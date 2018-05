Urimi i veçantë i vjehrrës Nerë për renë e saj: Je copëza e çmuar e zemrës sime

Ariana! Je copeza me çmuar e zemres sime, je kristali me shkelqim perrallor, je krijesae vlefshme qe ekziston per neve. Te don mami shum , dhe te premtojse do jematy per tyne çdo te miree ne te keqe , per te kapercyerbashk çdo gje. Urime ditelindjenqofsh e lumtur gjithemon. 🎂🎂🎂🎂😘❤️🌹

