Urani mban erë si vezët e kalbura

Studiuesit zbuluan se shtresa e lartë e Uranit është kryesisht sulfur hidrogjeni.

Shtresa e atmosferës së Uranit përbëhet nga i njëjti material që kanë vezët e prishura. Kjo është gjetur nga një ekip ndërkombëtar kërkimor që ka studiuar planetin e shtatë të sistemit diellor me një spektromatës.

Në atmosferën e planetit të gazit ai do të mbyste kushdo që do të shkonte aty dhe do të ngrijë në minus 200 gradë para se të perceptojë ndonjë erë. Gjetjet e reja mbi natyrën e Uranit janë marrë duke përdorur një teleskop prej tetë metrash në Hawaii . /Lajmi.net/