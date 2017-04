Ushqimet që mund t’i hani çdo ditë pa iu shëndoshur

Ka mjaft ushqime, të cilat pasi i hamë shpesh vërejmë ndryshime në trupin tonë, si përshembull disa kilogramë më shumë. Nga ana tjetër, ka edhe ushqime që janë shumë të varfra në kalori, yndyrna dhe karbohidrate, saqë edhe nëse i hamë shpesh, ato prapë nuk na shëndoshin. Mbase nuk janë të preferuarat tuaja dhe nuk kanë shijen më të mirë të mundshme, por ato janë të shëndetshme dhe me shumë pak kalori.

Mos prisni të gjeni në këtë listë tortë me çokollata dhe ëmbëlsira të kësaj natyre, ama pak çokollatë të zezë mund të ia lejoni vetes. Sipas dietologëve, ushqimet e mëposhtme, nëse nuk i shtoni kripë, sheqer dhe vaj, mund ti hani për disa ditë radhazi dhe do të shihni që masa juaj do të ketë ndryshuar për mirë. Hidhini një sy listës së ushqimeve që nuk iu shëndoshin: