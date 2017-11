Ushqimet me veçori të jashtëzakonshme shëruese

Pemët dhe perimet jo vetëm që na mbajnë të shëndetshëm, por na ndihmojnë që të shërohemi më shpejt nga lëndimet dhe sëmundjet.

Ushqimet e papërpunuara, sidomos nëse janë organike të kultivuara pa përdorim të pesticideve dhe plehrave artificiale, janë pjesë e rëndësishme e ushqimit tonë sepse i ndihmojnë trupit që të funksionojë në mënyrë të përkryer.

Edhe pse në botë ka qindra lloje të pemëve dhe perimeve, vetëm disa lloje ndihmojnë në shërimin e problemeve të ndryshme shëndetësore, nga karcinoma e deri te sëmundjet e zemrës.

Kivi – përmban dyfish më shumë vitaminë C sesa portokajtë, ka më shumë fibra të papërpunuara se sa molla dhe është më i pasur me kalium se banania. Kombinimi unik i vitaminave dhe mineraleve në kivi mbron organizmin nga sëmundjet e zemrës, sulmi në tru, kanceri dhe problemet me sistemin e frymëmarrjes.

Kivi pa asnjë efekt anësor hollon gjakun dhe parandalon formimin spontan të mpiksjeve të gjakut, përshpejton qarkullimin, ulë tensionin dhe redukton kolesterolin “e keq” LDL. Enzimat e dobishme aktivizohen sapo ta qëroni kivin, prandaj mbani mend që duhet ta hani menjëherë.

Ne mjekësinë kineze kivi shërben për përshpejtimin e shërimit të plagëve dhe lëndimeve.

Qershitë – Pak kalori dhe vlerë e madhe ushqyese. Polifenoli kuercetina dhe acidi elagjik nga qershitë janë dëshmuar shkencërisht që parandalojnë rritjen e tumoreve, ndërsa mund të nxisin qelizat e kancerit për të sulmuar veten.

Pigmenti antocianin redukton nivelin e acidit të urinës në trup dhe kështu parandalon formimin e gihtit apo artritit urik, ndërsa disa shkencëtarë besojnë që mbron edhe nga kanceri i zorrës së trashë. Qershitë kanë veçori kundërinflamatore dhe antibakteriale dhe lehtësojnë dhimbjen.

Në mjekësinë kineze qershitë përdoren si mjet kundër gihtit, artritit, reumës dhe anemisë.

Fasulja – Ushqimi i mrekullueshëm është i pasur me fibra të plota, proteina, antioskidante dhe mund të ulë kolesterolin dhe sheqerin e gjakut, të rregullojë prodhimin e insulinës, përmirësojë tretjen dhe mbrojë nga kanceri.

Studimi i universitetit Harvard ka treguar se si femrat të cilat dy herë në javë hanë fasule kanë 24 për qind shanse më të vogla për t’u sëmurë nga kanceri i gjirit. Fasulja është e pasur me triptofan që ndihmon në rregullimin e apetitit dhe gjumit, acidin folik i cili mbron zemrën, ndërsa përmban edhe sasi të konsiderueshme të kaliumit, magnezit dhe vitaminave B1, B2 dhe K.

Në mjekësinë kineze fasulja përdoret për shërimin e alkoolizmit, helmimit me ushqim, tensionit të lartë të gjakut, diarresë, laringjitit, gurëve të veshkave, reumës dhe shumë problemeve tjera.

Pulqarku (lakërishtja) – Çdo kalori ka katërfish më shumë kalcium se sa qumështi, ndërsa çdo gram përmban më shumë vitaminë C se sa portokajtë dhe hekur më shumë se spinaqi. Materiet ushqyese dhe antioksidantet nga pulqarku mbrojnë organizmin nga kanceri dhe degjenerimi makular, forcojnë sistemin e imunitetit dhe ndikojnë pozitivisht në shëndetin e eshtrave.

Në mjekësinë kineze pulqarku shërben për luftën kundër kancerit, verdhëzës, problemeve me urinë, erës së keqe dhe për përmirësimin e shikimit dhe tretjes.

Spinaqi – Karotenoidet, pigmentet bimore të cilat në trupin tonë funksionojnë si antioksidantë dhe acidi folik përshpejtojnë shëndetin e sistemit të qarkullimit të gjakut dhe na mbrojnë nga kanceri i gjirit, vezorëve dhe zorrës së trashë.

Spinaqi është jashtëzakonisht i pasur me vitaminat K, A dhe C dhe mineralet, kalciumin, hekurin dhe magnezin (një pjatë me spinaq të zierë përmban 1111 për qind të nevojave ditore për vitaminë K dhe kjo jashtëzakonisht ndihmon në forcimin e eshtrave).

Hudhra – Edhe pse frymëmarrjen nuk do ta keni të shkëlqyeshme, mos e shmangi hudhrën sepse shkencëtarët kanë vënë re që konsumimi i saj redukton rrezikun nga kanceri i prostatës, stomakut dhe ezofagut dhe redukton vdekshmërinë nga sëmundjet kardiovaskulare. Sulfidet nga hudhra ulin kolesterolin dhe tensionin e lartë të gjakut, ndërsa peptidet parandalojnë humbjen e masës eshtrore.

Hudhra, po ashtu përmban kuercetinë e cila mund të veprojë si antihistaminë natyrale dhe lehtësojë alergjitë dhe frymëmarrjen. Për shkak të përqindjes së lartë të vitaminës C, hudhra është ilaç i pashmangshëm natyral për ftohjen dhe gripin dhe po ashtu mund të lehtësojë dhimbjen te artriti.