Vajza me floktë më të gjatë në botë, nuk i ka larë qe 20 vite

Një grua ka zbuluar se nuk ka larë flokët e saj për pothuajse 20 vjet, të cilat tashmë i mbërrijnë deri tek këmbët.

Frankie Cluney, 32-vjeçare, shpjegoi se si ndaloi së lari flokët e saj kur kishte vetëm 13 vjeç për shkakun se e urrente procedurën e larjes, transmeton lajmi.net

Ajo insiston se mbajtja e flokëve kaq të gjata nuk është mjaft e vështirë për atë, ngase asaj i nevojitet vetëm një krehje që të duken ashtu siç dëshiron.

Frankie, e cila me profesion është artiste, shpjegoi se si vendosi të rriste flokët e saj gjashtë muaj pasi ra në dashuri me gruan mitike me flokë të gjata në një tregim për fëmijë.

“Ishte një nga mikeshat e nënës sime që përmendi idenë e moslarjes së flokëve dhe mendova që ta provojë atë”, tha Frankie.

“Muajve në fillim ishte e vështirë, koka më kruhej më shumë se që duhej”, rrëfente tutje ajo.

Jo vetëm që Frankie ka arritur ëndrrën e saj për të pasur flokë të gjata,por ajo edhe e inkorporon atë në punët e saj si model të vizatimit.