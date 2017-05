Vazhdojnë reduktimet, këto vende mbesin pa rrymë gjatë ditëve në vijim

KEDS-i njofton të gjithë konsumatorët e energjisë elektrike se në ditët në vijim nuk do të ketë rrymë në disa zona të Kosovës, kjo për shkak, sipas KEDS-it për mirëmbajtje të rrjetit, transmeton lajmi.net.

Njoftimi i plotë:

Njoftime, 04 maj 2017

Mitrovicë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 06.05.2017, në NS 35/10 kV Mitrovicë II do të shkyçet:

Dalja 10 kV Shipoli(71075001) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 dhe prej orës 15:00 deri në ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: e Muhaxhirëve, Safet Ajeti, Bekim Doroci, Arta Bubulina, Bajo Topolli, dhe fshatrat: Shipol, Vaganicë, Vërrnicë, Pirqë dhe Frashër i Vogël.

Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllave në projektin ZPRRD 2017 Tavnik, Kulla e Vjetër, Mitrovicë nga kontraktori TEKING.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 07.05.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Llausha (Kodi: 74000011) prej orës 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llausha, Rreci, Gecet, Vojvoda, Manastiri, lagjja III e qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e përçuesit 10kV (punime në rregullimin e rrjetit 10kV- zhvendosje për zgjerimi i rrugës KK Skenderaj).

2.

Më 06.05.2017 në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Ternafci (Kodi: 74000012) prej orës 09:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llausha, Rreci, Gecet, Vojvoda, Manastiri dhe lagjja III e qytetit.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e kabllit ABC

3.

Më 08 dhe 10.05.2017, në NS 110/10 kV Skenderaj do të shkyçet:

Dalja 10 kV Qirezi (Kodi: 74000004) prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Polac, Krushefc, Dashefc, Qirez, Baks, Kozhicë,Prellofc, Kracmirofc,Krasaliq, Likoshan, Gradicë dhe Godancë.

Arsyeja e shkyçjes: pastrimi i trasesë në LP Qirezi.

Prizren

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 06.05.2017 në NS 35/10 kV Prizreni IV do të shkyçet:

Dalja 10 kV Shkolla normale(Kodi: 30033004) prej orës 09:00 deri në orën 12:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Kukësi, Ismet Jashari, Pazari i Rii, Sylejman Vokshi, Halim Spahiu, Karl Topia, Rugova, Ymridin Qengaj, Bashkim Sukaj, Apollonia, Xhevat Berisha, Karvanet, MehmeHasi, 8Marsi, Salajdin Berisha, Toplica, Qendra e mjekësisë Familjare Eqrem Hoxha, Sali Bytyqi, Elbasani, Mbreti Pleurat, Nevko Elan Tirana, Besim Shala, Lekë Matrënga, Naip Berisha, Alajdin Xhezairi, Bashqarshia, Martirët e Tusuzit, Asim Berisha, Bajram Curri, Ëiliam Ëoker, Nehat Berisha dhe Brigada 128.

Arsyeja e ndërprerjes: ngritja e shtyllave 12 m.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 06.05.2017 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Korisha (31000010) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Korishë, Lubizhdë, Skorrobishtë, konsumatorët komercial: “Imaxh Mermeri”, N.P.N “Bushi”, N.P.Q “Afion”, Arben A Muqaj, N.N.T “A&N”, N.P.N “Atllas”, N.P.P “Vllezërit Hoxha”, N.T.Sh “Lindi Gea”, “Kajmak”, Salloni I dasmave Galaxy, D.P.Z “Albad”, EDI” Shoping Center, N.T.Sh “Baaf” dhe N.T.P “L&D”.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i OSH në TS Albes Petroll.

Prishtinë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 06.05.2017 në NS 35/10 kV Fushë- Kosovë do të shkyçet:

Dalja 10 kV Fushë- Kosova 1(Kodi:15018006 ) prej orës 13:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Nakarada, Dardhishta, Lismiri dhe lagjja Tërnavët.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e konsumatorit “AC Beton” sipas pëlqimit Elektroenergjetik Nr 3474.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 06 05.2017 në NS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Lumi i madh ( Kodi: 15019006) prej orës 10:00 deri në ora 15:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Brezhnica (një pjesë), Stanovci i Epërm, Stanovc i Ulët, Lumi i Madh (Velika Rekë) dhe Prilluzha.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllave në LP 10 kV.

2.

Më 06 05.2017 në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Nr . J12- Kodra e trimave 7 ( Kodi: 13000006) prej orës 09:00 deri në ora 14:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Kodra e trimave, Kolovica e re, Kolovica e Vjetër.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i ormanit në TS Kodra e Trimave.

3.

