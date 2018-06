UEFA gjobit Liverpoolin dhe Pep Guardiolan

UEFA ka gjobitur edhe Liverpoolin me 20.000 euro pas incidenteve në ndeshjen e parë të çerekfinales së Championsit në prill, duke përfshirë një sulm në autobusin e ekipit të Manchester Cityt pasi arriti në Anfield.

Trajneri i Manchester Cityt, Pep Guardiola është dënuar me dy ndeshje, një prej të cilave e ka kryer gjatë sezonës së kaluar për një sjellje të pahijshme pas ndeshjes së dytë të çerekfinales së Champions Leagues kundër Liverpoolit.

Liverpooli u gjobitë gjithsej me 9500 euro për ndezjen e fishekzjarrëve në ndeshjen e dytë me Cityn dhe gjysmëfinalen me Romën, transmeton albeu.

Dënimi i tyre kryesor ishte për vendosjen e fishekzjarrëve, hedhjen e objekteve, akteve të dëmtimit dhe turbullirave, shkruan në njoftimin e UEFA-s.