U “kap” me të gjatë gjithë ndeshjes, Van Persie shënon dhe feston para fytyrës së Ozyakup

Ndeshja Besiktas-Fenerbahce mbrëmë ka qenë shumë e tensionuar.

Futbollisti i vendësve, Oguzhan Ozyakup dhe ylli i mysafirëve, Robin Van Persie, kishin duele gjatë gjithë ndeshjes, përkundër faktit se kishin luajtur bashkë te Arsenali.

Pas golit, Van Persie festoi para fytyrës së Ozyakup, përcjellë “lajmi.net”.

Pamjet e dueleve të tyre kanë bërë bujë, derisa festimi i holandezit po konsiderohet si shumë provokues. /Lajmi.net/

Van Persie & Ozyakup – great friends at Arsenal – arguing on the field tonight. pic.twitter.com/0BiqTMPMcf

Robin van Persie has a run in with former Arsenal player Oguzhan Ozyakup pic.twitter.com/4mn7L0bhe1