Më 06.05.2017 do të shkyçet L.P 35 kV Koliq – Batllave, prej orës 10:00 deri ne ora 15:30 ,ku pa furnizim me energji elektrike do te mbetet NS 35/10 kV Batllava ( Kodi:140150)

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga, Kushevë, Gibovci, Shkolla e vjetër, Xhamia e vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci1 dhe 2, Orllani, Vikendicat,Te Zahir Pajaziti.Ujesjellesi rajonal Batllava, Burgu i Sigurisë së Lartë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

4.

Më 06.05.2017 do të shkyçet L.P 35 kV Mazgit – Koliq ( Kodi: 100160) prej orës 10:00 deri ne ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Europlasti, Apollonia LLazarevë.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrimi i trasesë.

5.

Më 06.05.2017 në NS 110/10(20) kV Prishtina 7 do të shkyçet:

Dalja 10 kV J34 Çagllavica 3 (19000034) prej orës 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Çagllavica, banesat Marigona dhe lagjja Panorama.

Arsyeja e ndërprerjes: kyçja e TS-it të ri.

Ferizaj

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 06.05.2017 në NS 110/6 kV Hani e Elezit, do të shkyçet:

Dalja 6 kV Glloboçica( Kodi: 42000002) prej ores 09:30 deri ne ora 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: lagjja e re, lagjja Maliq, lagjja Bravë, pjesa nën hekurudhe, Sheqishta, Kriveniku, Rezhanci, Huneli, Hasallart, Goranca, IPKO, VALA, Glloboçica, Lumajt, Kodralia, Dogana-Policia, Gurthysi Muhametit, Fabrika e Suxhukut Uka.

Arsyeja e ndërprerjes: pastrimi i trasesë.

Pejë

Mirëmbajte të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 06.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2, do të shkyçet:

Dalja 10 kV Zahaqi( Kodi:51000010) prej orës 09:00 deri ne ora 10:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Qyshku, Pavlani, Zahaqi, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni – nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshani, Klinqini, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: lidhja e trafostacionit të ri në Gllaviqicë -Adnana Spahijaj

2.

Më 06.05.2017, në NS 110/10 kV Deçani do të shkyçet:

Dalja 10 kV Barani (53000002) prej orës 07:30 deri në ora 10:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i Ri dhe i Vjetër, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit, Buqani, Gllogjani i Ktolikëve, Haklajt dhe Fusha e Thatë.

Arsyeja e ndërprerjes: ndërrimi i dy shtyllave.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 06.05.2017 në NS 35/10kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Puhovci (50051009) prej orës 09:00 deri në ora 11:00 dhe prej orës 14:00 deri ne ora 17:00

Gjatë kësaj kohe pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kisha Katolike, Ambullanca e stomatologjike, Dukagjini 1, TS 5 dhe Dukagjini 2.

Arsyeja e ndërprerjes: Bartja e përçuesve nga shtyllat e drurit në shtylla të betonit.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1.

Më 06,07,13,14.05.2017 në NS 110/10 kV Peja 2( Kodi:51000) do të shkyçje totale prej orës 11:00 deri ne ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dushan Mugosha, Dardanija 3. Dardanija 4, Karagaqi. 3/2. 3/1, Parku 2,Teatri ,Zatra1, Shkelzen Hadergjonaj, Meto Bajraktari. Qerdhje e fmive,Parku 1,Pallati sporteve,TMK, Pompa Benzines Raushiq.Tregu Raushiq,Jasiqi2,Jasiqi1,Banja,Mulliri jusaj,Molika kontroll tek.Jakup Beqaj,Asfallti.Ideal vokshiTe billepoja,Dardanija2,Dardanija1,Dardanija7,Dardanija4, Haxhit. Lumibardhi, ish fabrika e drunit-Sharra, Qyshku, Pavlan, Zahaq, një pjesë e Llabjanit 3, Deponija, Ramuni një pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit, Rosujat, Qerhane, Loxha3, Loxha2, Graboc, Loxha1, Loxha e reja, Elezaj Raushiq, Raushiq Ademajt,Strellci I ult,Raushiq gjamija,Raushiqi ri.Raushiq,Molika,Gazmend shabanaj,Zagerma.Lubeniq.Strellci ult lufajt.Sali likaj,Raushiq mahalla,Likaj.Raushiq kulla, Kombinati1, Kombinati2,Utva2,Utva1,Kosova stell, Hotel Dukagjini, Dukagjini shtypshkronja, Qyshku, Pavlani, Zahaqi, një pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni – nje pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshani, Klinqini, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat, Dardanija 8,Dardanija5, Kolonija te KEDS-I, Kosovatransi, Spitali I Vjetër, Hekurudha,Te tregu, Kosovatransi, Bekë Zeka, Qarshija e gjatë, Garazha, Enti për Punësim, 17 Nentori, Maja Zezë 7/3. 7/1. 7/2, Xhamija Kuqe, Bankosi1, Bankosi2, Jarina, Agron Kukaj, Shtëpia e Kulturës dhe Asllançeshmja.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.