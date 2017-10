Ushtrimet që eleminojnë një herë e përgjithmonë qafën e dytë apo të varur

Thuhet e besohet se duart dhe qafa janë të parat që tregojnë vitet e një femre, pasi lëkura në këto zona plaket më shpejtë .

E sikur të mos mjaftonte, kjo gjë përshpejtohet dhe nga mungesa e kujdesit.

Jemi të sigurtë që shumë femra harrojnë të aplikojnë produktet e bukurisë në lëkurën e qafës duke menduar se vetëm fytyra ka nevojë për to.me kalimin e viteve ne pjesën e dekoltesë fillojnë të shfaqen rrudhat e para dhe e ashtuquajtura “qafa e dytë”.

Për të parandaluar këtë gjë, mjafton të ushtroheni për rreth 3 minuta në ditë ! Nuk do t’ju duhet të bëni as më shumë e as më pak se:

Të puthni qiellin

Të prekni hundën me gjuhë

Të ushtroni presion me dy grushta në pjesën e qafës

Të zgjasni përpara nofullën e poshtme

Të bëni këtë mimikë