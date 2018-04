Tusk nesër në Tiranë, Rama të mërkurën në Berlin takohet me Merkelin

Në kuadër të një turneu treditor në vendet e Ballkanit Perëndimor, presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk, do të zhvillojë nesër një vizitë në Shqipëri.

Qëllimi i vizitës është përgatitjet e samitit BE-Ballkan që mbahet në Sofje më 17 maj

.Tusk do të marrë pjesë edhe në samitin e Brdo Briun që do të zhvillohet në Shkup.

Ai do të ndalet edhe në Podgoricë, Beograd, Sarajevë dhe Shkup.Ndërkohë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të niset të mërkurën në Gjermani, ku të enjten do të takohet me kancelaren Angela Merkel./Tch/