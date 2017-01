U dënua me 26 javë burg sepse sulmoi të dashurin që ia kishte ngrënë çipsat

Një grua 34 vjeçare është arrestuar pasi që e ka sulmuar thikë të dashurin e saj, për shkak se hëngri të gjithë çipsat.

Dianne Margaret Clayton, nga Blackburn, ishte në shtëpinë e mikes së saj bashkë me të dashurin Simon Hill kur filluan të fjaloseshin pse ai kishte ngrënë të gjithë çipsat.



Fjalosja doli jashtë situate derisa Clayton mori një thikë në kuzhinë dhe e sulmoi të dashurin në shpatull, transmeton lajmi.net

Ajo u arrestua dhe më pas u dënua me 26 javë qëndrimi në burg si dhe të paguajë dëmshpërblim prej 115 dollarë.

Sipas Daily Mail, Parveen Akhtar, nga ana e palës paditëse, ka thënë: ”Simon Hill i hëngri të gjithë çipsat dhe kjo bëri që ajo të bëhet nervoz. Ajo e goditi me shpullë në faqe para se të dilte nga dhoma. Më pas e mori një thikë në kuzhinë dhe e sulmoi atë duke i shkaktuar lëndim sipërfaqësor.”

Ndërkaq Richard Prew nga pala mbrojtëse ka thënë se deri në atë natë çifti kishte pasur marrdhënie shumë të mira dhe se sulmues nuk i kujtohet asgjë në lidhje me incidentin, për arsye se ka qenë e dehur. /Lajmi.net/