.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Me 11.08.2017 në NS 110/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Elektromotori-Deva (Kodi :81000003) prej orës 06:00 deri në orën 06:15

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Abdurrahim Buza, Aleksandër Moisiu, Anton Çeta, Asim Vokshi, Avni Rrustemi, Bashkim Idrizi, Dëshmorët e Lirisë, Faik Konica, Gjergj Fishta, Ilir Soba, Isa Grezda, Kongresi i Manastirit, Korab Binxhiu (një pjesë), Lidhja e Prizrenit, Mic Sokoli, Migjeni, Orize, Londra, Uashingtoni, Yjet e Erenikut dhe Ymer Prizreni.

Arsyeja e ndërprerjes: Kthimi nga lidhja unazore nga dalja 10 KV GJ 1 në Gjakova 3 në TS 34.

2.

Me 11.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gjakova 3 (Kodi 81083016) prej orës 06:00 deri ne ora 07:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Besim Bistrazhini, Dërgut Vokshi, Dëshmorët e Lirisë, Elena Gjika, Gjon Bisaku, Gjon Nikoll Kazazi, Haki Taha, Hysni Dobruna (një pjesë), Ismail Qemali (një pjesë), Konferenca e Bunjajt, Konstandin Kristoforidhi, Lidhja e Prizrenit, Martin Camaj, Migjeni (një pjesë), Mithat Frashëri, Shaban Polluzha, Yjet e Erenikut (një pjesë) dhe Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Kthimi nga lidhja unazore nga dalja 10 KV GJ 1 në Gjakova 3 në TS 34.

3.

Me 11.08.2017 në NS 35/10 kV Gjakova 2 do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Gjakova 1 (Kodi 81083015) prej orës 06:00 deri ne ora 07:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Aleksandër Moisiu, Anton Çeta, Azem Hajdari, Bashkim Idrizi, Besim Bistrazhini (një pjesë), Dëshmorët e Lirisë (një pjesë), Elena Gjika, Rr.Faik Konica, Gjergj Fishta, Hasan Prishtina, Hysni Dobruna (një pjesë), Korab Binxhiu, Migjeni, Nimon Ferizi, Orize, Londra, Uashingtoni, Skendërbeu, Yjet e Erenikut dhe Yll Morina.

Arsyeja e ndërprerjes: Kthimi nga lidhja unazore nga dalja 10 KV GJ 1 në Gjakova 3 në TS 34.

Gjilan

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 11.08.2017 në NS 110/10 kV Dardana do të ndërprehet:

· Dalja 10kV Ropotova(Kodi:62000014) prej orës 11:00 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Muharremi Petroll, Birraria, Seperacioni, Ujësjellësi, Fabrika e bllokave, Seperacioni Tali, Dogana, Briqkosi, Borovci, Landi dhe Shpk Arbnori.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim, ndërrim i shtyllave të tensionit të lartë.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 11.08.2017 në NS 110/10kV Klina do te të ndërprehet:

· Dalja 10kV Dresniku (Kodi:52000007) prej orës 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Klina, Dresniku, Dollci dhe Gremniku.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrim i dy shtyllave 12m, ndërrim i ormanit të tensionit të ulët.

Prishtinë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Me 10.08.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Nr 22 Shaip Kamberi (Kodi: 11000005) prej orës 10:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dodona, Parku, Banesat Latif Kryeziu dhe rrugët: Bajram Curri, 1 Tetori, Shaip Kamberi dhe Robert Gajdiku.

Arsyeja e ndërprerjes: Eliminimi i rrezikut në rr. 1 Tetori.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 11.08.2017, në NS 35/10 kV Mitrovicë II do të ndërprehet:

• Dalja 10 kV Shipoli ( Kodi:71075001) prej orës 10:30 deri ne ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: e Muhaxherve, Safet Ajeti, Bekim Doroci, Arta Bubulina, Bajo Topolli dhe fshatrat: Shipol, Vaganicë, Vërrnicë, Pirqë dhe Frashër i Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim i LP 10 kV Shipoli.

2.

Me 12.08.2017 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të shkyçet :

• Dalja 10 kV Stacioni Hekurudhor(Kodi:73000004) prej orës 10:30 deri ne orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet, pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtitarica, Dalak, Akrashticë, Pantinë, Bukosh, Taraxhë, Liqej, Balinëc, Oshlan, Duboc, Galicë, Beçiq dhe Brusnik.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim i LP 10 kV Stacioni Hekurudhor.

3.

Më 13.08.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Likovci (Kodi: 74000001) prej orës 10:30 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Kryshefc, Morinë, Makermal, Polluzha, Shtuticë, Likofci i ri, Rezall, Tushillë, Rezallë e re, Likofc,Obri e Ulët, Murgë, Plluzhinë dhe Ticë.

Arsyeja e ndërprerjes: Revizionim i LP 10 kV Likofci.