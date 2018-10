Ujkani: Nuk jam dakord me paraqitjen

Samir Ujkani është deklaruar për barazimi 1:1 me Ishujt Faroe.

Samir Ujkani ka thënë se ata kanë mundur të bënin më shumë në ndeshjen nda Ishujve Faroe.

“Nuk jam dakord me paraqitjen, pasim kishim mundësi të bënim më shumë”, ka thënë Ujkani, raporton “lajmi.net”

“Pjesa e parë ishte e mirë, mirëpo pjesën e dytë e pësuam golin”.

“Ata kanë luajtur me topa të gjatë, duke e shfrytëzuar fizikun tonë, mirëpo ne jemi të kënaqur me pikën e fituar”, ka thënë me tej kapiteni i Kosovës. /Lajmi.net/