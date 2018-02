Uma Turman më në fund flet haptas rreth ngacmimeve seksuale të Harvey Weinstein

Aktorja ka thënë në një intervistë për New York Times se përvojën e parë të hidhur me Harvey Weinstein e kishte përjetuar në vitin 1994, në kohën e suksesit të filmit “Pulp Fiction” të Quentin Tarantino, producentin i të cilit ishte Weinstein, ndërsa aktorja ka luajtur një ndër rolet kryesore.

Sipas saj, producenti hollivudian, ku dhjetëra gra e kanë akuzuar për ngacmime, gjatë takimit në një dhomë hoteli në Paris u shfaq me rroba banjë dhe shkoi në sauna.

Atëbotë i tha se ishte “qesharak” dhe iku prej hotelit. “Nuk ndihesha e kërcënuar, kisha më shumë përshtypje se ishte xhaxha i çuditshëm”, kujton ajo.

Por, për herë të parë aktorja u sulmua nga Weinstein gjatë qëndrimit në një hotel në kryeqytetin britanik, Londër.

“Ai u përpoq që të më zhvesh dhe bënte shumë gjëra të pakëndshme, por nuk shkojnë gjer në fund dhe me vërtetë mu hodh sipër”, shpjegoi ajo.

Ditën tjetër, ai i dërgoi një buqetë me trëndafila të verdhë, duke i kërkuar falje ndërsa aktorja vendosi të kthehej në hotel dhe të përballet me aktorin amerikan.

Ajo mbërriti me një mik që ishte duke e pritur në holl të hotelit. “Nëse sillesh edhe me të tjerët siç u solle me mua, do të humbasësh punën, reputacionin dhe familjen. Unë ju premtoj”, e kishte paralajmëruar Weinsteinin. Por, ky i fundit i ishte përgjigjur se do të shkatërronte.

Zëdhënësi i Harveyt konfirmoi deklaratat e Thurmanit rreth takimeve në Paris dhe Londër, por mohon akuzat dhe pohimet e aktores amerikane.

“Weinstein pranon se i është hedhur Thurmanit pasi që ajo i kishte dhënë sinjale në Paris” tha ai, duke argumentuar se deri në mbrëmje ka “pasur flirtim dhe argëtim mes tyre”.

Turman ndihet fajtore për të gjitha viktimat e Weinstein pasi që nuk kishte folur me kohë.

“Unë jam një nga arsyet pse një vajzë e re ka mbetur vetëm në dhomën e tij. Ashtu sikurse qengjat, të gjithë shkuan në thertore, sepse ishin të bindura se dikush do të bënte diçka të paligjshme vetëm për shkak se ka një pozicion të pushtetshëm. Pra, unë jam viktimë e kësaj sjelljeje, por në të njëjtën kohë edhe personi që i ka mundësuar atij të veproj përmes heshtjes sime”, tha ajo.

Aktorja me Harvey Weinstein ka punuar në shtatë filma, por në fund të vitit të kaluar kishte paralajmëruar se së shpejti do të flas rreth marrëdhënies së tyre.

Atëbotë, aktorja kishte lënë një mesazh në llogarinë personale në Instagram, se “Ti nuk e meriton një plumb në kokën”.

Kujtojmë se regjisorin për ngacmime seksuale e kishte akuzuar edhe Angelina Jolie dhe Gwyneth Paltrow. /Telegrafi/