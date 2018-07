Veliu thotë se dialogu me Serbinë duhet të shtyhet!

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike te Kosovës, Agim Veliu thotë se presidenti Hashim Thaçi nuk ka asnjë autorizim për të negociuar në emër të qytetarëve të Kosovës dhe se çdo marrëveshje që arrihet në Bruksel me palën serbe mund të jetë vetëm marrëveshje e tij private, por jo në emër të Kosovës.

“Çështja e dialogut është një prej problemeve kryesore të Kosovës rreth të cilit duhet me pas pajtueshmëri dhe konsensus të të gjitha subjekteve politike por edhe institucionet e shtetit. Po më duket edhe kësaj radhe është njëfarë ngutie me hy në dialog pa pasur një pajtueshmëri, një pëlqim edhe të subjekteve por edhe të vetë koalicionit qeverisës. LDK ka bërë përpjekjet e saja që vendin ta nxjerr nga kriza e thellë edhe institucionale e edhe politike me tryezat e saja mirëpo si duket nuk ka gatishmëri, nuk ka vullnet as nga disa subjekte politike por as nga koalicioni qeverisës kështu që po me dukët po hyjmë në njëfarë faze të rrezikshme për Kosovën me një dialog i cili po bëhet me njëfarë ngutie pa pëlqimin e Kuvendit sepse ju e dini që as ajo rezoluta nuk ka dalë në Kuvend për ta marrë bekimin e institucionit përfaqësues të shtetit. Për LDK’në kjo nuk është në rregull”, tha Veliu për televizionin 21.