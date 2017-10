Unë bëj seks rregullisht me babain e shoqes time, ja çfarë më bën ai

.

Psikologes së “The Sun” i ka ardhur një tjetër histori e çuditshme dhe e rrallë. Asaj i shkruan një 20- vjeçare e cila tregon se prej disa kohësh ka lidhje me babain e shoqes së ngushtë, që njëkohësisht ishte edhe shoku i babait të saj.

Ajo ka treguar momentin në të cilin, babai i shoqes më të cilën u rrit e pyeti nëse ka të dashur dhe më pas iu hodh sipër, shkruan Panorama. Vajza është në dilemë të madhe, pasi ajo i është dorëzuar atij. Ja çfarë i shkruan psikologes.

“Unë jam duke u takuar me babain e mikes time më të mirë dy herë në javë. Shoqja ime dhe unë jemi të dyja 20 vjeçe dhe kemi qenë në shkollë së bashku që nga çerdhja. Prindërit tanë kanë qenë miq gjithë këto vite. Babai i shoqes sime është 45 vjeç dhe ai është i pashëm. Disa muaj më parë shkova për të marrë hua celularin e vjetër të mikes time. Babai i saj hapi derën dhe më tha të shkoj tek dhoma e saj për të marrë pasi ajo kishte shkuar në punë. E mora dhe teksa po shkoja poshtë ai po qëndronte në hyrje dhe tha: “Unë mendoj se ju jeni një vajzë shumë tërheqëse. A ke të dashur?” Kur i thashë që nuk kisha, ai vazhdoi të më pyeste nëse unë doja të kisha marrëdhënie seksuale me të. Ai tha se gruaja e tij nuk ishte e interesuar në seks pasi ajo kishte kaluar depresion disa vite më parë.

E pranova se edhe ai më dukej tërheqës dhe akoma pa përfunduar fjalinë më preku tek gjoksi. Unë u largova dhe teksa po shkoja në shtëpi ai më çoi një sms ku më tregonte se çfarë do bënte me mua në shtrat. Ai më pyeti për të shkuar ditën tjetër, kur ai do të ishte vetëm në shtëpi përsëri.

Sapo i kam rënë ziles ai më tërhoqi në korridor dhe filloi të më prekte.Nuk mundëm të prisnim deri sa të shkonim lart në katin e sipër dhe seksi ishte shumë pasionant. Ne jemi takuar sa herë që na është dhënë mundësia. E di që është e gabuar por nuk e di se çfarë të bëj?

Përgjigja e psikologes:

Ai nuk është i lirë të të dojë dhe ju dop të jeni ajo që do të keni një zemër të thyer në fund. Ai nuk do të rrezikojë të humbasë martesën dhe familjen e tij, ju për të jeni vetëm për të kaluar kohën.

Prindërit e tu do ta humbasin besimin ndaj teje, ndërsa ju do të humbisni dhe miken tuaj më të mirë. Duhet ta mbyllni sa më parë këtë lojë që keni nisur. Shoqen tuaj bëni mirë ta takoni në një vend tjetër.