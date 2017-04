Veljanoski nuk e njeh për kryetar Xhaferin: Do ta thërras seancën sa të rregullohet salla

Në një intervistë për televizionin Sitell, Trajko Veljanoski është deklaruar për ngjarjet në Kuvend duke thënë se nuk e njeh zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryetar të Kuvendit dhe thotë se kjo kundër kushtetuese, shkruan Telegrafi Maqedoni.

”Gjatë zgjedhjes së Xhaferit është thyer neni 9 dhe 36 i Rregullores së Kuvendit dhe vendim i njejtë nuk do të publikohet në Gazetën Zyrtare. Unë do ta thërras seancën e ardhshme të Kuvendit atëherë kur të bëhet gati salla kryesore e Kuvendit. Me thirrjen e seancës së re do të vazhdojmë seancën e njëjtë, atë që në ndaluan në gjysmë”, thotë Veljanoski.