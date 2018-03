Ushqimet që nuk duhet t’i hani në stomakun e zbrazët

Ekspertët gjithmonë pretendojnë se mëngjesi është ushqimi më i rëndësishëm ditor, pasi ajo siguron ushqim të nevojshëm për ditën në vijim.

Ekspertët gjithmonë pretendojnë se mëngjesi është ushqimi më i rëndësishëm ditor, pasi ajo siguron ushqim të nevojshëm për ditën në vijim.

Sidoqoftë, gjithmonë duhet të zgjidhni përbërësit e duhur me kujdes, në mënyrë që të ju japin goditjen e duhur të ditës. Lista e mëposhtme tregon 15 ushqime të cilat duhet ose nuk duhet të konsumohen në stomak bosh:

Vezë-Po

Vezët janë një zgjedhje e shkëlqyer për një mëngjes pasi ato janë të larta në proteina dhe ushqyes që nxisin metabolizmin dhe sigurojnë nivele të larta të energjisë. Vezët gjithashtu ulin marrjen e përditshme të kalorive.

Shalqini-Po

Shalqinj janë plot me ujë dhe lycopene që mbështet shëndetin e zemrës dhe të syrit.

Bollgur-Po

Bollguri është një fillim i mrekullueshëm i ditës, parandalon dëmtimet ose acarimet e stomakut për shkak të acidit hidrofluorik dhe është i pasur me fibra të tretshëm që ul nivelet e kolesterolit dhe nxit metabolizmin.

Boronica-Po

Boronica janë të pasura me ushqyes dhe rregullojnë presionin e gjakut, nxisin metabolizmin dhe përmirësojnë kujtesën, koncentrimin dhe fokusin.

Qumështi-Po

Qumështi është një tjetër zgjedhje e përkryer për fillimin e ditës. Do të detoksifikojë sistemin, do të eliminojë metale të rënda dhe toksina nga trupi, dhe do të përmirësojë mikroflora të zorrëve. Ai gjithashtu siguron ushqyes të shumtë dhe rrit nivelet e energjisë.

Mjalti-Po

Nëse e nisni ditën me mjaltë, ju do të rritni energjinë tuaj, do të tronditni organizmin dhe do të përmirësoni disponimin, pasi ajo mbështet prodhimin e serotoninës. Gjithashtu ju bën më të fokusuar dhe produktiv gjatë ditës.

Arra-Po

Konsumi i arra për mëngjes rregullon nivelet e pH në stomak dhe ndihmon tretjen.

Frutat agrume-Jo

Frutat e agrumeve si limon, portokall dhe grejpfrut janë të larta në vitaminë C, por ato nuk janë zgjedhja më e mirë për mëngjesin, pasi aciditeti i tyre mund të çojë në urth dhe të rrisë rrezikun e ulçerave gastrike dhe gastritit.

Ushqimi me aromë-Jo

Në përgjithësi, ushqimet me erëza janë të dobishme për shëndetin, por nëse konsumohen në mëngjes, ato mund të irritojnë të gjithë sistemin e tretjes dhe të çojnë në urth dhe të dëmtojnë mukozën e stomakut.

Banane-Jo

Nëse hani banane në një stomak krejtësisht të zbrazët për mëngjes, ju do të rritni nivelet e magnezit në gjakun tuaj dhe kështu do të keni probleme në zemër. Pra, bananet nuk janë zgjedhja më e mirë e pavarur e mëngjesit dhe ne ju rekomandojmë që ta merrni së bashku me arra, boronica ose mjaltë.

Sodat dhe pijet e karbonizuara-Jo

Sodat dhe pije të gazuara janë një nga zgjedhjet më të këqija që mund të bëni në mëngjes pasi ato janë të larta në sheqer dhe do të ngadalësojnë metabolizmin dhe do të çojnë në bloating.

Perimet e gjelbra-Jo

Perimet e gjelbërta nuk janë zgjedhja më e mirë për mëngjesin, pasi ato janë të bollshme në aminoacidet që shkaktojnë djegie të zorrëve dhe fryrje. Për më tepër, ato gjithashtu mund të irritojnë stomakun dhe të çojnë në dhimbje barku.

Domate-Jo

Domatet kanë acid tannik që irriton stomakun dhe mund të çojë në ulçera stomakut dhe urthi, prandaj sigurohuni që shtyjeni konsumimin e tyre deri në drekë.

Dardha-Jo

Dardha është e lartë në fibra bruto që mund të çojë në dhimbje stomaku dhe dëmtimin e mukozës. /Lajmi.net/