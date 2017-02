Vdes Lulzim Kadriu i cili pak ditë më parë u bë me kulm mbi kokë falë Adnan Hysenit

Lulzim Kadriu nga Skenderaj sot ka ndërruar jetë. Ai ka qenë i sëmurë dhe pa kulm mbi kokë, por falë angazhimit të jashtëzakonshëm nga Adnan Hyseni, atij i ishte siguruar blerja e banesës në Skenderaj.

“Edhe nje here dua ti falenderoj te gjithë ata shqiptar qe patem kontribu ne iniciativen humane qe e patem qe familjes KADRIU nga Skenderaji t’ja blejm banesen dhe baca Lulzim te mos shkoj me at merak. Ishalla Allahu i Madherishem ka me i shperbly me të gjitha tmirat e botes ju vellezer dhe motra shqiptare kudo qe jeni”, ka shkruar Hyseni në llogarinë e tij në Facebook. /Lajmi.net/

