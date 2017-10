Uragani Ophelia godet Evropën pas 56 vjetësh

Uragani Ophelia përmes Oqeanit Atlantik është nisur në drejtim të Evropës, kurse shteti i parë që do të goditet do të jetë Irlanda me fillim nga java e ardhshme.

Uragani me siguri do të godas pjesën perëndimor të Irlandës të hënën, raporton BBC.

Uragani Ophelia do të rikthehet në Evropë pas 56 vjetësh, transmeton lajmi.net.

Të hënën, raportojnë mediat britanike, uragani mund ta godas edhe pjesën perëndimore të Britanisë së Madhe.

Shpejtësia e uraganit pritet të jetë mbi 130 kilometra në orë. /Lajmi.net/