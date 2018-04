Ushqimet e shpejta intensifikojnë simptomat e artritit

Bakteret në zorrë duket të jenë forca shtytëse pas inflamacionit që çon në ‘dhimbje dhe lot’ të dhimbshëm të eshtrave të njerëzve me mbipeshë.

Osteoartriti ishte supozuar për një kohë të gjatë se është pasojë e stresit të panevojshëm në nyja dhe se humbja e peshës mund të parandalojë gjendjen.

Por studimi i ri, i publikuar sot nga Universiteti i Qendrës Mjekësore të Rochesterit, sugjeron që balancimi i baktereve të zorrëve me një shtesë parabiotike i ktheu simptomat në minj – edhe nëse pesha e tyre qëndronte e njëjtë.

Lideri i studimit, Michael Zuscik, tha se kërci është si një jastëk dhe lubrifikant, duke mbështetur lëvizjet e përbashkëta të fërkimit.

“Kur ju e humbni atë, është asht mbi asht, guri mbi guri. Është fundi i linjës dhe ju duhet të zëvendësoni të gjithë bashkimin. Parandalimi i kësaj është ne që si kërkues të osteoartritit, të përpiqemi ta mbajmë atë kërci”, tha ai.

Studiuesit kanë ushqyer minjtë me një dietë me yndyrë të lartë që ndodhet në ushqimet e shpejta. Pas vetëm 12 javësh, minjtë u bënë obez dhe me diabet, duke dyfishuar yndyrën në trup në krahasim me minjtë që ishin ushqyer me yndyrë të ulët – dietë të shëndetshme.

Kolonat e tyre u ‘dominuan’ nga bakteret pro-inflamatore, dhe pothuajse plotësisht u mungonin disa baktere të dobishme, probiotike, të tilla si bifidobateria- shtesë e kosit.

Ndryshimet në mikrobiomat e zorrëve të minjve përputheshin me shenja të inflamacionit, duke përfshirë gjunjët.

Ndryshe, nuk ka trajtim për të reduktuar progresin e osteoartrititit, por ky studim është në fazën e zhvillimit të terapisë për të trajtuar sëmundjen.