Vazhdon protesta kundër Trumpit, shtohen masat e sigurisë (Foto/Video)

Në marshin e grave i cili është duke u mbajtur kundër presidentit të SHBA-ve, Donald Trump janë shtuar forcat e policisë amerikane.

Protesta është duke vazhduar tashmë e disa orë, shkruan lajmi.net.

Këtij marshi iu kanë bashkangjitur shumë njerëz të famshëm të cilët nuk e duan Trumpin president.

Numri i protestuesve thuhet se ka arritur në gjysmë milioni. Deklaratat e Trumpit gjatë fushatës zgjedhore kanë nxitur gratë që të reagojnë pasi sipas tyre ai ka shfaqur urrejtje në diskutimet rreth sigurimeve shëndetësore, aborteve etj.

Për shkak të numrit të madh të njerëzve janë shtuar edhe forcat e sigurisë në Uashington.

Marshit kundër Trumpit iu kanë bashkangjitur sot 600 qytete të botës./Lajmi.net

Police escort float as Trump supporters, Women’s March demonstrators square off in Washington, D.C. https://t.co/tO5Wmqm5Vb pic.twitter.com/YuhWSPqRoX

— ABC News (@ABC) January 21, 2017