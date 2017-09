Ushqimet që duhet të hani në darkë për t’u zgjuar me barkun e sheshtë

Mund të ndiqni një regjim të rregullt dhe të shëndetshëm ushqimor, mund të ushtroheni e sërish të zgjoheni në mënjges me barkun e fryrë.

Mund të ndodhë në ditët e ciklit, kur ju jeni të dehidratuar apo nga disa ushqime të caktuara, por nëse ndiqni këto këshilla dhe konsumoni ushqimet e mëposhtme në mbrëmje, e sigurtë që në mënjges do të zgjoheni me barkun e sheshtë.

Spec djegës

Përfshini specin djegës në vaktin e fundit dhe enzima aktive kapsaicina do të reduktojë gazin në zorrë, do të përshpejtojë procesin e tretjes dhe do të reduktojë fryrjen duke vrarë bakteret që shkaktojnë këtë shqetësim.

Kos

Kosi është i pasur në probiotikë dhe baktere të mira që ndihmojnë sistemin gastrointestinal për të përthithur maksimalisht vlerat ushqyese .

Xhinxheri është gjithashtu një erzë me veti antiinflamatore dhe antibakteriale që ndihmon trupin të shpërbëjë proteinat. Pirja e një filxhan çaji me xhinxher përpara gjumit mund të relaksojë muskujt duke shmangur gazrat dhe fryrjen .

Banania përmban kalium, minerali që “sheshon” barkun.

Ngrënia e hudhrës me ushqime të tjera të pasura me sodium mund të shkaktojë fryrje, por nëse e konsumoni pa e shoqëruar me asgjë në mëngjes do të zgjoheni me barkun e sheshtë. /Lajmi.net/