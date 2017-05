U grinda me të dashurin, por babai i tij 53 vjeçar më…

Një vajzë 24 vjeçare ka rrëfyer për The Sun se është në lidhje prej 3 vitesh me një djalë, por që bën seks me babain e tij 53 vjeçar.

Ajo thotë se vjehrri i saj e bën të eksitohet vetëm kur mendon për të dhe seksi është i mahnitshëm, por ndihet fajtore për këtë që po bën.

Rrëfimi i saj i plotë:

Unë jam në lidhje me një djalë të dashur, por bëj seks me babain e tij.

Nuk kam ndjenja për babain e tij por seksi është elektrik.

Unë jam 24 vjet dhe jam në lidhje prej 3 vitesh, me të dashurin që është 27 vjet.

Është një lidhje e mrekullueshme dhe unë e dua atë pavarësisht dy ndarjeve të mëdha që kemi pasur vitin e kaluar.

Shpesh më duket se ai më mban si të garantuar dhe më shumë kalon kohë me miqtë e tij se me mua.

Por së fundmi ai ka qenë duke mos bërë përpjekje më shumë.

Isha koha kur ne u ndamë, para gjashtë muajsh dhe unë fola me babain e tij një natë. Ai u ndal të më shikonte nëse jam mirë dhe ishte gjë e mirë nga ana e tij, andaj ne filluam të flisnim. Kur unë isha më e mërzitur ai i vuri duart në mua dhe ende pa e ditur mirë se çka po ndodh, ne ishim duke u puthur.

Nga puthja kaloi në seks të pambrojtur dhe ishte përvoja më e mirë nonjëherë. Ai kërkoi falje pastaj por ne sërish filluam të shkruanim dhe të takoheshim për seks. Ishte një herë në javë kur ne ishim të lirë.

Ai më merrte mua dhe ne shkonim tek një lokal dhe bënim seks në veturë. Ai është 53 vjet.

Është thjesht fizike, por vetëm të mendoj për të unë eksitohem.

E urrej këtë që po bëj dhe dua ta ndaloj e të jem një person më i mirë për të dashurin tim.

Ai nuk e meriton këtë që po i bëj. Por nëse unë ndalem së takuari me babain e tij, nuk e di si do të mund të ballafaqohem me të në raste të caktuara.

Nuk po mundem të fle dhe jam shumë e shtresuar, po sëmurem.

Përgjigja e psikologes:

Seksi në vetvete është emocionues dhe kështu është lëvizja e lidhësve të fshehtë me babanë e të dashurit tuaj.

E vetmja mënyrë për t’i kthyer gjërat në perspektivën e duhur është që të bëhesh e ftohtë dhe të ndalosh së takuari me të.

Ai nuk duket se do të bëjë përpjekje për tu ndaluar.

Pse ta bëjë këtë kur ai ka një femër më të re në krahët e tij dhe kështu mund t’i kthejë prapa vitet.

Shpresoj që ai do ta kuptojë kur ti thuash se ka përfunduar çdo gjë mes jush.

Kjo duhet të të bëjë të mendosh se çfarë babai ka i dashuri yt? Sa i ashpër dhe i pakujdesshëm.

Ti je duke u sjellë keq poashtu, sikur edhe e di e kjo gjë po të bën të ndihesh e mjerë.

Bëje një hap dhe shikoje lidhjen me të dashurin tënd. Me pak përpjekje ti mund të arrish eksitim dhe të kënaqesh në seks me të.