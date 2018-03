Ushtaret më seksi në planet

Në historinë botërore padyshim që një vend të rëndësishëm kanë zënë edhe femrat, që në një mënyrë apo në një tjetër janë bërë protagoniste.

Rusia është një nga ato vende ku femrat kanë një vend të rëndësishëm, me përfaqësimin me rreth 160 mijë ushtarake ose 10% e totalit të forcave. Numrin më të madh të total e mban Amerika me 170 mijë femra. Franca 19% të ushtarakëve i ka femra. Spanja ka vetëm 15 mijë, por ka vende si Izraeli që ushtria është e detyrueshme për femrat mbi 18 vjeç që janë pa fëmijë.

Por pavarësisht të gjithave, femrat arrijnë ta ruajnë delikatesën, por mbi të gjitha bukurinë e tyre edhe nën uniformën ushtarake. Në galerinë më poshtë keni mundësinë të shihni femrat ushtarake më seksi në planet.