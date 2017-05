Vazhdon mbledhja e stërzgjatur e PDK-së me partnerët

Pasdite është bërë me dije se PDK ka nisur një mbledhje ku do të diskutohet bashkë edhe me partnerët për kandidatët për deputetë dhe përpilimin e listës

Kjo mbledhje është duke vazhduar edhe në këtë orë, kur ka mbetur vetëm edhe një orë deri në përmbylljen e afatit për dorëzimin e listave, njofton Klan Kosova.

Asnjë nga zyrtarët e PDK-së nuk ka dalë deri tash nga selia e partisë për të dhënë edhe ndonjë informacion të mundshëm rreth mbledhjes dhe vendimit për listën, ndonëse aty janë parë tek kanë hyrë edhe partnerët e koalicionit.