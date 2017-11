U arrestua në mëngjes, kjo është pasuria marramendëse e Princit miliarder që erdhi në Shqipëri

Trashëgimtari i fronit në Arabinë Saudite ka tronditur mbarë Mbretërinë me burgosjen 11 princave, katër ministrave dhe dhjetra ish-ministrave.

Princi Alwaleed bin Talal, një miliarder që kishte investuar në kompanitë gjigante si ‘Twitter’ dhe ‘Apple’, ishte ndër të parët që u arrestuan.

Princi Al Waleed, mbërriti në Durrës me jahtin e tij super luksoz me 25 gusht te këtij viti. Ai u takua me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e Jashtëm Ditmir Bushati.Diskutimet mes tyre u përqëndruan në investimet e mundshme në fushën e turizmit, industrisë dhe infrastukturës.

Sipas kanalit satelitor ‘Al-Arabiya’, ai u arrestua mes hetimeve për përmbytjet që shkatërruan në 2009 qytetin portual të Jeddah në Detin e Kuq, pas shirave të rrëmbyeshme, që shënuan qindra të vdekur.

Këshilli fetar reagoi menjëherë në Twitter duke konfirmuar se lufta kundër korrupsionit ishte po aq e rëndësishme sa edhe lufta kundër terrorizmit.

Sa i pasur është Alwaleed bin Talal?

Sipas “Forbes” princi arab ka një pasuri prej 17 miliardë dollarësh dhe është një nga njerëzit më të fuqishëm në glob.

Princi i Arabisë Saudite zotëron një pjesë të kompanive private dhe publike në SHBA, Evropë dhe Lindjen e Mesme përmes “ Kingdom Holding Co”,

Pronat përfshijnë aksionet në kompaninë e udhëtimeve ‘Lyft’, kompanitë e mediave sociale si “Twitter”,” Citigroup”, rrjetin e famshëm të hoteleve “Four Seasons Hotels & Resorts”, “Hotel George V” në Paris dhe “Hotel Savoy” në Londër.

Princi zotëron pasuri të patundshme në Arabinë Saudite, dhe një sërë pasurish të tjera. Princi Alwaleed, bleu madje jahtin e Donald Trump në vitin 1991.

Ai është gjithashtu njeriu i 45-të më i pasur i botës,

Në dhjetor të vitit 2016, Alwaleed u bashkua me Bill Gates me premtimin e një investimi prej 50 milionë dollarësh./SYRI.net./